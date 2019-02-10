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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:24
Квесторе_поверніться написав:
Проект банок супостата став дуже збитковим, який вимагає підтримки.
ВТБ підтримати відмовились.
Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:37
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав:
Проект банок супостата став дуже збитковим, який вимагає підтримки.
ВТБ підтримати відмовились.
Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
Так Приват підтримали...не Порошенко а Міністерство фінансів - читай урядГройсмана.
Ще Газмяссвого часу.
А за кордоном які є банки, де власники державні банки України?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:35
Квесторе_поверніться написав: greenozon написав: Михалыч написав:
Квесторе_поверніться, чОрт бы Вас побрал, Вы напоминаете мне сплетника/манипулятора
ай да Міхалич, ай да с. с.
ну вот прямо в 10ку
молодца!
Не важлива моя скромна персона.
Важливі причини чому в Україні немає банки ВТБ.
Першопричину бачу в пу. Анексія Криму і агресія і окупація Московії на сході УКраїни.
Стан гібридної війни з Московією привів до безперспективності державних банок РФії в УКраїні. Проект банок супостата став дуже збитковим, який вимагає підтримки.
ВТБ підтримати відмовились.
Інша слабка ланка ПІБ. Коштів фізиків в цій банці залишилось біля 3 млрд.
На Фонд це певне навантаження ...ну нехай половина 1.5 млрд. Фонд справиться.
Ну і найбільш стійкий Сбєр. Там в загашнику в пасивах лежить 16 млрд грн супостата...ще можна проїдати і проїдати. Коштів фізиків біля 5 млрд.
Терпение лопнуло.
Недо-квестор заехал в когорту нечитаемых.
Форум стал выглядеть веселее
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:56
Баблонавт написав:
Терпение лопнуло.
Недо-квестор заехал в когорту нечитаемых.
Форум стал выглядеть веселее
Ну і славненько.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:17
Баблонавт написав:
Терпение лопнуло.
Недо-квестор заехал в когорту нечитаемых.
Форум стал выглядеть веселее
у меня он в чёрном списке уже пару лет, так что и вам советую это сделать...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Вів 19 лют, 2019 17:59
Cler написав: Баблонавт написав:
Терпение лопнуло.
Недо-квестор заехал в когорту нечитаемых.
Форум стал выглядеть веселее
у меня он в чёрном списке уже пару лет, так что и вам советую это сделать...
Дякую за комплімент.
Чорними списками не користуюсь.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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