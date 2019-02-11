Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:24
Следуя логике, Порошенко также не захотел поддержать украинские банки, а мог бы.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:37
Так Приват підтримали...не Порошенко а Міністерство фінансів - читай урядГройсмана.
Ще Газмяссвого часу.
А за кордоном які є банки, де власники державні банки України?
Гриценко...наш Президент
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Додано: Пон 18 лют, 2019 16:35
Терпение лопнуло.
Недо-квестор заехал в когорту нечитаемых.
Форум стал выглядеть веселее
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Пон 18 лют, 2019 16:56
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ну і славненько.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 19 лют, 2019 14:17
у меня он в чёрном списке уже пару лет, так что и вам советую это сделать...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:59
Дякую за комплімент.
Чорними списками не користуюсь.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:33
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
СУД ВИДАВ НАКАЗ ПРО СТЯГНЕННЯ 68 МЛН ДОЛ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" НА КОРИСТЬ СБЕРБАНКУ
...писали, что и втб давал кредит джд.., почему то здесь тишина. ???
Вдогонку...
Востаннє редагувалось abc111 в Сер 20 лют, 2019 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:19
укрзализниця уклоняется платить по долгам /кредитам
abc111 было сообщение , что ВТБ также выиграл суд относительно долгов по укрзализныце, несмотря на серьезное сопротивление юристов последней. Как довод , приводился в том числе и агрессия и т.д. Но ВР приняла закон о моратории на взыскание долгов с УЗ, а "заботливый" порошенко ПОДПИСАЛ мораторий, чем сделал "доброе дело" всем вкладчикам, которые зависят от возврата кредитов в банки.Многие потерпевшие вкладчики многих ликвидируемых банков уже давно вовсю договариваются с тем кандидатом , к-рый в случае прихода к власти решит эту проблему злостного уклонения платы по долгам , в том числе и гос.УЗ, в обмен на поддержку.
Востаннє редагувалось саша в Сер 20 лют, 2019 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:32
Мораль з цієї байки...з ПІБа і Сбєра геть... чим швидше тим краще.
Залізниця банкам супостата платити не буде. Судові тяжби затягнутись можуть на роки. В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 16:46
Квесторе_поверніться ВТБ Украина теперь не банк пу, от возврата долгов УЗ зависит судьба УКРАИНСКИХ !!! вкладчиков
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