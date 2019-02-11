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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 20 лют, 2019 17:31
Квесторе_поверніться написав: саша написав:abc111
было сообщение , что ВТБ также выиграл суд относительно долгов по укрзализныце, несмотря на серьезное сопротивление юристов последней. Как довод , приводился в том числе и агрессия и т.д. Но ВР приняла закон о моратории на взыскание долгов с УЗ, а "заботливый" порошенко ПОДПИСАЛ мораторий, чем сделал "доброе дело" всем вкладчикам, которые зависят от возврата кредитов в банки.Многие потерпевшие вкладчики многих ликвидируемых банков уже давно вовсю договариваются с тем кандидатом , к-рый в случае прихода к власти решит эту проблему злостного уклонения платы по долгам , в том числе и гос.УЗ, в обмен на поддержку.
Мораль з цієї байки...з ПІБа і Сбєра геть... чим швидше тим краще.
Залізниця банкам супостата платити не буде. Судові тяжби затягнутись можуть на роки. В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.
...пропоную заробітчан, що повертаються з грошима з рф саджати на 15 років....ну як зрадників пєдра-мальдівського
...а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:14
саша написав:Квесторе_поверніться
ВТБ Украина теперь не банк пу, от возврата долгов УЗ зависит судьба УКРАИНСКИХ !!! вкладчиков
Везховна Рада прийняла цидулу неповертати борги залізниці коли він був ьанкою пу. Це своєрідний захист економіки Неньки України...але хтось з цього виграє хтось програє.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:18
abc111 написав:
.пропоную заробітчан, що повертаються з грошима з рф саджати на 15 років....ну як зрадників пєдра-мальдівського
Заробітчанам слід дякувати...вони привозять валюту...підтримують економіку Неньки України - це позитив.
Є й негатив - це Ви й без мене напишете.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:19
abc111 написав:
а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???
Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.
Гриценко...наш Президент
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