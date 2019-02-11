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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1648164916501651

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  саша написав:abc111 было сообщение , что ВТБ также выиграл суд относительно долгов по укрзализныце, несмотря на серьезное сопротивление юристов последней. Как довод , приводился в том числе и агрессия и т.д. Но ВР приняла закон о моратории на взыскание долгов с УЗ, а "заботливый" порошенко ПОДПИСАЛ мораторий, чем сделал "доброе дело" всем вкладчикам, которые зависят от возврата кредитов в банки.Многие потерпевшие вкладчики многих ликвидируемых банков уже давно вовсю договариваются с тем кандидатом , к-рый в случае прихода к власти решит эту проблему злостного уклонения платы по долгам , в том числе и гос.УЗ, в обмен на поддержку.

Мораль з цієї байки...з ПІБа і Сбєра геть... чим швидше тим краще.
Залізниця банкам супостата платити не буде. Судові тяжби затягнутись можуть на роки. В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.



...пропоную заробітчан, що повертаються з грошима з рф саджати на 15 років....ну як зрадників пєдра-мальдівського

...а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:14

  саша написав:Квесторе_поверніться ВТБ Украина теперь не банк пу, от возврата долгов УЗ зависит судьба УКРАИНСКИХ !!! вкладчиков

Везховна Рада прийняла цидулу неповертати борги залізниці коли він був ьанкою пу. Це своєрідний захист економіки Неньки України...але хтось з цього виграє хтось програє.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:.пропоную заробітчан, що повертаються з грошима з рф саджати на 15 років....ну як зрадників пєдра-мальдівського

Заробітчанам слід дякувати...вони привозять валюту...підтримують економіку Неньки України - це позитив.
Є й негатив - це Ви й без мене напишете.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:19

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???

Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:38

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???

Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.

есть подозрения, что ВР не бесплатно приняла такой закон в пользу УЗ, так как вызывают сомнения добропорядочность, незаангажированность и компетентность лиц, получивших мандаты ВР в момент массовой истерии, заблуждений и психоза, если у УЗ есть возможность платить МИЛЛИОН ГРН!!! ежемесячно зарплату председателю правления, то что им стоит подкупить депутатов?
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:52

  Квесторе_поверніться написав:
  саша написав:Квесторе_поверніться ВТБ Украина теперь не банк пу, от возврата долгов УЗ зависит судьба УКРАИНСКИХ !!! вкладчиков

Везховна Рада прийняла цидулу неповертати борги залізниці коли він був ьанкою пу. Це своєрідний захист економіки Неньки України...але хтось з цього виграє хтось програє.

теперь это уже не так , но ликвидатор почему то НЕ СПЕШИТ инициировать новый законопроект в связи с изменением обстоятельств ,и так как ВТБ Украина не имеет уже никакого отношения к стране-агрессору ,о частичном снятии моратория касательно возврата долгов Укрзализныцей согласно решения суда банку ВТБ Украина, так как эти сумму получат украинские вкладчики, а не агрессор
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:снятии моратория касательно возврата долгов Укрзализныцей согласно решения суда банку ВТБ Украина, так как эти сумму получат украинские вкладчики, а не агрессор

Залізниця ще винна ПІБу і Сбєру...їм теж кредити не буде повериати.
Гриценко...наш Президент
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