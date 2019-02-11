государству был нанесен прямой убыток на сумму свыше 3,5 млрд грн. А сколько подобных выявленных афер не расследуется или данные по ним отсутствуют в судебном реестре?!

вымывание денег из УЗ, наряду со льготами для грузовых перевозок, которые получает крупный бизнес, — а это, по его подсчетам, около 40–45 млрд грн ежегодно

В январе вокруг госзакупок "Укрзализныци" разгорелся очередной громкий скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении фигурантам схемы, которая привела к "распилу" почти 100 млн грн на закупках комплектующих. В числе объявленных в розыск фигурантов дела оказались помощники одного из самых богатых в стране народных депутатов, члена фракции БПП Ярослава Дубневича.Источник "Вестей" в среде силовиков дает понять: глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Дубневич может стать следующим фигурантом в этом деле. Но выдвинут ли ему подозрение — большой вопрос.Активисты организации "Залізниця без корупції" утверждают: только выявленный правоохранителями ущерб от работы "схематозников" на УЗ говорит о том, что многомиллиардные суммы уходят налево каждый год."Мы изучали материалы 40 открытых уголовных дел, которые касаются злоупотреблений на "Укрзализныце" периода 2017–2018 годов, — рассказывает "Вестям" Доценко. — Из того, что наличествует в открытом доступе, можно говорить о том, чтоПример для сравнения. В 2017-м министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал строительство скоростной железнодорожной ветки Киев — Одесса. Один из трех необходимых для нее пассажирских поездов обойдется в 10 млн евро. Так вот на деньги, которые налогоплательщики, по сути, подарили бизнесменам и предприимчивым чиновникам за "дутые" стрелки на путях, можно было купить одиннадцать таких скоростных составов европейского уровня.На существенную роль олигархов в процессах на УЗ обращает внимание и эксперт в сфере транспорта Александр Кава, бывший замминистра инфраструктуры. По его мнению,, — в конечном счете приводит к тому, что прочие нужды госкомпании финансируются по остаточному принципу.