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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1648164916501651

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 17:31

  Квесторе_поверніться написав:
  саша написав:abc111 было сообщение , что ВТБ также выиграл суд относительно долгов по укрзализныце, несмотря на серьезное сопротивление юристов последней. Как довод , приводился в том числе и агрессия и т.д. Но ВР приняла закон о моратории на взыскание долгов с УЗ, а "заботливый" порошенко ПОДПИСАЛ мораторий, чем сделал "доброе дело" всем вкладчикам, которые зависят от возврата кредитов в банки.Многие потерпевшие вкладчики многих ликвидируемых банков уже давно вовсю договариваются с тем кандидатом , к-рый в случае прихода к власти решит эту проблему злостного уклонения платы по долгам , в том числе и гос.УЗ, в обмен на поддержку.

Мораль з цієї байки...з ПІБа і Сбєра геть... чим швидше тим краще.
Залізниця банкам супостата платити не буде. Судові тяжби затягнутись можуть на роки. В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.



...пропоную заробітчан, що повертаються з грошима з рф саджати на 15 років....ну як зрадників пєдра-мальдівського

...а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:14

  саша написав:Квесторе_поверніться ВТБ Украина теперь не банк пу, от возврата долгов УЗ зависит судьба УКРАИНСКИХ !!! вкладчиков

Везховна Рада прийняла цидулу неповертати борги залізниці коли він був ьанкою пу. Це своєрідний захист економіки Неньки України...але хтось з цього виграє хтось програє.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:18

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:.пропоную заробітчан, що повертаються з грошима з рф саджати на 15 років....ну як зрадників пєдра-мальдівського

Заробітчанам слід дякувати...вони привозять валюту...підтримують економіку Неньки України - це позитив.
Є й негатив - це Ви й без мене напишете.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:19

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  abc111 написав:а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???

Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:38

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???

Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.

есть подозрения, что ВР не бесплатно приняла такой закон в пользу УЗ, так как вызывают сомнения добропорядочность, незаангажированность и компетентность лиц, получивших мандаты ВР в момент массовой истерии, заблуждений и психоза, если у УЗ есть возможность платить МИЛЛИОН ГРН!!! ежемесячно зарплату председателю правления, то что им стоит подкупить депутатов?
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:52

  Квесторе_поверніться написав:
  саша написав:Квесторе_поверніться ВТБ Украина теперь не банк пу, от возврата долгов УЗ зависит судьба УКРАИНСКИХ !!! вкладчиков

Везховна Рада прийняла цидулу неповертати борги залізниці коли він був ьанкою пу. Це своєрідний захист економіки Неньки України...але хтось з цього виграє хтось програє.

теперь это уже не так , но ликвидатор почему то НЕ СПЕШИТ инициировать новый законопроект в связи с изменением обстоятельств ,и так как ВТБ Украина не имеет уже никакого отношения к стране-агрессору ,о частичном снятии моратория касательно возврата долгов Укрзализныцей согласно решения суда банку ВТБ Украина, так как эти сумму получат украинские вкладчики, а не агрессор
саша
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  саша написав:снятии моратория касательно возврата долгов Укрзализныцей согласно решения суда банку ВТБ Украина, так как эти сумму получат украинские вкладчики, а не агрессор

Залізниця ще винна ПІБу і Сбєру...їм теж кредити не буде повериати.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:20

  Квесторе_поверніться написав:
  саша написав:снятии моратория касательно возврата долгов Укрзализныцей согласно решения суда банку ВТБ Украина, так как эти сумму получат украинские вкладчики, а не агрессор

Залізниця ще винна ПІБу і Сбєру...їм теж кредити не буде повериати.



..так может нам и МВФ ничего не вертать??он же с рашей сотрудничает....а у нас вАйна...
http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-ro ... id/2141859
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 22:37

  Квесторе_поверніться написав:Мораль з цієї байки...з ПІБа і Сбєра геть... чим швидше тим краще.
Залізниця банкам супостата платити не буде. Судові тяжби затягнутись можуть на роки. В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.

А еще
Полки падают, билеты дорожают: Как коррупция на ЖД связана с политикой

В январе вокруг госзакупок "Укрзализныци" разгорелся очередной громкий скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении фигурантам схемы, которая привела к "распилу" почти 100 млн грн на закупках комплектующих. В числе объявленных в розыск фигурантов дела оказались помощники одного из самых богатых в стране народных депутатов, члена фракции БПП Ярослава Дубневича.

Источник "Вестей" в среде силовиков дает понять: глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Дубневич может стать следующим фигурантом в этом деле. Но выдвинут ли ему подозрение — большой вопрос.

Активисты организации "Залізниця без корупції" утверждают: только выявленный правоохранителями ущерб от работы "схематозников" на УЗ говорит о том, что многомиллиардные суммы уходят налево каждый год.

"Мы изучали материалы 40 открытых уголовных дел, которые касаются злоупотреблений на "Укрзализныце" периода 2017–2018 годов, — рассказывает "Вестям" Доценко. — Из того, что наличествует в открытом доступе, можно говорить о том, что государству был нанесен прямой убыток на сумму свыше 3,5 млрд грн. А сколько подобных выявленных афер не расследуется или данные по ним отсутствуют в судебном реестре?!"

Пример для сравнения. В 2017-м министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал строительство скоростной железнодорожной ветки Киев — Одесса. Один из трех необходимых для нее пассажирских поездов обойдется в 10 млн евро. Так вот на деньги, которые налогоплательщики, по сути, подарили бизнесменам и предприимчивым чиновникам за "дутые" стрелки на путях, можно было купить одиннадцать таких скоростных составов европейского уровня.

На существенную роль олигархов в процессах на УЗ обращает внимание и эксперт в сфере транспорта Александр Кава, бывший замминистра инфраструктуры. По его мнению, вымывание денег из УЗ, наряду со льготами для грузовых перевозок, которые получает крупный бизнес, — а это, по его подсчетам, около 40–45 млрд грн ежегодно, — в конечном счете приводит к тому, что прочие нужды госкомпании финансируются по остаточному принципу.

Продолжение
Аlександр
 
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  Аlександр написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мораль з цієї байки...з ПІБа і Сбєра геть... чим швидше тим краще.
Залізниця банкам супостата платити не буде. Судові тяжби затягнутись можуть на роки. В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.

А еще
Полки падают, билеты дорожают: Как коррупция на ЖД связана с политикой

В январе вокруг госзакупок "Укрзализныци" разгорелся очередной громкий скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении фигурантам схемы, которая привела к "распилу" почти 100 млн грн на закупках комплектующих. В числе объявленных в розыск фигурантов дела оказались помощники одного из самых богатых в стране народных депутатов, члена фракции БПП Ярослава Дубневича.

Источник "Вестей" в среде силовиков дает понять: глава комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Дубневич может стать следующим фигурантом в этом деле. Но выдвинут ли ему подозрение — большой вопрос.

Активисты организации "Залізниця без корупції" утверждают: только выявленный правоохранителями ущерб от работы "схематозников" на УЗ говорит о том, что многомиллиардные суммы уходят налево каждый год.

"Мы изучали материалы 40 открытых уголовных дел, которые касаются злоупотреблений на "Укрзализныце" периода 2017–2018 годов, — рассказывает "Вестям" Доценко. — Из того, что наличествует в открытом доступе, можно говорить о том, что государству был нанесен прямой убыток на сумму свыше 3,5 млрд грн. А сколько подобных выявленных афер не расследуется или данные по ним отсутствуют в судебном реестре?!"

Пример для сравнения. В 2017-м министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал строительство скоростной железнодорожной ветки Киев — Одесса. Один из трех необходимых для нее пассажирских поездов обойдется в 10 млн евро. Так вот на деньги, которые налогоплательщики, по сути, подарили бизнесменам и предприимчивым чиновникам за "дутые" стрелки на путях, можно было купить одиннадцать таких скоростных составов европейского уровня.

На существенную роль олигархов в процессах на УЗ обращает внимание и эксперт в сфере транспорта Александр Кава, бывший замминистра инфраструктуры. По его мнению, вымывание денег из УЗ, наряду со льготами для грузовых перевозок, которые получает крупный бизнес, — а это, по его подсчетам, около 40–45 млрд грн ежегодно, — в конечном счете приводит к тому, что прочие нужды госкомпании финансируются по остаточному принципу.

Продолжение
УЗ понабиралась кредитов в банках, в том числе ВТБ Украина,но так как она узурпирована и на ней паразитируют в виде схем правящими депутатами, в частности председатель комитета ВР от блока порошенка Дубневич, к-рый высасывает всю прибыль и вводя мораторий под соусом агрессии для народа , на самом деле, просто не желает рассчитываться с украинскими вкладчиками, так как считает на бумаге гос. УЗ своей личной карманной организацей. так кем считают подобные "депутаты" украинский народ? -своими холопами и тупыми рабами?
саша
 
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