RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1649165016511652

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 478
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
123
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 478
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.
Почекаємо на результати виборів. Від цього залежить чи буде далі "війна" з власним народом й мільйонні прибутки державних топ-менеджерів
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14177
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:06

  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???

Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.

От як? Невіглас... хоч основи права вивчи
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14177
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:10

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Заробітчанам слід дякувати...вони привозять валюту...підтримують економіку Неньки України - це позитив.

Вони руйнують економіку позбавивши її трудових ресурсів.
Й покоління батьків-пенсіонерів позбавляють достойної пенсії не сплачуючи податки до пенсійного фонду. Невігластво не лише у праві, а й у економічній теоріїї...
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14177
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1065 раз.
Подякували: 1183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:23

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  abc111 написав:а вообще нах. в Украине Верх.Суд ?? Если его решения не исполняют???

Верховна Рада стоїть вище Верховного Суду.

От як? Невіглас... хоч основи права вивчи

Діагноз встановлено...вік живи вік учись.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27960
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:25

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заробітчанам слід дякувати...вони привозять валюту...підтримують економіку Неньки України - це позитив.

Вони руйнують економіку позбавивши її трудових ресурсів.
Й покоління батьків-пенсіонерів позбавляють достойної пенсії не сплачуючи податки до пенсійного фонду. Невігластво не лише у праві, а й у економічній теоріїї...

Це негативна сторона...а є позитивна.
Не клейте ярлик невігластва на мою скромну персону. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27960
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 19:27

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Верховній раді, як теперішній так і наступній, підтримки банкам пу не буде...йде війна...і на війні вбивають...в тому числі і банки ворога.
Почекаємо на результати виборів. Від цього залежить чи буде далі "війна" з власним народом й мільйонні прибутки державних топ-менеджерів

А Ваш Президент - це хто...якщо не секрет?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27960
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1649165016511652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 821, 822, 823
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8227 1481338
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лют, 2019 21:01
Ratatui
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 926, 927, 928
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9273 2476806
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 07:53
sens
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4831, 4832, 4833
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48326 24551183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лют, 2019 09:41
Delta official

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12393)
21.02.2019 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.