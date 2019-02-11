Почекаємо на результати виборів. Від цього залежить чи буде далі "війна" з власним народом й мільйонні прибутки державних топ-менеджерів
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:05
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Почекаємо на результати виборів. Від цього залежить чи буде далі "війна" з власним народом й мільйонні прибутки державних топ-менеджерів
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:06
От як? Невіглас... хоч основи права вивчи
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 13:10
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Вони руйнують економіку позбавивши її трудових ресурсів.
Й покоління батьків-пенсіонерів позбавляють достойної пенсії не сплачуючи податки до пенсійного фонду. Невігластво не лише у праві, а й у економічній теоріїї...
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:23
Діагноз встановлено...вік живи вік учись.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 21 лют, 2019 19:25
Це негативна сторона...а є позитивна.
Не клейте ярлик невігластва на мою скромну персону.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:27
А Ваш Президент - це хто...якщо не секрет?
Гриценко...наш Президент
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