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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1658165916601661

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:25

rsq какая сумма приблизительно должна быть от обслуживания кредитов и аренды? может уже что-то накопилось на счетах- ведь уже прошло почти полгода.
саша
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:18

  саша написав:Igneus Почему не выставляют Инком, Мегамолл, центр. офис ВТБ и т.д. на продажу для быстрейшего удовлетворения кредиторов?а также кредитную задолженность перед банком?

Фонд сегодня впервые выставил на аукцион 14/05/2019 БЦ Инком (по балансовой стоимости 338 млн.грн.) и харьковский ТРЦ Мегамолл (по балансовой стоимости 779 млн.грн.). Явно без шансов при таких стартовых ценах, но всё-таки лёд тронулся...
А ещё полностью закрыт вопрос по БЦ Сигма - Житомирский мебельный комбинат перечислил 351 млн.грн. на счёт ВТБ в НБУ, после чего 24/04/2019 был подписан договор купли-продажи.
Doubting Thomas
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:11

  саша написав:Igneus было интервью с зам. фонда, о том,что они намерены быстро продать,чтобы быстрее рассчитаться с кредиторами. В случае сдачи в аренду, а не продажи- это будет препятствием для быстрого расчета. Единственным оправданием такого поведения может быть отсутствие потенциальных покупателей, к-рые могли хотя бы декларировать намерения о покупке данных объектов??? или что бы еще могло быть? Что значит, для Фонда выгоднее сдавать? , для кредиторов ведь выгодна быстрейшая продажа, ведь продажа принесет гораздо больше денег для расчета с кредиторами ? зачем тянуть годами и затягивать продажу? Оценка ГО ВТБ- 230 млн, ТРЦ Магеллан-486млн, БЦ Инком-284, Сигма 350 млн, уже было бы почти 1,3 млрд грн , то есть часть 4 ой очереди покрытие.


На съездах КПСС генсек Хрущев говорил, что к 1980 году советский народ будет жить при коммунизме, а генсек Горбачев говорил, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в своей отдельной квартире. В съездах принимали участие и делегаты от компартии Украины. Я помню газету "Правда", в которой тексты докладов генсеков прерывались словосочетаниями "Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию".

Чем это закончилось, мы сегодня знаем и видим. Сейчас наша политическая элита, кстати, состоит, в том числе, из детей и внуков тех делегатов.

Поэтому относитесь к интервью заместителя директора-распорядителя Фонда критически, как со временем и отнеслись к лозунгам генсеков. Кстати, лично директор-распорядитель Фонда в сентябре 2018 года говорил в интервью, что в Украине нет проблемных банков:
http://hubs.ua/news/v-ukraine-net-probl ... 33906.html

При этом, если уже несколько ликвидаторов банков попались на взятках, в том числе, когда речь шла об аренде имущества ликвидируемых банков, то зачем им продавать имущество на "Прозорро", когда его можно кулуарно сдать в аренду?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:21

  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.fg.gov.ua/spysok-borzhnykiv
боржники цієї банки лежать.
Залізниця - такий собі середній боржничок. :wink:


Как говорил Мюллер своему секретарю Шольцу в "Семнадцати мгновениях весны", это вовсе не мелочь. Ценность этого должника заключается в том, что он принадлежит государству. И пока этот должник сам не вернет 933,5 млн.грн. ВТБ или за него госказначейство не рассчитается, ликвидация банка не может быть завершена. И даже если этот должник обанкротится, государство будет за него платить, поскольку с ним, то есть с государством, ничего не произойдет.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:27

  саша написав:rsq какая сумма приблизительно должна быть от обслуживания кредитов и аренды? может уже что-то накопилось на счетах- ведь уже прошло почти полгода.


Выходите по ссылке, которая указана ниже, выбираете ВТБ, и увидите, что за три месяца 2019 года на накопительный счет ВТБ в НБУ было перечислено
6,22 млн.грн. процентов по кредитам, 15,12 млн.грн. за аренду, 8,65 млн.грн от продажи.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/informa ... ykh-bankiv
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:47

  Doubting Thomas написав:
  саша написав:Igneus Почему не выставляют Инком, Мегамолл, центр. офис ВТБ и т.д. на продажу для быстрейшего удовлетворения кредиторов?а также кредитную задолженность перед банком?

Фонд сегодня впервые выставил на аукцион 14/05/2019 БЦ Инком (по балансовой стоимости 338 млн.грн.) и харьковский ТРЦ Мегамолл (по балансовой стоимости 779 млн.грн.). Явно без шансов при таких стартовых ценах, но всё-таки лёд тронулся...
А ещё полностью закрыт вопрос по БЦ Сигма - Житомирский мебельный комбинат перечислил 351 млн.грн. на счёт ВТБ в НБУ, после чего 24/04/2019 был подписан договор купли-продажи.


Да, вопрос по продаже Сигмы в Киеве на В. Гавела за 351 млн.грн. вроде-бы закрыт, как и закрыт вопрос продажи нежилого помещения в Днепре на Курсантской за 19 млн.грн. В мае эти суммы должны увидеть в поступлениях банку.
А вот продажу Офисного центра Инкома и ТРЦ Магеллан рекламируют лукаво.
Если Сигму так и назвали, то торгово-развлекательный комплекс не имеет названия Магеллан, а офисный центр Инкома назвали просто ... нежилыми помещениями.
Хотя на Инком покупатель, по-моему, найдется, поскольку в его покупке заинтересован, прежде всего, его бывший владелец. Интересно, за сколько
он ему отойдет, если аукцион выиграет он.
А вот Магеллан еще ВТБ пытался продать за 603,671 млн грн., но неудачно:

https://interfax.com.ua/news/economic/439643.html

А тут еще они к Магеллану в нагрузку добавили часть в уставном капитале
ООО "Гермес Реал Эстейт".

Действительно, выставляя стартовую цену на уровне балансовой стоимости, они затягивают продажу. Например, кто купит корыто под названием "Баккара" за 75 млн., если сам ВТБ не продал его за 30 млн. Тем более, что это корыто пришвартовали у левого берега Днепра, так как у правового берега, например, около Подола, запретили швартовку этих корыт. Наконец, кому в Киеве это корыто нужно, если его отели на суше стоят незаполненными?
И как это корыто ВТБ от Форума досталось :(
Igneus
 
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