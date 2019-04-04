Додано: Чет 25 кві, 2019 22:47

Doubting Thomas написав: саша написав: Igneus Почему не выставляют Инком, Мегамолл, центр. офис ВТБ и т.д. на продажу для быстрейшего удовлетворения кредиторов?а также кредитную задолженность перед банком? Почему не выставляют Инком, Мегамолл, центр. офис ВТБ и т.д. на продажу для быстрейшего удовлетворения кредиторов?а также кредитную задолженность перед банком?

Фонд сегодня впервые выставил на аукцион 14/05/2019 БЦ Инком (по балансовой стоимости 338 млн.грн.) и харьковский ТРЦ Мегамолл (по балансовой стоимости 779 млн.грн.). Явно без шансов при таких стартовых ценах, но всё-таки лёд тронулся...

А ещё полностью закрыт вопрос по БЦ Сигма - Житомирский мебельный комбинат перечислил 351 млн.грн. на счёт ВТБ в НБУ, после чего 24/04/2019 был подписан договор купли-продажи. Фонд сегодня впервые выставил на аукцион 14/05/2019 БЦ Инком (по балансовой стоимости 338 млн.грн.) и харьковский ТРЦ Мегамолл (по балансовой стоимости 779 млн.грн.). Явно без шансов при таких стартовых ценах, но всё-таки лёд тронулся...А ещё полностью закрыт вопрос по БЦ Сигма - Житомирский мебельный комбинат перечислил 351 млн.грн. на счёт ВТБ в НБУ, после чего 24/04/2019 был подписан договор купли-продажи.

Да, вопрос по продаже Сигмы в Киеве на В. Гавела за 351 млн.грн. вроде-бы закрыт, как и закрыт вопрос продажи нежилого помещения в Днепре на Курсантской за 19 млн.грн. В мае эти суммы должны увидеть в поступлениях банку.А вот продажу Офисного центра Инкома и ТРЦ Магеллан рекламируют лукаво.Если Сигму так и назвали, то торгово-развлекательный комплекс не имеет названия Магеллан, а офисный центр Инкома назвали просто ... нежилыми помещениями.Хотя на Инком покупатель, по-моему, найдется, поскольку в его покупке заинтересован, прежде всего, его бывший владелец. Интересно, за сколькоон ему отойдет, если аукцион выиграет он.А вот Магеллан еще ВТБ пытался продать за 603,671 млн грн., но неудачно:А тут еще они к Магеллану в нагрузку добавили часть в уставном капиталеООО "Гермес Реал Эстейт".Действительно, выставляя стартовую цену на уровне балансовой стоимости, они затягивают продажу. Например, кто купит корыто под названием "Баккара" за 75 млн., если сам ВТБ не продал его за 30 млн. Тем более, что это корыто пришвартовали у левого берега Днепра, так как у правового берега, например, около Подола, запретили швартовку этих корыт. Наконец, кому в Киеве это корыто нужно, если его отели на суше стоят незаполненными?И как это корыто ВТБ от Форума досталось