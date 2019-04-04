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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 25 кві, 2019 15:25
rsq какая сумма приблизительно должна быть от обслуживания кредитов и аренды? может уже что-то накопилось на счетах- ведь уже прошло почти полгода.
Додано: Чет 25 кві, 2019 19:18
Фонд сегодня впервые выставил на аукцион 14/05/2019 БЦ Инком (по балансовой стоимости 338 млн.грн.) и харьковский ТРЦ Мегамолл (по балансовой стоимости 779 млн.грн.). Явно без шансов при таких стартовых ценах, но всё-таки лёд тронулся...
А ещё полностью закрыт вопрос по БЦ Сигма - Житомирский мебельный комбинат перечислил 351 млн.грн. на счёт ВТБ в НБУ, после чего 24/04/2019 был подписан договор купли-продажи.
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:11
На съездах КПСС генсек Хрущев говорил, что к 1980 году советский народ будет жить при коммунизме, а генсек Горбачев говорил, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в своей отдельной квартире. В съездах принимали участие и делегаты от компартии Украины. Я помню газету "Правда", в которой тексты докладов генсеков прерывались словосочетаниями "Бурные, продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию".
Чем это закончилось, мы сегодня знаем и видим. Сейчас наша политическая элита, кстати, состоит, в том числе, из детей и внуков тех делегатов.
Поэтому относитесь к интервью заместителя директора-распорядителя Фонда критически, как со временем и отнеслись к лозунгам генсеков. Кстати, лично директор-распорядитель Фонда в сентябре 2018 года говорил в интервью, что в Украине нет проблемных банков:
При этом, если уже несколько ликвидаторов банков были замешаны в эпизодах с неправомерной выгодой для служебного лица, в том числе, когда речь шла об аренде имущества ликвидируемых банков, то зачем им продавать имущество на "Прозорро", когда его можно кулуарно сдать в аренду?
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 26 кві, 2019 07:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:21
Как говорил Мюллер своему секретарю Шольцу в "Семнадцати мгновениях весны", это вовсе не мелочь. Ценность этого должника заключается в том, что он принадлежит государству. И пока этот должник сам не вернет 933,5 млн.грн. ВТБ или за него госказначейство не рассчитается, ликвидация банка не может быть завершена. И даже если этот должник обанкротится, государство будет за него платить, поскольку с ним, то есть с государством, ничего не произойдет.
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:27
Выходите по ссылке, которая указана ниже, выбираете ВТБ, и увидите, что за три месяца 2019 года на накопительный счет ВТБ в НБУ было перечислено
6,22 млн.грн. процентов по кредитам, 15,12 млн.грн. за аренду, 8,65 млн.грн от продажи.
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:47
Да, вопрос по продаже Сигмы в Киеве на В. Гавела за 351 млн.грн. вроде-бы закрыт, как и закрыт вопрос продажи нежилого помещения в Днепре на Курсантской за 19 млн.грн. В мае эти суммы должны увидеть в поступлениях банку.
А вот продажу Офисного центра Инкома и ТРЦ Магеллан рекламируют лукаво.
Если Сигму так и назвали, то торгово-развлекательный комплекс не имеет названия Магеллан, а офисный центр Инкома назвали просто ... нежилыми помещениями.
Хотя на Инком покупатель, по-моему, найдется, поскольку в его покупке заинтересован, прежде всего, его бывший владелец. Интересно, за сколько
он ему отойдет, если аукцион выиграет он.
А вот Магеллан еще ВТБ пытался продать за 603,671 млн грн., но неудачно:
А тут еще они к Магеллану в нагрузку добавили часть в уставном капитале
ООО "Гермес Реал Эстейт".
Действительно, выставляя стартовую цену на уровне балансовой стоимости, они затягивают продажу. Например, кто купит корыто под названием "Баккара" за 75 млн., если сам ВТБ не продал его за 30 млн. Тем более, что это корыто пришвартовали у левого берега Днепра, так как у правового берега, например, около Подола, запретили швартовку этих корыт. Наконец, кому в Киеве это корыто нужно, если его отели на суше стоят незаполненными?
И как это корыто ВТБ от Форума досталось
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:25
в законе написано о том что ликвидация длится 2 года, затем могут продлить еще на 2 года и в каких то случаях еще на 1 год, если не ошибаюсь, т.е. ликвидация не должна длится более 5 лет. Если государство не рассчитается с вкладчиками в течении 5 лет, а предпосылки к этому есть (принят закон, частично имущество в зоне АТО и не закончен процесс передачи на баланс Укрзализницы.....), то смогут ли по истечении этих 5 лет закончить ликвидацию банка при этом не выплатив долг ?
И еще - интересует ваше мнение. В зоне АТО есть объекты недвижимости, залоги по кредитам ВТБ, почему их не выставляют на продажу ?
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:49
Переходим по ссылке
выбираем ВТБ и видим
Фактичні витрати неплатоспроможних банків, пов'язані з виведенням банків з ринку, станом на 01.04.2019*
ВТБ - 39 млн грн за 1 квартал + ВА, а поступления от аренды, продаж, погашения кредитов - 30 млн.
Такими темпами сотрудники фонда могут не торопиться денег, полученных за Сигму 351 млн грн им хватит на з года сытой жизни, чем дольше ликвидация, тем толще карманы сотрудников фонда, соответственно меньше достанется кредиторам.
Делайте выводы....
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:28
Итак, есть решение Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года о взыскании с государственного предприятия "Донецкая железная дорога" 933,5 млн.грн. в пользу ВТБ, который для Украины не имеет статуса государственного, и это судебное решение набрало законной силы.
Открываем Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень":
Стаття 2. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду
1. Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:
державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство);
2. Дія цього Закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.
Тут все четко: "Донецкая железная дорога" является государственным предприятием, а ВТБ к Украине, как к государству, не имеет отношения.
Стаття 4. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи
1. Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
2. У разі якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
3. Протягом десяти днів з дня встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до пунктів 2-4, 9 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження", крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, встановленого частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.
6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.
7. Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення виносить постанову про заміну стягувача на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з одночасним направленням повідомлення такому органу.
8. Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом десяти днів з дня перерахування коштів відкрити рахунки в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Положення цієї частини не поширюються на банки, сто відсотків або частка статутного капіталу яких належить державі.
То есть ликвидатор ВТБ Банка господин Шевченко должен подать исполнительный документ в государственную исполнительную службу, которая, в случае неисполнения Донецкой железной дорогой судебного решения на протяжении шести месяцев должна, в свою очередь, передать документы о взыскании в Государственную казначейскую службу Украины. В трехмесячный строк Государственная казначейская служба Украины должна перечислить денежную сумму на накопительный счет ВТБ в НБУ.
Ликвидацию ВТБ могут закончить без полного расчета с вкладчиками всвязи с недостаточностью его активов. Фонд сможет попытаться сделать, например,
бездействуя у взыскании долга с Донецкой железной дороги, но это не значит, что все вкладчики будут пребывать в позиции наблюдателей.
Что касается активов ВТБ в зоне АТО, то, почему Фонд не выставляет их на продажу, я не знаю, но опять же нужно различать должников: частной и государственной формы собственности. Во втором случае, если есть судебные решения, государство должно погасить долг.
Это, конечно, из области фантастики, но может быть Фонд оставляет что-то для возврата материнскому ВТБ его межбанковского кредита на 2 млрд.грн.
В законе есть такое, что если после расчета с вкладчиками и кредиторами остаются активы, то они передаются собственникам (акционерам) банка.
Из того, что Фонд предлагает на продажу, есть проблемный земельный участок, но не в зоне АТО, а в Крыму (Алушта):
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