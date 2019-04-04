Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:28

lwa написав: Igneus написав: Квесторе_поверніться написав: Тут http://www.fg.gov.ua/spysok-borzhnykiv

боржники цієї банки лежать.

Залізниця - такий собі середній боржничок. Тутборжники цієї банки лежать.Залізниця - такий собі середній боржничок.



Как говорил Мюллер своему секретарю Шольцу в "Семнадцати мгновениях весны", это вовсе не мелочь. Ценность этого должника заключается в том, что он принадлежит государству. И пока этот должник сам не вернет 933,5 млн.грн. ВТБ или за него госказначейство не рассчитается, ликвидация банка не может быть завершена. И даже если этот должник обанкротится, государство будет за него платить, поскольку с ним, то есть с государством, ничего не произойдет. Как говорил Мюллер своему секретарю Шольцу в "Семнадцати мгновениях весны", это вовсе не мелочь. Ценность этого должника заключается в том, что он принадлежит государству. И пока этот должник сам не вернет 933,5 млн.грн. ВТБ или за него госказначейство не рассчитается, ликвидация банка не может быть завершена. И даже если этот должник обанкротится, государство будет за него платить, поскольку с ним, то есть с государством, ничего не произойдет.

в законе написано о том что ликвидация длится 2 года, затем могут продлить еще на 2 года и в каких то случаях еще на 1 год, если не ошибаюсь, т.е. ликвидация не должна длится более 5 лет. Если государство не рассчитается с вкладчиками в течении 5 лет, а предпосылки к этому есть (принят закон, частично имущество в зоне АТО и не закончен процесс передачи на баланс Укрзализницы.....), то смогут ли по истечении этих 5 лет закончить ликвидацию банка при этом не выплатив долг ?

И еще - интересует ваше мнение. В зоне АТО есть объекты недвижимости, залоги по кредитам ВТБ, почему их не выставляют на продажу ? в законе написано о том что ликвидация длится 2 года, затем могут продлить еще на 2 года и в каких то случаях еще на 1 год, если не ошибаюсь, т.е. ликвидация не должна длится более 5 лет. Если государство не рассчитается с вкладчиками в течении 5 лет, а предпосылки к этому есть (принят закон, частично имущество в зоне АТО и не закончен процесс передачи на баланс Укрзализницы.....), то смогут ли по истечении этих 5 лет закончить ликвидацию банка при этом не выплатив долг ?И еще - интересует ваше мнение. В зоне АТО есть объекты недвижимости, залоги по кредитам ВТБ, почему их не выставляют на продажу ?

Итак, есть решение Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года о взыскании с государственного предприятия "Донецкая железная дорога" 933,5 млн.грн. в пользу ВТБ, который для Украины не имеет статуса государственного, и это судебное решение набрало законной силы.Открываем Закон Украины1. Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:, установа, організація (далі - державне підприємство);2. Дія цього Закону не поширюється на рішення суду,Тут все четко:является, а ВТБ к Украине, как к государству, не имеет отношения.1. Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.2. У разі якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи3. Протягом десяти днів з дня встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до пунктів 2-4, 9 частини першої статті 37 Закону України "Про виконавче провадження", крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, встановленого частиною другою цієї статті,, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.7. Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення виносить постанову про заміну стягувача на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, з одночасним направленням повідомлення такому органу.8. Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом десяти днів з дня перерахування коштів відкрити рахунки в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Положення цієї частини не поширюються на банки, сто відсотків або частка статутного капіталу яких належить державі.То естьдолжен подать исполнительный документ в, которая, в случае неисполнениясудебного решения на протяжениидолжна, в свою очередь, передать документы о взыскании в. ВГосударственная казначейская служба Украины должна перечислить денежную сумму на накопительный счет ВТБ в НБУ.Ликвидацию ВТБ могут закончить без полного расчета с вкладчиками всвязи с недостаточностью его активов. Фонд сможет попытаться сделать, например,бездействуя у взыскании долга с Донецкой железной дороги, но это не значит, что все вкладчики будут пребывать в позиции наблюдателей.Что касается активов ВТБ в зоне АТО, то, почему Фонд не выставляет их на продажу, я не знаю, но опять же нужно различать должников: частной и государственной формы собственности. Во втором случае, если есть судебные решения, государство должно погасить долг.Это, конечно, из области фантастики, но может быть Фонд оставляет что-то для возврата материнскому ВТБ его межбанковского кредита на 2 млрд.грн.В законе есть такое, что если после расчета с вкладчиками и кредиторами остаются активы, то они передаются собственникам (акционерам) банка.Из того, что Фонд предлагает на продажу, есть проблемный земельный участок, но не в зоне АТО, а в Крыму (Алушта):