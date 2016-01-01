Додано: Нед 28 кві, 2019 02:36

саша написав: 1.Апелляции этого решения не было? 1.Апелляции этого решения не было?

саша написав: 2.Не известно, подавал ли ликвидатор исполнительный лист и далее по процедуре,на каком сейчас это этапе ?, если не подавал, то почему? 2.Не известно, подавал ли ликвидатор исполнительный лист и далее по процедуре,на каком сейчас это этапе ?, если не подавал, то почему?

саша написав: 3.Может ли бездействие ликвидатора, если таковое имеется связано с мораторием на взыскание долгов с УЗ по долгам Донецкой УЗ, подписанный порошенко и какие д-вия,нужно предпринять, чтобы отменить мораторий ? и является этот мораторий препятствием для подачи исполнительного листа на взыскание и т.д.? 3.Может ли бездействие ликвидатора, если таковое имеется связано с мораторием на взыскание долгов с УЗ по долгам Донецкой УЗ, подписанный порошенко и какие д-вия,нужно предпринять, чтобы отменить мораторий ? и является этот мораторий препятствием для подачи исполнительного листа на взыскание и т.д.?

1 січня 2016 року

Повторяемся уже.Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года находится в реестре тут:Там была апелляционная жалоба, но только самого ВТБ, который хотел взыскать вообще, но не получилось.Донецкая ЖД, как ответчик, и Украинская ЖД, как третье лицо на его стороне, решение не обжаловали.Там же в реестре видно, что решение вступило в законную силу. ВСЕ.Более того,, то есть через два дня после вступления решения в законную силу, Хозяйственный суд Донецкой области выдал, который в хозяйственном процессе является. Приказ находится в реестре здесь:Подавать приказ, то есть исполнительный документ, в исполнительную службу должен был сам ВТБ, так как на дату его выдачи еще временная администрация не была введена.Если он сам не успел подать, то после введения временной администрации28 ноября 2018 года это должна была сделать, которая хоть и месяц всего руководила банком, но зарплату получила.Если и она это не сделала, то с начала ликвидации ВТБ, то есть с 19 декабря 2018 года, это должен был сделатьСудя по переводу стрелок на увод квартир в Днепре на 105 млн., которые еще нужно продать, тогда как есть высоколиквидный актив денежных средств, никто из вышеназванных лиц приказ в исполнительную службу не подал.Во всяком случае про долг Донецкой ЖД никто в ФГВФЛ не вспоминает.Я даже не вижу отсуженной суммы 933,5 млн. грн. в ликвидационной массе:ее нет ни на коррсчете, ни в дебиторской задолженности.Почему? Потому что вся эта комбинация с ВТБ была затеяна для того, чтобы за счет средств вкладчиков и других кредиторов выйти с наименьшими потерями из Украины российскому ВТБ и, заодно, списать долг Донецкой ЖД,и еще кой-кому, например, "Азовстали", у которой долг перед ВТБ4 млрд.грн., и, хотя, работает с прибылью и возврат НДС получает, но кредит, похоже, не обслуживает.Мораторий никаким образом не препятствует подаче приказа в исполнительную службу. И отменять его не надо.Еще раз обратите внимание на Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" ().Это специальный закон, который был принятпод давлением Евросуда и Комитета Министров Совета Европы.Лоббисты железной дороги, толи в спешке не обратили внимания на этот Закон, толи им этого не дали, но они не добились внесения изменений именно в этот Закон.Кстати, там есть пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень:4. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", та умови їх виконання для, застосовуються з урахуванням особливостей, визначених, доВидите, в этом Законе была поблажка всвязи с мораторием только дляи то, толькоПоскольку лоббисты ЖД не добились внесения изменений в этот Закон, как сделали для ТЭК, мораторий не препятствует выполнению этого Закона.Нужно требовать выполнения этого Закона.Что касается цинизма и зарплаты руководства ЖД, то это не самое главное для вкладчиков ВТБ, потому что для них главным является сейчас выполнение решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года.