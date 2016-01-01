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на тему Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації

#<1 ... 1659166016611662 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 25% 122 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 10% 50 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 61 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 124 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 25% 122 Всього голосів : 479 Додано: Нед 28 кві, 2019 02:36 саша написав: 1.Апелляции этого решения не было? 1.Апелляции этого решения не было?

Повторяемся уже.

Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года находится в реестре тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77246795

Там была апелляционная жалоба, но только самого ВТБ, который хотел взыскать вообще 1183272090,95 грн., но не получилось.

Донецкая ЖД, как ответчик, и Украинская ЖД, как третье лицо на его стороне, решение не обжаловали.

Там же в реестре видно, что решение вступило в законную силу 6 ноября 2018 года. ВСЕ.



Более того, 8 ноября 2018 года, то есть через два дня после вступления решения в законную силу, Хозяйственный суд Донецкой области выдал приказ, который в хозяйственном процессе является исполнительным документом. Приказ находится в реестре здесь: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77718503



саша написав: 2.Не известно, подавал ли ликвидатор исполнительный лист и далее по процедуре,на каком сейчас это этапе ?, если не подавал, то почему? 2.Не известно, подавал ли ликвидатор исполнительный лист и далее по процедуре,на каком сейчас это этапе ?, если не подавал, то почему?



Подавать приказ, то есть исполнительный документ, в исполнительную службу должен был сам ВТБ, так как на дату его выдачи еще временная администрация не была введена.

Если он сам не успел подать, то после введения временной администрации

28 ноября 2018 года это должна была сделать временный администратор госпожа Заболотная, которая хоть и месяц всего руководила банком, но зарплату получила.

Если и она это не сделала, то с начала ликвидации ВТБ, то есть с 19 декабря 2018 года, это должен был сделать ликвидатор господин Шевченко.



Судя по переводу стрелок на увод квартир в Днепре на 105 млн., которые еще нужно продать, тогда как есть высоколиквидный актив денежных средств, никто из вышеназванных лиц приказ в исполнительную службу не подал.

Во всяком случае про долг Донецкой ЖД никто в ФГВФЛ не вспоминает.

Я даже не вижу отсуженной суммы 933,5 млн. грн. в ликвидационной массе:

ее нет ни на коррсчете, ни в дебиторской задолженности.



Почему? Потому что вся эта комбинация с ВТБ была затеяна для того, чтобы за счет средств вкладчиков и других кредиторов выйти с наименьшими потерями из Украины российскому ВТБ и, заодно, списать долг Донецкой ЖД,

и еще кой-кому, например, "Азовстали", у которой долг перед ВТБ

4 млрд.грн., и, хотя, работает с прибылью и возврат НДС получает, но кредит, похоже, не обслуживает.



саша написав: 3.Может ли бездействие ликвидатора, если таковое имеется связано с мораторием на взыскание долгов с УЗ по долгам Донецкой УЗ, подписанный порошенко и какие д-вия,нужно предпринять, чтобы отменить мораторий ? и является этот мораторий препятствием для подачи исполнительного листа на взыскание и т.д.? 3.Может ли бездействие ликвидатора, если таковое имеется связано с мораторием на взыскание долгов с УЗ по долгам Донецкой УЗ, подписанный порошенко и какие д-вия,нужно предпринять, чтобы отменить мораторий ? и является этот мораторий препятствием для подачи исполнительного листа на взыскание и т.д.?



Мораторий никаким образом не препятствует подаче приказа в исполнительную службу. И отменять его не надо.

Еще раз обратите внимание на Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17 ).

Это специальный закон, который был принят в 2012 году под давлением Евросуда и Комитета Министров Совета Европы.

Лоббисты железной дороги, толи в спешке не обратили внимания на этот Закон, толи им этого не дали, но они не добились внесения изменений именно в этот Закон.



Кстати, там есть пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень:



4. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", та умови їх виконання для підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу", до 1 січня 2016 року .



Видите, в этом Законе была поблажка всвязи с мораторием только для предприятий ТЭК и то, только до 2016 года.

Поскольку лоббисты ЖД не добились внесения изменений в этот Закон, как сделали для ТЭК, мораторий не препятствует выполнению этого Закона.

Нужно требовать выполнения этого Закона.

Что касается цинизма и зарплаты руководства ЖД, то это не самое главное для вкладчиков ВТБ, потому что для них главным является сейчас выполнение решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года. Повторяемся уже.Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года находится в реестре тут:Там была апелляционная жалоба, но только самого ВТБ, который хотел взыскать вообще, но не получилось.Донецкая ЖД, как ответчик, и Украинская ЖД, как третье лицо на его стороне, решение не обжаловали.Там же в реестре видно, что решение вступило в законную силу. ВСЕ.Более того,, то есть через два дня после вступления решения в законную силу, Хозяйственный суд Донецкой области выдал, который в хозяйственном процессе является. Приказ находится в реестре здесь:Подавать приказ, то есть исполнительный документ, в исполнительную службу должен был сам ВТБ, так как на дату его выдачи еще временная администрация не была введена.Если он сам не успел подать, то после введения временной администрации28 ноября 2018 года это должна была сделать, которая хоть и месяц всего руководила банком, но зарплату получила.Если и она это не сделала, то с начала ликвидации ВТБ, то есть с 19 декабря 2018 года, это должен был сделатьСудя по переводу стрелок на увод квартир в Днепре на 105 млн., которые еще нужно продать, тогда как есть высоколиквидный актив денежных средств, никто из вышеназванных лиц приказ в исполнительную службу не подал.Во всяком случае про долг Донецкой ЖД никто в ФГВФЛ не вспоминает.Я даже не вижу отсуженной суммы 933,5 млн. грн. в ликвидационной массе:ее нет ни на коррсчете, ни в дебиторской задолженности.Почему? Потому что вся эта комбинация с ВТБ была затеяна для того, чтобы за счет средств вкладчиков и других кредиторов выйти с наименьшими потерями из Украины российскому ВТБ и, заодно, списать долг Донецкой ЖД,и еще кой-кому, например, "Азовстали", у которой долг перед ВТБ4 млрд.грн., и, хотя, работает с прибылью и возврат НДС получает, но кредит, похоже, не обслуживает.Мораторий никаким образом не препятствует подаче приказа в исполнительную службу. И отменять его не надо.Еще раз обратите внимание на Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" ().Это специальный закон, который был принятпод давлением Евросуда и Комитета Министров Совета Европы.Лоббисты железной дороги, толи в спешке не обратили внимания на этот Закон, толи им этого не дали, но они не добились внесения изменений именно в этот Закон.Кстати, там есть пункт 4 Прикінцевих та перехідних положень:4. Положення цього Закону щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження", та умови їх виконання для, застосовуються з урахуванням особливостей, визначених, доВидите, в этом Законе была поблажка всвязи с мораторием только дляи то, толькоПоскольку лоббисты ЖД не добились внесения изменений в этот Закон, как сделали для ТЭК, мораторий не препятствует выполнению этого Закона.Нужно требовать выполнения этого Закона.Что касается цинизма и зарплаты руководства ЖД, то это не самое главное для вкладчиков ВТБ, потому что для них главным является сейчас выполнение решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года. Igneus Повідомлень: 54 З нами з: 29.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 28 кві, 2019 11:28 Re: ВТБ Банк БАНКРУТ Спасибо Вам за понятные и исчерпывающие ответы.Но каким образом кредиторам реально добиться исполнения этого закона, так как из вышеперечисленного следует, что есть какие то внутренние помехи,препятствующие. Какие конкретные д-вия должны быть у кредиторов, чтобы добиться рез-тов или это невозможно? саша Повідомлень: 72 З нами з: 01.12.18 Подякував: 191 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 кві, 2019 02:35 саша написав: Спасибо Вам за понятные и исчерпывающие ответы.Но каким образом кредиторам реально добиться исполнения этого закона, так как из вышеперечисленного следует, что есть какие то внутренние помехи,препятствующие. Какие конкретные д-вия должны быть у кредиторов, чтобы добиться рез-тов или это невозможно? Спасибо Вам за понятные и исчерпывающие ответы.Но каким образом кредиторам реально добиться исполнения этого закона, так как из вышеперечисленного следует, что есть какие то внутренние помехи,препятствующие. Какие конкретные д-вия должны быть у кредиторов, чтобы добиться рез-тов или это невозможно?



1. Защищать свои права должен каждый кредитор ВТБ, независимо от того, является он, если идет речь о физическом лице, юристом, или не является, поскольку каждый может изложить перед государственным органом, который не обязательно должен быть судом, факты даже без их правовой оценки,

а государственный орган должен принять законное и обоснованное решение.



2. Прежде всего, нужно четко учитывать разницу в статусе задолженности, подтвержденной судебным решением после вступления в законную силу, которая сложилась у физических лиц и юридических лиц частной формы собственности, с одной стороны, и государственных органов и предприятий, с другой стороны.

В первом случае государство своим бюджетом не отвечает по долгам, например, по алиментам на детей, во втором случае полностью отвечает.

Более того, государственный орган или предприятие, получив текст вступившего в законную силу судебного решения, по которому ему нужно оплатить долг, не должно ждать открытия исполнительного производства взыскателем и обязано добровольно выплатить этот долг (пункт 46 решения ЕСПЧ в деле “Юрий Николаевич Иванов против Украины”):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479



3. Нужно отвергать всякие доводы государственных органов и предприятий о том, что кто-то у кого-то чего-то не принял и не несет ответственности до тех пор, пока, без указания даты, что-нибудь примут.

В ЕСПЧ ответчиками являются государства за правонарушения своих органов и предприятий, а не непосредственно эти органы и предприятия, и судьи ЕСПЧ не вникают во взаимоотношения между ними, а смотрят, как именно государство в целом выполняет свои конвенционные обязательства.

Например, на практике ЕСПЧ не требует в гражданских делах создания апелляционных и кассационных судов, и лишь в уголовных делах нужно иметь апелляционную инстанцию, а если национальные судебные решения являются справедливыми и обоснованными, и главное, что они выполняются после вступления в законную силу против государственных органов и предприятий, то он согласен и на такой минимум.

Так, на второй странице формуляра для жалобы в ЕСПЧ приведен список всех государств, которые подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и заявитель лишь обязан поставить крестик напротив одного или нескольких государств-ответчиков. Изменить вторую страницу формуляра, вписав туда Фонд или Донецкую ЖД нельзя. Лишь далее на следующих страницах формуляра при изложении фактов заявителю нужно довести, в лице каких своих субъектов государство нарушило его права:

https://www.echr.coe.int/Pages/home.asp ... rms/ukr&c=

https://www.youtube.com/watch?v=PAd1ic_TAKE



4. Есть Положение о Министерстве юстиции Украины, на основании которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF



Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).



Основними завданнями Мін’юсту є:

2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;



Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:



58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;

60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;

83-21) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;

83-22) забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;

83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;

83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;

83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;

83-27) надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;

83-28) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;

83-29) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;

83-30) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;

83-31) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;

83-32) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;



5. Есть Положение о Министерстве инфраструктуры Украины, на основании которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF



Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах ... залізничного транспорту.



3. Основними завданнями Мінінфраструктури є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах … залізничного транспорту.



Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань:

11) вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій;

12) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, зокрема виконання показників фінансових планів, та вживає заходів до поліпшення їх роботи;

16) в межах повноважень, визначених законом, виконує функції Адміністрації залізничного транспорту України;

64) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;



6. Есть Акціонерне товариство «Українська залізниця» – національний перевізник вантажів та пасажирів, яке свою господарську діяльність розпочало 1 грудня 2015 року та є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що мали статус окремих юридичних осіб, от которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:

https://www.uz.gov.ua/about/general_information/



7. Есть Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который через своего ликвидатора управляет сейчас ВТБ.

Так, 11 апреля 2019 года Фонд принял решение про:

задоволення вимог трьох кредиторів, включених до другої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», на суму 3 978 335,23 грн., після повного задоволення яких погоджено здійснення задоволення вимог одного кредитора (тобто Фонду), включеного до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», на суму 953 489 735,59 грн.

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... etoi-cherh

http://www.vtb.ua/site.nsf/NewsPage.xsp ... enDocument



Однако, судя по размерам поступлений денежных средств на счет ВТБ, решение Хозяйственного суда Донецкой области от 04 октября 2018 года добровольно Донецкая ЖД не исполнила, а временный администратор Заболотная и ликвидатор Шевченко даже не подали исполнительный документ в исполнительную службу для взыскания в принудительном порядке. Более того, этой суммы четко не указано в ликвидационной массе, хотя Донецкая ЖД есть среди должников:

http://www.vtb.ua/site.nsf/NewsPage.xsp ... enDocument

http://www.fg.gov.ua/spysok-borzhnykiv



Таким образом, Фонду нужно прямо заявлять, что поскольку он, как кредитор, отказался от удовлетворения своих требований на суму 953 489 735,59 грн. засчет долга Донецкой ЖД, сумма которого 933,5 млн грн. почти полностью покрывала его требования, его денежные требования как кредитора не должны учитываться ( часть 4 статьи 52 Закона Украины «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), а он должен приступить к удовлетворению следующей четвертой очереди кредиторов:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17



8. Наконец, каждому кредитору нужно быть готовым доводить свои требования к государственным органам с учетом того, что:



а) Специальный Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" был принят в 2012 году под давлением ЕСПЧ и Комитета Министров Совета Европы и в нем не осталось никаких мораториев, последний их которых для предприятий ТЭК истек 1 января 2016 года, а иных изменений не вносилось:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17



б) В недавнем решении "Зеленчук и Цицюра против Украины" ЕСПЧ пришел к выводу, что устанавливая мораторий, например, на продажу земли, и продолжая его на неопределенный срок, Украина нарушает свои обязательства о уважении права на мирное владении имуществом физическими и юридическими лицами, которое гарантируется статьей 1 Протокола № 1 к конвенции о защите прав человека и основных свобод.

ЕСПЧ отметил в пункте 98 этого решения, что:

Перша та найважливіша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту надає право на позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держава має право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права - один з основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції. Принцип законності також передбачає, що чинні положення національного законодавства є достатньо доступними, чіткими та передбачуваними у своєму застосуванні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c79



в) В деле "Котов против России", которое ЕСПЧ рассматривал два раза, заявитель в конце концов проиграл, но лишь потому, что не только банк был частной формы собственности, но и его арбитражный управляющий хотя и был назначен хозяйственным судом, но не исполнял никаких государственных функций, то есть не имел отношения к государству, тогда как ликвидатор ВТБ господин Шевченко является сотрудником Фонда (государственного органа) и получает от него зарплату за счет государственного бюджета, был назначен Фондом (государственным органом) и выполняет государственные функции по управлению банком, подавая при этом декларации, как лицо, уполномоченное на исполнение функций государства, то есть Украина несет полную ответственность за его действия и бездействие:

https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ua

https://declarations.com.ua/declaration ... f31f0659c6



г) В пункте 223 решения ЕСПЧ в деле «Бурмич и другие против Украины» Украине был отведен двухлетний срок для наведения порядка в исполнении решений национальных судов против ее органов и предприятий, который истекает в октябре 2019 года:

http://khpg.org/ru/index.php?id=1510228023



д) Верховный Суд последовательно отвергает, например, доводы "Приватбанка", который, не возвращая депозиты вкладчикам из Крыма, утверждает, что вклады ... остались в Крыму и банк не имеет к ним доступа, что по аналогии можно применять к активам ВТБ и Донецкой ЖД в Донбассе и в Крыму:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/78592647

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76746305



е) В статье 382 Уголовного кодекса Украины установлена уголовная ответственность для должностных лиц за умышленное невыполнение судебных решений, которые вступили в законную силу, или препятствование их выполнению:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2640 1. Защищать свои права должен каждый кредитор ВТБ, независимо от того, является он, если идет речь о физическом лице, юристом, или не является, поскольку каждый может изложить перед государственным органом, который не обязательно должен быть судом,а государственный орган должен принять законное и обоснованное решение.2. Прежде всего, нужно четко учитывать разницу в статусе задолженности, подтвержденной судебным решением после вступления в законную силу, которая сложилась у, с одной стороны, и, с другой стороны.В первом случае государство своим бюджетом не отвечает по долгам, например, по алиментам на детей, во втором случае полностью отвечает.Более того, государственный орган или предприятие, получив текст вступившего в законную силу судебного решения, по которому ему нужно оплатить долг,(пункт 46 решения ЕСПЧ в деле “Юрий Николаевич Иванов против Украины”):3. Нужно отвергать всякие доводы государственных органов и предприятий о том, что кто-то у кого-то чего-то не принял и не несет ответственности до тех пор, пока, без указания даты, что-нибудь примут.В ЕСПЧ ответчиками являютсяза правонарушения своих органов и предприятий, а не непосредственно эти органы и предприятия, и судьи ЕСПЧ не вникают во взаимоотношения между ними, а смотрят, как именно государство в целом выполняет свои конвенционные обязательства.Например, на практике ЕСПЧ не требует в гражданских делах создания апелляционных и кассационных судов, и лишь в уголовных делах нужно иметь апелляционную инстанцию, а если, и главное, что, то он согласен и на такой минимум.Так, наформуляра для жалобы в ЕСПЧ приведен список всех государств, которые подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и заявитель лишь обязан поставить крестик напротив одного или нескольких государств-ответчиков. Изменить вторую страницу формуляра, вписав туда Фонд или Донецкую ЖД нельзя. Лишь далее на следующих страницах формуляра при изложении фактов заявителю нужно довести, в лице каких своих субъектов государство нарушило его права:4. Есть Положение о, на основании которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).Основними завданнями Мін’юсту є:2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;83-21) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;83-22) забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;83-27) надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;83-28) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;83-29) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;83-30) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;83-31) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;83-32) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;5. Есть Положение о, на основании которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах ... залізничного транспорту.3. Основними завданнями Мінінфраструктури є:1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах … залізничного транспорту.Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань:11) вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій;12) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, зокрема виконання показників фінансових планів, та вживає заходів до поліпшення їх роботи;16) в межах повноважень, визначених законом, виконує функції Адміністрації залізничного транспорту України;64) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;6. Есть– національний перевізник вантажів та пасажирів, яке свою господарську діяльність розпочало 1 грудня 2015 року та є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що мали статус окремих юридичних осіб, от которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:7. Есть, который через своего ликвидатора управляет сейчас ВТБ.Так, 11 апреля 2019 года Фонд принял решение про:задоволення вимог трьох кредиторів, включених до другої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», на суму, після повного задоволення яких погоджено здійснення задоволення вимог, включеного до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», на сумуОднако, судя по размерам поступлений денежных средств на счет ВТБ, решение Хозяйственного суда Донецкой области от 04 октября 2018 года добровольно Донецкая ЖД не исполнила, адаже не подали исполнительный документ в исполнительную службу для взыскания в принудительном порядке. Более того, этой суммы четко не указано в ликвидационной массе, хотя Донецкая ЖД есть среди должников:Таким образом, Фонду нужно прямо заявлять, что поскольку он, как кредитор, отказался от удовлетворения своих требований на сумузасчет долга Донецкой ЖД, сумма которогопочти полностью покрывала его требования, его денежные требования как кредитора не должны учитываться ( часть 4 статьи 52 Закона Украины «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), а он должен приступить к удовлетворению следующей четвертой очереди кредиторов:8. Наконец, каждому кредитору нужно быть готовым доводить свои требования к государственным органам с учетом того, что:а) Специальный Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" был принят в 2012 году под давлением ЕСПЧ и Комитета Министров Совета Европы и в нем не осталось никаких мораториев, последний их которых дляистек, а иных изменений не вносилось:б) В недавнем решении "Зеленчук и Цицюра против Украины" ЕСПЧ пришел к выводу, что устанавливая мораторий, например, на продажу земли, и продолжая его на неопределенный срок, Украина нарушает свои обязательства о уважении права на мирное владении имуществом физическими и юридическими лицами, которое гарантируется статьей 1 Протокола № 1 к конвенции о защите прав человека и основных свобод.ЕСПЧ отметил в пункте 98 этого решения, что:Перша та найважливіша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту надає право на позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держава має право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того,- один з основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції.також передбачає, щов) В деле "Котов против России", которое ЕСПЧ рассматривал два раза, заявитель в конце концов проиграл, но лишь потому, что не только банк был частной формы собственности, но и, тогда какявляетсяи получает от него, был, подавая при этом, то есть Украина несет полную ответственность за его действия и бездействие:г) В пункте 223 решения ЕСПЧ в деле «Бурмич и другие против Украины» Украине был отведендля наведения порядка в исполнении решений национальных судов против ее органов и предприятий, который истекаетд) Верховный Суд последовательно отвергает, например, доводы "Приватбанка", который, не возвращая депозиты вкладчикам из Крыма, утверждает, что вклады ... остались в Крыму и банк не имеет к ним доступа, что по аналогии можно применять к активам ВТБ и Донецкой ЖД в Донбассе и в Крыму:е) В статье 382 Уголовного кодекса Украины установленадля должностных лиц за умышленное невыполнение судебных решений, которые вступили в законную силу, или препятствование их выполнению: Igneus Повідомлень: 54 З нами з: 29.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 17:06 Igneus что делать с этим? 21 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора ВТБ Банку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 10.10.2018 в справі №910/10528/18, яким ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні позову до “Укрзалізниці” про визнання неправомірними дій за чотирма кредитними договорами, укладеними банком у квітні 2013 року з “Донецькою залізницею”.



“Відповідач [“Укрзалізниця”] не став правонаступником третьої особи [“Донецької залізниці”], оскільки процедура реорганізації підприємства та передача всіх його прав та обов`язків до відповідача відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014р. № 604 призупинена до завершення проведення антитерористичної операції”, - констатував суд апеляційної інстанції.

http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidato ... zaliznitsi То есть, чтобы двигаться дальше- нужно отменить постанову КМУ № 604 или она не мешает тому пути ,к-рый Вы указали выше? что делать с этим? 21 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора ВТБ Банку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 10.10.2018 в справі №910/10528/18, яким ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні позову до “Укрзалізниці” про визнання неправомірними дій за чотирма кредитними договорами, укладеними банком у квітні 2013 року з “Донецькою залізницею”.“Відповідач [“Укрзалізниця”] не став правонаступником третьої особи [“Донецької залізниці”], оскільки процедура реорганізації підприємства та передача всіх його прав та обов`язків до відповідача відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014р. № 604 призупинена до завершення проведення антитерористичної операції”, - констатував суд апеляційної інстанції.То есть, чтобы двигаться дальше- нужно отменить постанову КМУ № 604 или она не мешает тому пути ,к-рый Вы указали выше? саша Повідомлень: 72 З нами з: 01.12.18 Подякував: 191 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:04 саша написав: Igneus что делать с этим? 21 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора ВТБ Банку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 10.10.2018 в справі №910/10528/18, яким ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні позову до “Укрзалізниці” про визнання неправомірними дій за чотирма кредитними договорами, укладеними банком у квітні 2013 року з “Донецькою залізницею”.



“Відповідач [“Укрзалізниця”] не став правонаступником третьої особи [“Донецької залізниці”], оскільки процедура реорганізації підприємства та передача всіх його прав та обов`язків до відповідача відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014р. № 604 призупинена до завершення проведення антитерористичної операції”, - констатував суд апеляційної інстанції.

http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidator-VTB-Banku-ne-zmih-styahnuti-z-Ukrzaliznitsi-933-mln-hrn-borhu-Donetsko-zaliznitsi То есть, чтобы двигаться дальше- нужно отменить постанову КМУ № 604 или она не мешает тому пути ,к-рый Вы указали выше? что делать с этим? 21 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора ВТБ Банку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 10.10.2018 в справі №910/10528/18, яким ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні позову до “Укрзалізниці” про визнання неправомірними дій за чотирма кредитними договорами, укладеними банком у квітні 2013 року з “Донецькою залізницею”.“Відповідач [“Укрзалізниця”] не став правонаступником третьої особи [“Донецької залізниці”], оскільки процедура реорганізації підприємства та передача всіх його прав та обов`язків до відповідача відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014р. № 604 призупинена до завершення проведення антитерористичної операції”, - констатував суд апеляційної інстанції.http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidator-VTB-Banku-ne-zmih-styahnuti-z-Ukrzaliznitsi-933-mln-hrn-borhu-Donetsko-zaliznitsi То есть, чтобы двигаться дальше- нужно отменить постанову КМУ № 604 или она не мешает тому пути ,к-рый Вы указали выше?

Это отдельное судебное разбирательство. Это решение не касается того, что ранее выграли у Донецкой железной дороги. Тут уже писали об этом. Это отдельное судебное разбирательство. Это решение не касается того, что ранее выграли у Донецкой железной дороги. Тут уже писали об этом. rsq Повідомлень: 43 З нами з: 14.11.18 Подякував: 8 раз. Подякували: 18 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 08:23 rsq написав: саша написав: Igneus что делать с этим? 21 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора ВТБ Банку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 10.10.2018 в справі №910/10528/18, яким ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні позову до “Укрзалізниці” про визнання неправомірними дій за чотирма кредитними договорами, укладеними банком у квітні 2013 року з “Донецькою залізницею”.



“Відповідач [“Укрзалізниця”] не став правонаступником третьої особи [“Донецької залізниці”], оскільки процедура реорганізації підприємства та передача всіх його прав та обов`язків до відповідача відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014р. № 604 призупинена до завершення проведення антитерористичної операції”, - констатував суд апеляційної інстанції.

http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidator-VTB-Banku-ne-zmih-styahnuti-z-Ukrzaliznitsi-933-mln-hrn-borhu-Donetsko-zaliznitsi То есть, чтобы двигаться дальше- нужно отменить постанову КМУ № 604 или она не мешает тому пути ,к-рый Вы указали выше? что делать с этим? 21 лютого Північний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ліквідатора ВТБ Банку та залишив без змін рішення Госпсуду м. Києва від 10.10.2018 в справі №910/10528/18, яким ВТБ Банку було відмовлено в задоволенні позову до “Укрзалізниці” про визнання неправомірними дій за чотирма кредитними договорами, укладеними банком у квітні 2013 року з “Донецькою залізницею”.“Відповідач [“Укрзалізниця”] не став правонаступником третьої особи [“Донецької залізниці”], оскільки процедура реорганізації підприємства та передача всіх його прав та обов`язків до відповідача відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2014р. № 604 призупинена до завершення проведення антитерористичної операції”, - констатував суд апеляційної інстанції.http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidator-VTB-Banku-ne-zmih-styahnuti-z-Ukrzaliznitsi-933-mln-hrn-borhu-Donetsko-zaliznitsi То есть, чтобы двигаться дальше- нужно отменить постанову КМУ № 604 или она не мешает тому пути ,к-рый Вы указали выше?

Это отдельное судебное разбирательство. Это решение не касается того, что ранее выграли у Донецкой железной дороги. Тут уже писали об этом. Это отдельное судебное разбирательство. Это решение не касается того, что ранее выграли у Донецкой железной дороги. Тут уже писали об этом.

Да, это уже ранее обсуждали. Но, раз уж такое дело, еще раз повторюсь.



1. Ссылаясь на Финбаланс, Вы говорите о том, что апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева от 10 октября 2018 года в деле № 910/10528/18 по иску ВТБ к "Укрзализнице".

Вот решение по делу № 910/10528/18:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80630844

Тут ВТБ хотел повесить долг Донецкой ЖД на "Укрзализницу", но не получилось.



Мы говорим о решении Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года в деле № 905/1119/18 по иску ВТБ непосредственно к Донецкой ЖД, которое есть, не обжаловано и вступило в законную силу:

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77246795



Ну не мы истцами были, а ВТБ, что имеем - то имеем, и из этого будем исходить. Если есть время и желание заняться отменой постановления КМУ

№ 604 и повесить долг на "Укрзализницу" - нет проблем, тем более, что по новой редакции Кодекса административного судопроизводства нормативно-правовые акты (кроме законов) можно обжаловать на протяжении всего срока их действия.

Но зачем бороться с ветряными мельницами, если есть готовое решение в деле № 905/1119/18, которое нужно лишь исполнить.

Или для Вас есть разница, с какой государственной структуры взыскать 933,5 млн. грн.?

Для меня разницы нет, потому что уже есть готовое решение в деле

№ 905/1119/18, и, по-моему, исходя из Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", нет разницы в статусе государственного должника на национальном уровне - "Укрзализница" или Донецкая ЖД. Я лично не понял, для чего это понадобилось ВТБ.

В Евросуде, например, ответчиком все равно будет не "Укрзализница", и даже не Донецкая ЖД, а государство, которое взяло на себя обязательство гарантировать выполнение судебных решений против своих органов и предприятий.

В формуляре жалобы, который изменять нельзя, нет даже возможности выбрать иного ответчика, кроме как одно из государств, которое подписало Конвенцию 1950 года и в ее статье 1 гарантировала каждому, кто находится под его юрисдикцией, права и свободы, которые которые определены в Разделе I этой Конвенции. В Евросуде государство представляет Министерство юстиции, в структуре которого есть уполномоченный и его секретариат. В случае чего, Евросуд не будет контактировать с "Укрзализницей" и Донецкой ЖД.



2. Поясню немного об особенностях исполнительного производства.

Итак, есть общий Закон Украины "Про виконавче провадження":

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1404-19



Он регулирует исполнительное производство для всех: физических лиц, юридических лиц государственной и частной собственности, государственных органов и предприятий.

Видите, в статью 34 этого общего Закона лоббисты ЖД уже внесли изменения по мораториям, и, при этом, там даже остался еще мораторий для ТЭК.

Но в статье 1 этого Закона установлено, что исполнительное производство регулируется и другими законами Украины.

И поскольку Донецкая ЖД принадлежит государству, открываем специальный Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", субъектами которого есть взыскатели (только физические лица и юридические лица частной формы собственности) и только государственные должники (органы и предприятия):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17



Вы видите где-то в этом Законе антитеррористические операции и моратории? Я не вижу. И даже мораторий для предприятий ТЭК государственной собственности закончился с 1 января 2016 года!!! Так зачем далеко уклоняться от Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", который приняли под давлением Совета Европы, Комитета Министров Совета Европы и Евросуда после пилотного решения в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины" и предназначен для погашения долгов именно государственных должников?



Кстати, поделюсь занимательной историей с "Киевэнерго", которой ООО "Мандарин Ойл" предоставило мазут, а то не оплатило его и не вернуло.

ООО "Мандарин Ойл" выиграло суд на 54 млн.грн., а "Киевэнерго", как у нас принято, решение не исполняло, ссылаясь, на мораторий. Но "Киевэнерго" забыло, что на то время в их уставном капитале было не меньше 25%+1 акция, которые принадлежали государству, а в ООО "Мандарин Ойл" не только знали это, но и нашелся креативный юрист, который знал о гарантиях государства на исполнение решений против ее предприятий и накатал жалобу в Евросуд.



Поскольку шансов у государства в Евросуде не было никаких, то оно долг "Киевэнерго" признало и выплатило ООО "Мандарин Ойл" 54 млн.грн., после чего Евросуд дело закрыл:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a86

https://minjust.gov.ua/news/ministry/na ... -zakonnoyu



Обратите внимание - по практике Евросуда моратории запрещены, поскольку нельзя запретить исполнение судебных решений.



И теперь Министерство юстиции Украины пытается отсудить в порядке регресса у "Киевэнерго" 54 млн.грн., в чем я, кстати, искренне желаю ему успеха, поскольку, как и Фридрих Август Хайек, ненавижу все монополии, как энергетические, так и железнодорожные, и прочие, в том числе...

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80918750



3. Каждому юристу известно, что при конкуренции норм общего и спецального законов специальный Закон преодолевает силу общего Закона, а поэтому Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" без мораториев преодолевает силу Закона Украины "Про виконавче провадження" с мораториями.

И лично я не отступлю от этого правила, тем более, что оно тут на пользу.



Наконец, есть одна из изюминок рассмотрения дел в Евросуде, о которой я расскажу. Там нужно жаловаться, в том числе, на нечеткое и противоречивое законодательство государства, поскольку закон должен быть доступный, четкий и прогнозируемый в применении.

Смотрите, например, на пункты 51-57 решения в деле "Щокин против Украины":

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_858



Понакрутили декретов и указов, в результате чего даже суды не разобрались.



Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" без мораториев и Закон Украины "Про виконавче провадження" с мораториями тоже из этой сферы благодаря лоббистам ЖД, которые, к счастью, не добрались до первого из этих законов.



Кстати, закон, который написан в интересах одного предприятия, уже является не законом, а политической коррупцией, поскольку закон, по определению, должен неоднократно регулировать права и обязанности неограниченного и неназванного числа субъектов, а не "Укрзализницы".



4. Вывод: я сделал ставку на Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (статья 4), и если государство не выполнит решение Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года в деле № 905/1119/18 по иску ВТБ к Донецкой ЖД, то это его проблемы, с которыми потом Министерство юстиции пусть само разбирается, а именно - с кого взыскивать убытки государственного бюджета в порядке регресса, если в Страсбурге не так пойдет. Да, это уже ранее обсуждали. Но, раз уж такое дело, еще раз повторюсь.1. Ссылаясь на Финбаланс, Вы говорите о том, что апелляционный суд оставил без изменений решение Хозяйственного судаотв делепо иску ВТБ кВот решение по делу № 910/10528/18:Тут ВТБ хотел повесить долг Донецкой ЖД на "Укрзализницу", но не получилось.Мы говорим о решении Хозяйственного судаотв делепо иску ВТБ непосредственно к Донецкой ЖД, которое есть, не обжаловано и вступило в законную силу:Ну не мы истцами были, а ВТБ, что имеем - то имеем, и из этого будем исходить. Если есть время и желание заняться отменой постановления КМУ№ 604 и повесить долг на "Укрзализницу" - нет проблем, тем более, что по новой редакции Кодекса административного судопроизводства нормативно-правовые акты (кроме законов) можно обжаловать на протяжении всего срока их действия.Но зачем бороться с ветряными мельницами, если есть готовое решение в деле, которое нужно лишь исполнить.Или для Вас есть разница, с какой государственной структуры взыскать 933,5 млн. грн.?Для меня разницы нет, потому что уже есть готовое решение в деле, и, по-моему, исходя из Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", нет разницы в статусе государственного должника на национальном уровне - "Укрзализница" или Донецкая ЖД. Я лично не понял, для чего это понадобилось ВТБ.В Евросуде, например, ответчиком все равно будет не "Укрзализница", и даже не Донецкая ЖД, а государство, которое взяло на себя обязательство гарантировать выполнение судебных решений против своих органов и предприятий.В формуляре жалобы, который изменять нельзя, нет даже возможности выбрать иного ответчика, кроме как одно из государств, которое подписало Конвенцию 1950 года и в ее статье 1 гарантировала каждому, кто находится под его юрисдикцией, права и свободы, которые которые определены в Разделе I этой Конвенции. В Евросуде государство представляет Министерство юстиции, в структуре которого есть уполномоченный и его секретариат. В случае чего, Евросуд не будет контактировать с "Укрзализницей" и Донецкой ЖД.2. Поясню немного об особенностяхИтак, естьЗакон Украины "Про виконавче провадження":Он регулирует исполнительное производство для всех: физических лиц, юридических лиц государственной и частной собственности, государственных органов и предприятий.Видите, в статью 34 этогоЗакона лоббисты ЖД уже внесли изменения по мораториям, и, при этом, там даже остался еще мораторийНо в статье 1 этого Закона установлено, что исполнительное производство регулируется и другими законами Украины.И поскольку Донецкая ЖД принадлежит государству, открываемЗакон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", субъектами которого есть взыскатели (только физические лица и юридические лица частной формы собственности) и только государственные должники (органы и предприятия):Вы видите где-то в этом Законе антитеррористические операции и моратории? Я не вижу. И даже мораторий длязакончилсяТак зачем далеко уклоняться от Закона Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень", который приняли под давлением Совета Европы, Комитета Министров Совета Европы и Евросуда после пилотного решения в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины" и предназначен для погашения долгов именно государственных должников?Кстати, поделюсь занимательной историей с, которойпредоставило мазут, а то не оплатило его и не вернуло.ООО "Мандарин Ойл" выиграло суд на 54 млн.грн., а "Киевэнерго", как у нас принято, решение не исполняло, ссылаясь, на мораторий. Но "Киевэнерго" забыло, что на то время в их уставном капитале было не меньше 25%+1 акция, которые принадлежали государству, а в ООО "Мандарин Ойл" не только знали это, но и нашелся креативный юрист, который знал о гарантиях государства на исполнение решений против ее предприятий и накатал жалобу в Евросуд.Поскольку шансов у государства в Евросуде не было никаких, то оно долг "Киевэнерго" признало и выплатило ООО "Мандарин Ойл" 54 млн.грн., после чего Евросуд дело закрыл:Обратите внимание -И теперь Министерство юстиции Украины пытается отсудить в порядке регресса у "Киевэнерго" 54 млн.грн., в чем я, кстати, искренне желаю ему успеха, поскольку, как и Фридрих Август Хайек, ненавижу все монополии, как энергетические, так и железнодорожные, и прочие, в том числе...3. Каждому юристу известно, что при конкуренции норм общего и спецального законов, а поэтому Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" без мораториев преодолевает силу Закона Украины "Про виконавче провадження" с мораториями.И лично я не отступлю от этого правила, тем более, что оно тут на пользу.Наконец, есть одна из изюминок рассмотрения дел в Евросуде, о которой я расскажу. Там нужно жаловаться, в том числе, на, посколькуСмотрите, например, на пункты 51-57 решения в делеПонакрутили декретов и указов, в результате чего даже суды не разобрались.Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" без мораториев и Закон Украины "Про виконавче провадження" с мораториями тоже из этой сферы благодаря лоббистам ЖД, которые, к счастью, не добрались до первого из этих законов.Кстати, закон, который написан в интересах одного предприятия, уже является не законом, а политической коррупцией, поскольку закон, по определению, должен неоднократно регулировать права и обязанности неограниченного и неназванного числа субъектов, а не "Укрзализницы".4. Вывод: я сделал ставку на Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" (статья 4), и если государство не выполнит решение Хозяйственного судаотв делепо иску ВТБ к Донецкой ЖД, то это его проблемы, с которыми потом Министерство юстиции пусть само разбирается, а именно - с кого взыскивать убытки государственного бюджета в порядке регресса, если в Страсбурге не так пойдет. Востаннє редагувалось Igneus в Суб 04 тра, 2019 20:22, всього редагувалось 1 раз. Igneus Повідомлень: 54 З нами з: 29.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 36 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 16:50 Igneus Спасибо Вам Большое за такой развернутый анализ законодательства и разъяснения .Вы уже заполняли шаблон обращения в ЕСПЧ по поводу невыполнения гос-вом этого решения суда? или кто это должен делать? саша Повідомлень: 72 З нами з: 01.12.18 Подякував: 191 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 04 тра, 2019 21:02 саша написав: Igneus Спасибо Вам Большое за такой развернутый анализ законодательства и разъяснения .Вы уже заполняли шаблон обращения в ЕСПЧ по поводу невыполнения гос-вом этого решения суда? или кто это должен делать? Спасибо Вам Большое за такой развернутый анализ законодательства и разъяснения .Вы уже заполняли шаблон обращения в ЕСПЧ по поводу невыполнения гос-вом этого решения суда? или кто это должен делать?

В предыдущем тексте из-за его большого объема была допущена ошибка в названии ООО, а редактировать уже больше не дают возможности, поэтому правильное наименование - ООО "Золотой Мандарин Ойл".



Еще не заполнял. Заполняет каждый украинец или даже иностранец, которые, находясь под юрисдикцией Украины, считают и смогут довести, что государство Украина в лице своих органов и предприятий каким-то образом не выполнило свои обязательства по одной или нескольким статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколам к ней, что привело к нарушению именно его прав по этой Конвенции и Протоколам. Но в этом процессе существует особенная специфика, которая не совпадает с правилами национального судопроизводства. В предыдущем тексте из-за его большого объема была допущена ошибка в названии ООО, а редактировать уже больше не дают возможности, поэтому правильное наименование -Еще не заполнял. Заполняет каждый украинец или даже иностранец, которые, находясь под юрисдикцией Украины, считают и смогут довести, что государство Украина в лице своих органов и предприятий каким-то образом не выполнило свои обязательства по одной или нескольким статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и Протоколам к ней, что привело к нарушению именно его прав по этой Конвенции и Протоколам. Но в этом процессе существует особенная специфика, которая не совпадает с правилами национального судопроизводства. Igneus Повідомлень: 54 З нами з: 29.08.18 Подякував: 20 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 тра, 2019 12:46 По 4 очереди что-то слышно? stuermer01

Повідомлень: 252 З нами з: 21.07.09 Подякував: 61 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1659166016611662 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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