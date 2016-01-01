Додано: Пон 29 кві, 2019 02:35

саша написав: Спасибо Вам за понятные и исчерпывающие ответы.Но каким образом кредиторам реально добиться исполнения этого закона, так как из вышеперечисленного следует, что есть какие то внутренние помехи,препятствующие. Какие конкретные д-вия должны быть у кредиторов, чтобы добиться рез-тов или это невозможно? Спасибо Вам за понятные и исчерпывающие ответы.Но каким образом кредиторам реально добиться исполнения этого закона, так как из вышеперечисленного следует, что есть какие то внутренние помехи,препятствующие. Какие конкретные д-вия должны быть у кредиторов, чтобы добиться рез-тов или это невозможно?

1. Защищать свои права должен каждый кредитор ВТБ, независимо от того, является он, если идет речь о физическом лице, юристом, или не является, поскольку каждый может изложить перед государственным органом, который не обязательно должен быть судом,а государственный орган должен принять законное и обоснованное решение.2. Прежде всего, нужно четко учитывать разницу в статусе задолженности, подтвержденной судебным решением после вступления в законную силу, которая сложилась у, с одной стороны, и, с другой стороны.В первом случае государство своим бюджетом не отвечает по долгам, например, по алиментам на детей, во втором случае полностью отвечает.Более того, государственный орган или предприятие, получив текст вступившего в законную силу судебного решения, по которому ему нужно оплатить долг,(пункт 46 решения ЕСПЧ в деле “Юрий Николаевич Иванов против Украины”):3. Нужно отвергать всякие доводы государственных органов и предприятий о том, что кто-то у кого-то чего-то не принял и не несет ответственности до тех пор, пока, без указания даты, что-нибудь примут.В ЕСПЧ ответчиками являютсяза правонарушения своих органов и предприятий, а не непосредственно эти органы и предприятия, и судьи ЕСПЧ не вникают во взаимоотношения между ними, а смотрят, как именно государство в целом выполняет свои конвенционные обязательства.Например, на практике ЕСПЧ не требует в гражданских делах создания апелляционных и кассационных судов, и лишь в уголовных делах нужно иметь апелляционную инстанцию, а если, и главное, что, то он согласен и на такой минимум.Так, наформуляра для жалобы в ЕСПЧ приведен список всех государств, которые подписали Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, и заявитель лишь обязан поставить крестик напротив одного или нескольких государств-ответчиков. Изменить вторую страницу формуляра, вписав туда Фонд или Донецкую ЖД нельзя. Лишь далее на следующих страницах формуляра при изложении фактов заявителю нужно довести, в лице каких своих субъектов государство нарушило его права:4. Есть Положение о, на основании которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:Мін’юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, державну політику з питань організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).Основними завданнями Мін’юсту є:2-3) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;2-4) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;Мін’юст відповідно до покладених на нього завдань:58) забезпечує підготовку документів та представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітує перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;59) забезпечує координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України;60) звертається до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини;83-21) організовує, контролює та здійснює примусове виконання рішень у випадках, передбачених законом;83-22) забезпечує доступ державних та приватних виконавців до баз даних і реєстрів, зокрема електронних, що містять інформацію про боржників, їх майно та кошти;83-23) забезпечує функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження;83-24) здійснює контроль за діяльністю державних виконавців;83-25) здійснює відповідно до закону державне регулювання діяльності приватного виконавця;83-27) надає державним та приватним виконавцям роз’яснення та рекомендації з питань примусового виконання рішень;83-28) забезпечує контроль за роботою структурних підрозділів територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують здійснення повноважень у сфері примусового виконання рішень;83-29) здійснює міжнародне співробітництво у сфері примусового виконання рішень, налагоджує і підтримує зв’язки з міжнародними організаціями;83-30) виконує аналітичні, інформаційні, методичні, організаційні та інші види робіт, пов’язані із забезпеченням реалізації арештованого майна;83-31) затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби, приватного виконавця;83-32) інформує громадськість про свою діяльність та про стан реалізації державної політики у визначених сферах діяльності;5. Есть Положение о, на основании которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:Мінінфраструктури є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах ... залізничного транспорту.3. Основними завданнями Мінінфраструктури є:1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах … залізничного транспорту.Мінінфраструктури відповідно до покладених на нього завдань:11) вносить Кабінету Міністрів України для затвердження фінансові плани підприємств, що є суб’єктами природних монополій;12) проводить моніторинг фінансової діяльності підприємств, що належать до сфери управління Міністерства, зокрема виконання показників фінансових планів, та вживає заходів до поліпшення їх роботи;16) в межах повноважень, визначених законом, виконує функції Адміністрації залізничного транспорту України;64) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінінфраструктури, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;6. Есть– національний перевізник вантажів та пасажирів, яке свою господарську діяльність розпочало 1 грудня 2015 року та є правонаступником усіх прав і обов’язків Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підвідомчих підприємств і закладів, що мали статус окремих юридичних осіб, от которого нужно требовать исполнения решения Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:7. Есть, который через своего ликвидатора управляет сейчас ВТБ.Так, 11 апреля 2019 года Фонд принял решение про:задоволення вимог трьох кредиторів, включених до другої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», на суму, після повного задоволення яких погоджено здійснення задоволення вимог, включеного до третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК», на сумуОднако, судя по размерам поступлений денежных средств на счет ВТБ, решение Хозяйственного суда Донецкой области от 04 октября 2018 года добровольно Донецкая ЖД не исполнила, адаже не подали исполнительный документ в исполнительную службу для взыскания в принудительном порядке. Более того, этой суммы четко не указано в ликвидационной массе, хотя Донецкая ЖД есть среди должников:Таким образом, Фонду нужно прямо заявлять, что поскольку он, как кредитор, отказался от удовлетворения своих требований на сумузасчет долга Донецкой ЖД, сумма которогопочти полностью покрывала его требования, его денежные требования как кредитора не должны учитываться ( часть 4 статьи 52 Закона Украины «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»), а он должен приступить к удовлетворению следующей четвертой очереди кредиторов:8. Наконец, каждому кредитору нужно быть готовым доводить свои требования к государственным органам с учетом того, что:а) Специальный Закон Украины "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" был принят в 2012 году под давлением ЕСПЧ и Комитета Министров Совета Европы и в нем не осталось никаких мораториев, последний их которых дляистек, а иных изменений не вносилось:б) В недавнем решении "Зеленчук и Цицюра против Украины" ЕСПЧ пришел к выводу, что устанавливая мораторий, например, на продажу земли, и продолжая его на неопределенный срок, Украина нарушает свои обязательства о уважении права на мирное владении имуществом физическими и юридическими лицами, которое гарантируется статьей 1 Протокола № 1 к конвенции о защите прав человека и основных свобод.ЕСПЧ отметил в пункте 98 этого решения, что:Перша та найважливіша вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що будь-яке втручання органу влади у мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту надає право на позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держава має право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того,- один з основоположних принципів демократичного суспільства, притаманний усім статтям Конвенції.також передбачає, щов) В деле "Котов против России", которое ЕСПЧ рассматривал два раза, заявитель в конце концов проиграл, но лишь потому, что не только банк был частной формы собственности, но и, тогда какявляетсяи получает от него, был, подавая при этом, то есть Украина несет полную ответственность за его действия и бездействие:г) В пункте 223 решения ЕСПЧ в деле «Бурмич и другие против Украины» Украине был отведендля наведения порядка в исполнении решений национальных судов против ее органов и предприятий, который истекаетд) Верховный Суд последовательно отвергает, например, доводы "Приватбанка", который, не возвращая депозиты вкладчикам из Крыма, утверждает, что вклады ... остались в Крыму и банк не имеет к ним доступа, что по аналогии можно применять к активам ВТБ и Донецкой ЖД в Донбассе и в Крыму:е) В статье 382 Уголовного кодекса Украины установленадля должностных лиц за умышленное невыполнение судебных решений, которые вступили в законную силу, или препятствование их выполнению: