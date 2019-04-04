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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1660166116621663

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 12:22

  stuermer01 написав:По 4 очереди что-то слышно?

Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 18:56

Возможно,кто-то знает какова общая сумма долга перед кредиторами четвертой очереди?
ntoptchilo
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:18

  Stringer написав:
  stuermer01 написав:По 4 очереди что-то слышно?

Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет.

Главное следить за Вашим новым надежным банком и верными реквизитами
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 19:54

  Stringer написав:
  stuermer01 написав:По 4 очереди что-то слышно?

Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет.

По Форуму выплаты для 4-ой очереди начались не сейчас, а с июня 2018 года.
А сначала, то есть с 2014 года, Фонд погашал без очереди до 2016 года 486,69 млн. кредита рефинансирования НБУ, обеспеченного залогом, а потом шло погашение Фонду 2,85 млрд.грн., которые он потратил на гарантированные выплаты вкладчикам до 200 тыс.грн.

По ВТБ вроде-бы рефинансирования НБУ нет.
Акционеры с межбанковским кредитом на 2 млрд.грн. могут пока отдыхать.
Кроме того, Фонд потратил на гарантированные выплаты вкладчикам ВТБ до 200 тыс.грн. 953,5 млн.грн.
Но тут у ВТБ есть государственный должник - Донецкая ЖД - с долгом 933,5 млн. грн.
Есть мнение, что Фонду следует вернуть лишь разницу 953,5-933,5=20 млн.грн..
Все-таки Фонд и Донецкая ЖД - это одна и та же Высокая Договорная Сторона по ст. 1 Конвенции, которую она обязалась соблюдать. И несолидно будет ей в лице Фонда получать то, чем она уже пользуется в лице Донецкой ЖД.
Как бы не сложилось, пока Донецкая ЖД или Госказначейство за нее не погасит 933,5 млн.грн., ликвидация ВТБ не будет завершена.
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