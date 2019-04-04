Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 06 тра, 2019 12:22
Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет.
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Додано: Пон 06 тра, 2019 18:56
Возможно,кто-то знает какова общая сумма долга перед кредиторами четвертой очереди?
Додано: Пон 06 тра, 2019 19:18
Главное следить за Вашим новым надежным банком и верными реквизитами
никому не верю
Додано: Пон 06 тра, 2019 19:54
По Форуму выплаты для 4-ой очереди начались не сейчас, а с июня 2018 года.
А сначала, то есть с 2014 года, Фонд погашал без очереди до 2016 года 486,69 млн. кредита рефинансирования НБУ, обеспеченного залогом, а потом шло погашение Фонду 2,85 млрд.грн., которые он потратил на гарантированные выплаты вкладчикам до 200 тыс.грн.
По ВТБ вроде-бы рефинансирования НБУ нет.
Акционеры с межбанковским кредитом на 2 млрд.грн. могут пока отдыхать.
Кроме того, Фонд потратил на гарантированные выплаты вкладчикам ВТБ до 200 тыс.грн. 953,5 млн.грн.
Но тут у ВТБ есть государственный должник - Донецкая ЖД - с долгом 933,5 млн. грн.
Есть мнение, что Фонду следует вернуть лишь разницу 953,5-933,5=20 млн.грн..
Все-таки Фонд и Донецкая ЖД - это одна и та же Высокая Договорная Сторона по ст. 1 Конвенции, которую она обязалась соблюдать. И несолидно будет ей в лице Фонда получать то, чем она уже пользуется в лице Донецкой ЖД.
Как бы не сложилось, пока Донецкая ЖД или Госказначейство за нее не погасит 933,5 млн.грн., ликвидация ВТБ не будет завершена.
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