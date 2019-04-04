Додано: Пон 06 тра, 2019 19:54

Stringer написав: stuermer01 написав: По 4 очереди что-то слышно? По 4 очереди что-то слышно?

Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет. Вы слишком торопитесь - ликвидированный в 2014-году банк форум, только сейчас начал выплаты четвёртой очереди. Спрашивать - что там слышно? - можно не раньше, чем через пару лет.

По Форуму выплаты для 4-ой очереди начались не сейчас, а сА сначала, то есть с 2014 года, Фонд погашал без очереди до 2016 годакредита рефинансирования НБУ, обеспеченного залогом, а потом шло погашение Фонду, которые он потратил на гарантированные выплаты вкладчикам до 200 тыс.грн.По ВТБ вроде-бы рефинансирования НБУ нет.Акционеры с межбанковским кредитом намогут пока отдыхать.Кроме того, Фонд потратил на гарантированные выплаты вкладчикам ВТБ до 200 тыс.грн.Но тут у ВТБ есть государственный должник - Донецкая ЖД - с долгомЕсть мнение, что Фонду следует вернуть лишь разницуВсе-таки Фонд и Донецкая ЖД - это одна и та же Высокая Договорная Сторона по ст. 1 Конвенции, которую она обязалась соблюдать. И несолидно будет ей в лице Фонда получать то, чем она уже пользуется в лице Донецкой ЖД.Как бы не сложилось, пока Донецкая ЖД или Госказначейство за нее не погасит, ликвидация ВТБ не будет завершена.