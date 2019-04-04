Додано: Вів 21 тра, 2019 18:17

Faceless написав: Взаимно

И кто бы сомневался, что встанете защищать своих любимых россиян. В этой теме неоднократно уже приводились аргументы, что это российская мамка сама бросила свою дочку, понимая её бесперспективность. То, что вы будете защищать российских кидал, этот факт не изменит, как бы вам того ни хотелось. Судебные споры с Беней тут вообще ни при чем. ВзаимноИ кто бы сомневался, что встанете защищать своих любимых россиян. В этой теме неоднократно уже приводились аргументы, что это российская мамка сама бросила свою дочку, понимая её бесперспективность. То, что вы будете защищать российских кидал, этот факт не изменит, как бы вам того ни хотелось. Судебные споры с Беней тут вообще ни при чем.

Кинул, какне дал денег дочке, что бы и их отжали рейдеры и кидалы Киевского режимадругих аргументов кроме как не дал денег дочке что бы и их отжали рейдеры/жулики с кидалами от Киевского режима я тут не видел. Мое мнение, если бы не эти жулики у банка все было бы нормально и без новых денег мемки.......а давать мамке деньги ВТБ Украина якобы для спасения банка это для клиентов псих больниц будете втирать, а не для финансово грамотным форумчан которые еще дружат с здравым смыслом и понимают что фактически это спонсировать дальше жуликов/кидал и рейдеров от Киевского режима.P.S. они не мои любимые, просто Вы мне лично неприятны как пропагандистская мерзость которой я Вас считаю. Любовь и ненависть сильные чувства, я ими так просто не разбрасываюсь, у меня нет любви к РФ и нет ненависти к вам, просто лично Вы мне неприятны как пропагондос/манипулятор/врун которыми я вас считаю и который позволял себе редактировать мои сообщения на форуме полностью меняя смысл моих сообщений/того что я хотел сказать и даже не удосужившись нисколько сообщить мне почему когда и что меняли при этом я случайно перечитывая свои ранние сообщения на форумах обнаружил их редактирование и делали это не другие модераторы, а именно вы не уважаемый мною Faceless, это вы позволяли себе в моих сообщениях редактируя их подменять мои мысли/мнение своими фактически выдавая их за мои....ну кто вы после этого как не мерзость/врун/манипуляторP.S. P.S. если вас или кого то еще коробит от словосочетания "Киевский режим" использованное мной, то что бы не повторяться, да и ветка не о этом я даю ссылку на ветку форума где я объяснял свою позицию почему я так считаю