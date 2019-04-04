nozorrog написав:Полсотни крупнейших должников обанкротившихся банков должны вернуть Фонду гарантирования 50,3 млрд. грн. Половина этого долга приходится на первую десятку рейтинга крупнейших должников. Наибольший объем долгов из ТОП-50 приходится на заемщиков ВТБ Банка — 26 млрд грн. На должников Брокбизнесбанка — 7,3 млрд. грн, Финансы и Кредит — 5,9 млрд. грн, ВиЭйБи Банка — 5,8 млрд. грн. Пятерка лидеров — это бывшие заемщики дочки российского ВТБ Банка, который в 2018 году был выведен с рынка и отправлен на ликвидацию. Совокупный размер их долга составляет 17,3 млрд. грн. Наибольшую сумму долга, подтвержденную решением суда, имеет ООО «Промышленные энергетические системы». Эта компания задолжала ВТБ Банка 4,2 млрд. грн. ООО «Промышленные энергетические системы» также находится в стадии ликвидации. Компания принадлежит группе «Веста» нардепа из «Народного фронта» Дениса Дзендзерского. Он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Основателем группы производителей аккумуляторов «Веста» является его отец Виктор. Нардеп был поручителем ряда кредитов «ВТБ Банка» для компаний, связанных с «Вестой». Другие компании народного депутата ООО «Техкомплект» и «Веста-Днепр» должны Фонду гарантирования вкладов 4 млрд грн и 2,8 млрд. грн соответственно. Производитель железнодорожных цистерн и вагонов ЗАО «Азовобщемаш», входящее в группу Азовмаш, задолжал 3,6 млрд. грн. Предприятие принадлежит кипрской Azovmashinvest Holding и Светлане Савчук — вдове экс-нардепа из Партии регионов Александра Савчука. Во времена Виктора Януковича ее партнером по бизнесу был другой одиозный «регионал» — Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский). Совокупно группа «Азовмаш» должна банкам $700 млн. Из-за долгов предприятие «Азовобщемаш» пытаются обанкротить. Замыкает пятерку крупнейших должников ООО «Прогресбуд Инвест» из группы строительных компаний «Прогресс-Строй». Долг компании составляет 2,7 млрд. грн. Сейчас она находится в ликвидации. https://www.capital.ua/ru/publication/1 ... sya-bankov
слышал как Зеленский в интервью говорил, что во время банкопада у них пропали деньги в Брокбизнесбанке....Надеюсь он посчитается с этими мразями! Да и людские проклятью всегда находят своего адресата. Запасаемся терпением
Конкретно буряки ему отдали квартиру в крыму, за которую его ещё чморили месяц назад, мол мало налогов уплатил - говорят, что это было в счёт компенсации потерянных денег в брокбизнесбанке
Баблонавт написав:Ну что, надеюсь, что после смены власти кое-кому из прошлых придётся ответить за уничтожение работоспособного банка с отличным сервисом!
В РФ что, власть менялась? Его ж сама мамка и угробила, сознательно
Хватит врать не уважаемый мною модератор, я уже молчу про судебные споры Бени с банком и санкции Украины против Рос банков, я скажу за то что сам видел у нас в Одессе 2017 г. когда огромное помещение в центре Одессы, которое принадлежало ВТБ Банку и в котором находилась Одесская региональная дирекция ВТБ и отделение на Гречекой, 5, по беспределу отжали у ВТБ, я был клиентом банка и обслуживался в этом отделении, видел своими глазами все это противостояние банка и рейдеров. После этого случая с рейдерским захватом ВТБ ушел с Одессы. После таких финтов ушами Киевского режима по отжиму собственности, я бы на месте инвестора/владельца помещения не вкладывал бы в Украину и свои предприятия в Украине ни копейки, это надо быть просто каким то безумным альтруистом спонсором режима беспредельщиков что бы дальше инвестировать и вкладывать в Украину и Украинские предприятия после такого захвата собственности.
Баблонавт написав:Ну что, надеюсь, что после смены власти кое-кому из прошлых придётся ответить за уничтожение работоспособного банка с отличным сервисом!
В РФ что, власть менялась? Его ж сама мамка и угробила, сознательно
Хватит врать не уважаемый мною модератор, я уже молчу про судебные споры Бени с банком и санкции Украины против Рос банков, я скажу за то что сам видел у нас в Одессе когда огромное помещение в центре Одессы, которое принадлежало ВТБ Банку и в котором находилась Одесская региональная дирекция ВТБ и отделение на Гречекой, 5, по беспределу отжали у ВТБ, я был клиентом банка и обслуживался в этом отделении, видел своими глазами все это противостояние банка и рейдеров. После этого случая с рейдерским захватом ВТБ ушел с Одессы. После таких финтов ушами Киевского режима по отжиму собственности, я бы на месте инвестора/владельца помещения не вкладывал бы в Украину и свои предприятия в Украине ни копейки, это надо быть просто каким то безумным альтруистом спонсором режима беспредельщиков что бы дальше инвестировать и вкладывать в Украину и Украинские предприятия после такого захвата собственности.
Я лично именно после этого случая который наблюдал лично как клиент данного отделения, стал активно выводить свои активы с Украины сведя их сейчас к минимуму-на покушать.
Взаимно И кто бы сомневался, что встанете защищать своих любимых россиян. В этой теме неоднократно уже приводились аргументы, что это российская мамка сама бросила свою дочку, понимая её бесперспективность. То, что вы будете защищать российских кидал, этот факт не изменит, как бы вам того ни хотелось. Судебные споры с Беней тут вообще ни при чем.
Faceless написав:Взаимно И кто бы сомневался, что встанете защищать своих любимых россиян. В этой теме неоднократно уже приводились аргументы, что это российская мамка сама бросила свою дочку, понимая её бесперспективность. То, что вы будете защищать российских кидал, этот факт не изменит, как бы вам того ни хотелось. Судебные споры с Беней тут вообще ни при чем.
Кинул, как не дал денег дочке, что бы и их отжали рейдеры и кидалы Киевского режима других аргументов кроме как не дал денег дочке что бы и их отжали рейдеры/жулики с кидалами от Киевского режима я тут не видел. Мое мнение, если бы не эти жулики у банка все было бы нормально и без новых денег мемки.......а давать мамке деньги ВТБ Украина якобы для спасения банка это для клиентов псих больниц будете втирать, а не для финансово грамотным форумчан которые еще дружат с здравым смыслом и понимают что фактически это спонсировать дальше жуликов/кидал и рейдеров от Киевского режима.
P.S. они не мои любимые, просто Вы мне лично неприятны как пропагандистская мерзость которой я Вас считаю. Любовь и ненависть сильные чувства, я ими так просто не разбрасываюсь, у меня нет любви к РФ и нет ненависти к вам, просто лично Вы мне неприятны как пропагондос/манипулятор/врун которыми я вас считаю и который позволял себе редактировать мои сообщения на форуме полностью меняя смысл моих сообщений/того что я хотел сказать и даже не удосужившись нисколько сообщить мне почему когда и что меняли при этом я случайно перечитывая свои ранние сообщения на форумах обнаружил их редактирование и делали это не другие модераторы, а именно вы не уважаемый мною Faceless, это вы позволяли себе в моих сообщениях редактируя их подменять мои мысли/мнение своими фактически выдавая их за мои....ну кто вы после этого как не мерзость/врун/манипулятор
P.S. P.S. если вас или кого то еще коробит от словосочетания "Киевский режим" использованное мной, то что бы не повторяться, да и ветка не о этом я даю ссылку на ветку форума где я объяснял свою позицию почему я так считаю Стало відомо, хто викупив всі $350 млн дорозміщених...
Divide et impera — принцип, который заключается в создании и использовании противоречий между двумя или более сторонами для эффективного управления ими с целью достижения полного контроля над ними.
Вчера отпраздновали, значит, а сегодня решили взяться за работу. Судя по комментариям, которые изложены выше, уже первые процессуальные меры достигли своей цели и нуждаются в дальнейшем продвижении, поскольку "контролер" публично выражает свое беспокойство таким развитием ситуации.
Кстати, даже если эти комментарии и не имеют прямого отношения к "контролеру", они действуют в его пользу. При этом объективная истина, как всегда, находится в иной плоскости, где нет места чрезмерным эмоциям, тем более, если они базируются на недостаточном знании сути событий, которые происходили в дочернем ВТБ, начиная с 1 января 2018 года.
Кроме ответственности украинских должников дочернего ВТБ, среди которых следует выделить долг государственного должника в размере 933,5 млн.грн., а именно Донецкой железной дороги, который нужно было погасить еще до введения временной администрации в банк, не следует забывать об ответственности и материнского ВТБ. Материнский ВТБ не мог не знать, что конституции России и Украины запрещают использовать собственность во вред человеку и обществу, и, поэтому, поддержка ликвидности дочернего банка является его прямой обязанностью.
Михалыч написав:стал активно выводить свои активы с Украины
А куди...якщо не секрет?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Igneus написав:Кроме ответственности украинских должников дочернего ВТБ, среди которых следует выделить долг государственного должника в размере 933,5 млн.грн., а именно Донецкой железной дороги, который нужно было погасить еще до введения временной администрации в банк, не следует забывать об ответственности и материнского ВТБ. Материнский ВТБ не мог не знать, что конституции России и Украины запрещают использовать собственность во вред человеку и обществу, и, поэтому, поддержка ликвидности дочернего банка является его прямой обязанностью.
Вы занимаетесь софистикой, кроме того жить надо в реальном мире, а не в каком то идеально правильном-утопическом-вымышленном.
Квесторе_поверніться написав:
Михалыч написав:стал активно выводить свои активы с Украины
А куди...якщо не секрет?
Я уже раньше писал, даже отдельную ветку был завел Мысли в слух про инвестиции и сбережения Восточная Европа, на мое мнение там риски на порядок меньше чем в Украине, а доходность можно найти сопоставимую, у меня очень скромные активы на пенсию и я не могу позволить себе рисковать держа их в Украине с ее рисками. Если говорим о банковских вкладах т.к. мы на банковской ветке то например в Евро подойдет Черногория, гарантированная сумма 50000 Евро, пару лет назад доходность по пятилетним вкладам была 5 % и налоги с нерезов тоже 5 % (а не 18,5 +1,5), а риски как политически так и экономические на порядок меньше чем в Украине.