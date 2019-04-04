Михалыч написав:я скажу за то что сам видел у нас в Одессе 2017 г. когда огромное помещение в центре Одессы, которое принадлежало ВТБ Банку и в котором находилась Одесская региональная дирекция ВТБ и отделение на Гречекой, 5, по беспределу отжали у ВТБ, я был клиентом банка и обслуживался в этом отделении, видел своими глазами все это противостояние банка и рейдеров
Вам очень повезло, что собственники ВТБ начали заниматься "рейдерством", как Вы выразились, с региональных отделений, в частности, с Одессы, а если бы Вы были киевлянином, то Вы бы изменили свое мнение. Кстати, устроив пирамиду за счет вкладчиков Киева, Харькова и Днепропетровска, они и рассчитались с Вами. Посмотрите, хотя бы, на их ликвидность в конце 2017 года и уже в начале 2018 года.
Знаете, какой факт объединяет таких разных людей, как Владимира Ульянова-Ленина, Степана Бандеру, Фиделя Кастро, Ли Куан Ю, Михаила Горбачева, которые не подстраивались под условия, а изменяли их? Если не знаете, или, хотя бы, не сможете выяснить, то не делайте скоропалительных выводов.