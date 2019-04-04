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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1665166616671668

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 02:05

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Михалыч написав:я скажу за то что сам видел у нас в Одессе 2017 г. когда огромное помещение в центре Одессы, которое принадлежало ВТБ Банку и в котором находилась Одесская региональная дирекция ВТБ и отделение на Гречекой, 5, по беспределу отжали у ВТБ, я был клиентом банка и обслуживался в этом отделении, видел своими глазами все это противостояние банка и рейдеров

Вам очень повезло, что собственники ВТБ начали заниматься "рейдерством", как Вы выразились, с региональных отделений, в частности, с Одессы, а если бы Вы были киевлянином, то Вы бы изменили свое мнение. Кстати, устроив пирамиду за счет вкладчиков Киева, Харькова и Днепропетровска, они и рассчитались с Вами. Посмотрите, хотя бы, на их ликвидность в конце 2017 года и уже в начале 2018 года.

  Михалыч написав:Вы занимаетесь софистикой, кроме того жить надо в реальном мире, а не в каком то идеально правильном-утопическом-вымышленном.

Знаете, какой факт объединяет таких разных людей, как Владимира Ульянова-Ленина, Степана Бандеру, Фиделя Кастро, Ли Куан Ю, Михаила Горбачева, которые не подстраивались под условия, а изменяли их? Если не знаете, или, хотя бы, не сможете выяснить, то не делайте скоропалительных выводов.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 05:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

15 травня Госпсуд м. Києва задовольнив позов ліквідатора ВТБ Банку до ТОВ “Електросталь” і ТОВ “Авентіна” (в справі №910/16158/14) та вирішив солідарно стягнути з відповідачів на користь позивача 26,4 млн дол заборгованості (за кредитним договором №70 від 23.12.2010).


...суды, пересуды,...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:48

  abc111 написав:15 травня Госпсуд м. Києва задовольнив позов ліквідатора ВТБ Банку до ТОВ “Електросталь” і ТОВ “Авентіна” (в справі №910/16158/14) та вирішив солідарно стягнути з відповідачів на користь позивача 26,4 млн дол заборгованості (за кредитним договором №70 від 23.12.2010).


...суды, пересуды,...

Шо це значить солідарно - де це тлумачиться?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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