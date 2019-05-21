Еще раз поясняю Вам, что я перечислил этих людей вместе лишь по одному признаку, а именно - они имеют юридическое образование. А люди этой профессии утопистами-идеалистами не являются. Они занимаются практикой и изменяют ею мир, кто в большей степени, кто в меньшей. Бандере удалось меньше, Кастро и Ульянову-Ленину больше, но все они не "плыли по течению". Утопиями занимались Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Шарль Фурье и иные, которые высказывали идеи, но ничего не сделали для их претворения в жизнь.
Однако об идеях на этом завершим и перейдем к фактам о деяниях ВТБ, поскольку проблему, которую он создал вкладчикам, нужно решать.
Михалыч написав:Рейдерством в данном случае с помещением ВТБ на Греческой, 5, в Одессе занималась продажная власть и власть имущие жулики, а не собственники ВТБ, я кому должен верить Вам или своим глазам, вот я наблюдал как ВТБ пытался довольно длительное время в том числе силовым путем отстоять свою собственность привлекая усиленную охрану и не давая рейдерам зайти в здание силой, если собственник ВТБ хотел бы отдать рейдерам помещение то сделал бы это тихо и мирно
Верить можно фактам, которые подтверждаются доказательствами, и даже показания свидетелей, как известно, принимаются под присягой, а, при этом, одного свидетеля недостаточно.
Например, если Вы перечислили события 1991, 2005, 2014 годов, а я бы добавил сюда еще и 1985 год, то можно сделать вывод, что первые впечатления об этих событиях у многих оказались ошибочными, что и привело к тяжелым разочарованиям.
В Киеве я тоже видел, как Правый или Национальный корпус, точно уже не помню, замуровывал главный офис Сбербанка РФ. Кроме неудобств клиентам банка это шоу ничем не запомнилось. Даже если бы они проникли в его помещение, то кроме столов, стульев, компьютеров, банкоматов с запасом налички на один день им бы ничего не досталось. Главное у банка - это его сервер, который находится за пределами Украины.
Михалыч написав:кроме того на сто с лишним лямов гривен жилой недвиги уже во время ВА у ВТБ увели рейдеры, а не акционеры, чет я не помню обвинений со стороны фонда или временного администратора в сторону ВТБ или акционеров ВТБ, а помню в сторону наших органов власти которые позволили и легализовали захват этой жилой недвиги.
Прежде всего, хочу Вам напомнить, что Фонд или временный администратор не являются теми органами и должностными лицами, которые уполномочены законом для предъявления и поддержки обвинений. Для этого есть прокуратура и другие правоохранительные органы.
Всвязи с этим, я хочу обратить Ваше внимание на определение Киевского апелляционного суда от 7 мая 2019 года:
В частности, апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» на определение суда первой инстанции о наложении ареста на квартиры ВТБ. Но главное заключается даже не в факте отказа прокурору в наложении ареста на квартиры ВТБ, а в его мотивировке для их ареста:
"...службові особи Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» за попередньою змовою з ОСОБА_3, Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_4, службовими особами ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749) та іншими невстановленими особами заволоділи шляхом обману майном АТ «ВТБ БАНК» в особливо великих розмірах".
Таким образом, именно служебных лиц ВТБ подозревает прокурор в завладении путем обмана квартирами своего же банка (!!!) по предварительному сговору с другими лицами!!!
Во-первых, в России материнский ВТБ сам держится на ее государственном бюджете:
"... государством были влиты колоссальные средства — в общей сложности чистый долг перед ЦБ и Минфином составил 907 млрд руб, из которых 296 млрд руб были взяты в III квартале 2017".
Во-вторых, в Украине с 1 января 2018 года была введена новая система международной отчетности МСФО 9, благодаря которой "скелеты в шкафу" дочернего ВТБ и некоторых других банков вылезли для всеобщего обозрения:
"...Введение МСФО 9по предварительной оценке международных экспертов может привести к увеличению уровня резервов, повлияет на балансовую стоимость активов, прибыль, капитал".
В-третьих, в первом квартале 2018 года в закромах дочернего ВТБ сдохли последние мыши, а удерживал его уже тогда от краха НБУ кредитом рефинансирования в размере 371 млн.грн.:
В-четвертых, в середине 2018 года НБУ провел стресс-тестирование банков методами оценки качества активов (AQR) и экстраполяции по базовому и неблагоприятному сценариям, результаты которого довел до банков в августе 2018 года, а огласил публично в декабре 2018 года:
Итак, дочерний ВТБ предоставил информацию, что у него на 1 января 2018 года был, якобы, положительный капитал в размере +995 млн.грн.
Однако, по результатам оценки качества активов (AQR) НБУ установил, что уже по состоянию на 1 января 2018 года у дочернего ВТБ был отрицательный капитал в размере -1447 млн.грн.
При этом, путем экстраполяции НБУ установил, что капитал ВТБ уменьшится до 2020 года по базовому сценарию до -4427 млн.грн., а по неблагоприятному сценарию до -7333 млн.грн..
Первый заместитель главы НБУ Е. Рожкова выразилась так ( 4 октября 2018 года): "...Два из трех банков с российским госкапиталом нуждались в докапитализации, но уже решили эту проблему":
НБУ предложил и материнскому ВТБ пополнить капитал дочернего банка, однако тот отказался:
В-пятых, понимая, что по отчетности МСФО 9 уже нельзя утаить "скелеты в шкафу" и не дожидаясь провальных результатов стресс-тестирования НБУ, ВТБ начал уже с 1 квартала 2018 года готовится к ликвидации.
Например, ВТБ был исключен из списка банков, с которыми НБУ торгует валютой, им была приостановлена выдача депозитных сертификатов, которые гарантируются Фондом, банк вышел из платежной системы Виза и сети банкоматов Радиус, уволились члены правления банка Холод и Витте, а на их должности никто не был назначен. В августе 2018 года была начата акция по предоставлению в аренду сейфов за размещение депозитов на сумму от 10 000 долларов (евро), а когда она провалилась, то банк пылесосил депозиты, предлагая участие в "розыгрыше призов", аж до 13 ноября 2018 года, когда он был признан проблемным .
Михалыч написав:если бы не действия жуликов и коррумпированных властей Украинских не желающих отдавать займы, а так же не запрет с сентября 2018 отчуждать активы в том числе продавать недвигу то уверен без этих рестрикций со стороны Украины банк бы самостоятельно рассчитался с вкладчиками как и планировал.
Во-первых, а с чего Вы взяли, что ВТБ планировал самостоятельно рассчитаться с вкладчиками? Из изложенного мной выше видно, что, наоборот, ВТБ не хотел рассчитываться со всеми вкладчиками, поскольку у дочернего ВТБ для этого не было высоколиквидных активов, а материнский ВТБ отказался их ему предоставить.
Кроме того, это не первый случай у материнского ВТБ, когда он отказывался поддерживать банк, владельцем или совладельцем которого он был.
Например, в 2014 году материнский ВТБ отказался от поддержки болгарского банка Corporate Commercial Bank, совладельцем которого он был:
"... по данным Нацбанка Болгарии, ВТБ выражал интерес к санации CCB, но источник в ВТБ опроверг это, заявив, что группа не планирует проводить докапитализацию болгарского банка".
И что, тут также виноват "болгарский коррумпированный режим", а не ВТБ?
Наконец, ждем результатов по дочернему банку ВТБ в Анголе, и, поэтому, а в чем же виноват здесь "ангольский коррумпированный режим", а не ВТБ?
Кстати, а почему российский сайт поместил для ангольского дочернего банка ВТБ логотип дочернего банка ВТБ в Украине:
Во-вторых, а что, в статье 1058 Гражданского кодекса Украины установлено, что возврат банком вклада (высоколиквидного актива) вкладчика осуществляется путем отчуждения банком активов, в частности, менее ликвидной недвижимости? Неужели банк - это строительная компания?
Я что-то не припомню, чтобы ВТБ предлагал мне договор участия в финансировании строительства, а не договор банковского вклада!
И, насколько мне известно, банк, получив фондирование от вкладчиков в виде депозитов, направляет его на кредитование для получения процентов, и получает доход, в основном, именно от этих процентов, а не от отчуждения активов.
И, наконец, какое отношение имеют судебные решения о запрете отчуждения активов к исполнению обязательств перед вкладчиками, если арест на коррсчет и кассу ВТБ не накладывался?
В-третьих, а кто мешал ВТБ отчуждать активы до сентября 2018 года кроме как тот факт, что их рыночная стоимость была гораздо меньше их балансовой стоимости на упавшем рынке, в частности, ликвидность недвижимости существенно снизилась?
И кто мешает продать, например, этот же Магеллан, который в третий раз Фонд выставлял на торги, уже сейчас?
Кроме того, на этих сайтах можно видеть предложения Фонда по продаже активов ВТБ, в том числе недвижимости и земельных участков, на аукционах и их результаты:
Итак, а кто мешает сейчас продавать Фонду активы ВТБ на аукционах?
В частности, почему до сих не было продано ничего, кроме Сигмы и Инкома в Киеве, которые прибрели покупатели, у которых один бенефициар, который хотел их купить еще в 2018 году, а также нежилого здания в Днепре, и нескольких квартир в Белой Церкви и в Киеве?
Неужели это Вы в очередной раз, 31 мая 2019 года, сорвали аукцион по продаже земельного участка в Одессе на Французском бульваре за 315 млн.грн.?
И неужели это я в очередной раз, 31 мая 2019 года, сорвал аукцион по продаже плавучего отеля "Баккара" в городе Киеве за 83 млн.грн.?
Кстати, а знаете ли Вы, что во время Евро-2012 переусердствовали со строительством отелей в Киеве и сейчас они не заполняются полностью, а "Еврогазбанк" даже обанкротился на отельном бизнесе!
Наконец, а кто мешает российскому материнскому ВТБ уже в который раз за несколько лет продать свое же здание в Санкт-Петербурге?
Неужели "украинский коррумпированный режим" и туда добрался?
Или к этим неудачам ВТБ имеет отношение "российский режим"?
В-четвертых, налагая запрет на отчуждение активов, Апелляционный суд города Киева лишь признал и выполнил решение Арбитражного суда
(г. Гаага, Нидерланды):
А Вы выступаете против исполнения решений международных судов?
И почему Россия в лице его Министерства юстиции допустила принятие этого решения международного суда, отказавшись от участия в рассмотрении дела по существу?
Наконец, почему решение о запрете отчуждения активов негативно повлияло именно на ВТБ, тогда как Сбербанк и Проминвестбанк пока выполняют свои обязательства.
И не говорила ли Е. Рожкова именно о ВТБ, когда отметила, что лишь два российских банка из трех пополнили свой капитал?
В-пятых, а Вы знаете, что такое "судебный междусобойчик"?
На всякий случай поясняю. Например, нужно выиграть заведомо проигрышное дело, поскольку для подтверждения фактов нет доказательств.
Тогда заинтересованная сторона идет на сговор с дружественным третьим лицом и заблаговременно устраивает в суде безосновательный спор с ним, в ходе которого они добровольно признают нужный факт.
По процессуальным кодексам сторона в деле не доказывает факты, если они были уже установлены в ином деле по отношению к этой стороне с ее участием.
Как видно из кредиторских требований к ВТБ, он задолжал вкладчикам и кредиторам около 6 млрд.грн., из которых по опыту самых состоятельных банков-должников (Форум и Диамант) погашается пока лишь около [b]50% требований[/b].
Неужели для избежания ответственности в полном объеме в установленные в договорах сроки у ВТБ не было искушения устроить "междусобойчик"?
Кстати, оппоненты ВТБ, как я и ожидал, так и ничего не добились, поскольку в арбитражном решении гаагского суда ВТБ не является ответчиком, но зато ВТБ создал для себя ореол мученика, который рекламирует, к сожалению, не только ВТБ, чем создаются дополнительные проблемы его вкладчикам и другим кредиторам.
В-шестых, я согласен, что частичную, но не основную, ответственность за ущерб от ВТБ, несет и украинская власть.
Итак, государство несет субсидиарную (дополнительную) ответственность вместе с ВТБ, когда, введя в него с 2014 года куратора НБУ, позволило ему до 13 ноября 2018 года проводить "акции и розыгрыши призов", а также за несвоевременное признание ВТБ проблемным только 13 ноября 2018 года, то есть за две недели до отнесения его к неплатежеспособным 27 ноября 2018 года.
Государство в лице НБУ уже точно знало, по крайней мере, в середине 2018 года, после стресс-тестирования ВТБ, что у него отрицательный капитал.
Кстати, можно предположить, что об отрицательном капитале ВТБ НБУ знал и в 1 квартале 2018 года, когда давал рефинансирование ВТБ на 370 млн.грн.
Кроме того, по нормам международного права государство не несет ответственности по выплате долгов частных лиц. Государство должно лишь создать эффективную исполнительную службу, которая должна своевременно исполнять судебные решения. Но если у частных лиц нет денег или иного имущества, то государство не обязано выплачивать их долг.
Однако, государство несет ответственность за долги государственных органов и предприятий.
Итак, государство должно было обеспечить выплату государственным предприятием "Донецкая железная дорога" долга перед ВТБ на сумму 933,5 млн.грн. еще перед введением в ВТБ временной администрации с 28 ноября 2018 года, который был установлен решением Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:
Если у "Донецкой железной дороги" нет средств для выплаты долга ВТБ, государство должно было выплатить этот долг через государственное казначейство в порядке, который установлен в статье 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", что государством до сих пор не выполнено:
Вывод: По моему мнению, не следует идти на поводу у ВТБ в поддержании за ним ореола мученика, поскольку именно ВТБ несет основную ответственность за проблемы его вкладчиков и других кредиторов, а этот ореол создан ВТБ путем их обмана.