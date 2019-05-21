Додано: Суб 01 чер, 2019 16:24

Михалыч написав: Остаюсь при своем мнение, Вы смешали как в той басне людей, коней и телеги. Да и если Кастро, Ленин с Бандерой которых Вы упомянули были не утописты идеалисты, то мы с вами по разному понимаем это понятие. Остаюсь при своем мнение, Вы смешали как в той басне людей, коней и телеги. Да и если Кастро, Ленин с Бандерой которых Вы упомянули были не утописты идеалисты, то мы с вами по разному понимаем это понятие.

Михалыч написав: Рейдерством в данном случае с помещением ВТБ на Греческой, 5, в Одессе занималась продажная власть и власть имущие жулики, а не собственники ВТБ, я кому должен верить Вам или своим глазам, вот я наблюдал как ВТБ пытался довольно длительное время в том числе силовым путем отстоять свою собственность привлекая усиленную охрану и не давая рейдерам зайти в здание силой, если собственник ВТБ хотел бы отдать рейдерам помещение то сделал бы это тихо и мирно Рейдерством в данном случае с помещением ВТБ на Греческой, 5, в Одессе занималась продажная власть и власть имущие жулики, а не собственники ВТБ, я кому должен верить Вам или своим глазам, вот я наблюдал как ВТБ пытался довольно длительное время в том числе силовым путем отстоять свою собственность привлекая усиленную охрану и не давая рейдерам зайти в здание силой, если собственник ВТБ хотел бы отдать рейдерам помещение то сделал бы это тихо и мирно

Михалыч написав: кроме того на сто с лишним лямов гривен жилой недвиги уже во время ВА у ВТБ увели рейдеры, а не акционеры, чет я не помню обвинений со стороны фонда или временного администратора в сторону ВТБ или акционеров ВТБ, а помню в сторону наших органов власти которые позволили и легализовали захват этой жилой недвиги. кроме того на сто с лишним лямов гривен жилой недвиги уже во время ВА у ВТБ увели рейдеры, а не акционеры, чет я не помню обвинений со стороны фонда или временного администратора в сторону ВТБ или акционеров ВТБ, а помню в сторону наших органов власти которые позволили и легализовали захват этой жилой недвиги.

Акціонерного товариства «ВТБ БАНК»

Михалыч написав: на сколько я помню баланс ВТБ Украина на коней 2017 у них было больше 2 ярдов гривен на счетах и в кассе и на большую сумму чем эти 2 ярда у них уменьшилась задолженность перед вкладчиками до ввода ВА на сколько я помню баланс ВТБ Украина на коней 2017 у них было больше 2 ярдов гривен на счетах и в кассе и на большую сумму чем эти 2 ярда у них уменьшилась задолженность перед вкладчиками до ввода ВА

Михалыч написав: если бы не действия жуликов и коррумпированных властей Украинских не желающих отдавать займы, а так же не запрет с сентября 2018 отчуждать активы в том числе продавать недвигу то уверен без этих рестрикций со стороны Украины банк бы самостоятельно рассчитался с вкладчиками как и планировал. если бы не действия жуликов и коррумпированных властей Украинских не желающих отдавать займы, а так же не запрет с сентября 2018 отчуждать активы в том числе продавать недвигу то уверен без этих рестрикций со стороны Украины банк бы самостоятельно рассчитался с вкладчиками как и планировал.

Еще раз поясняю Вам, что я перечислил этих людей вместе лишь по одному признаку, а именно - они имеют. А люди этой профессии утопистами-идеалистами не являются. Они занимаются практикой и изменяют ею мир, кто в бльшей степени, кто в мньшей. Бандере удалось меньше, Кастро и Ульянову-Ленину больше, но все они не "плыли по течению". Утопиями занимались Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Шарль Фурье и иные, которые высказывали идеи, но ничего не сделали для их претворения в жизнь.Однако об идеях на этом завершим и перейдем к фактам о деяниях ВТБ, поскольку проблему, которую он создал вкладчикам, нужно решать.Верить можно фактам, которые подтверждаются доказательствами, и даже показания свидетелей, как известно, принимаются под присягой, а, при этом, одного свидетеля недостаточно.Например, если Вы перечислили события 1991, 2005, 2014 годов, а я бы добавил сюда еще и 1985 год, то можно сделать вывод, что первые впечатления об этих событиях у многих оказались ошибочными, что и привело к тяжелым разочарованиям.В Киеве я тоже видел, как Правый или Национальный корпус, точно уже не помню, замуровывал главный офис Сбербанка РФ. Кроме неудобств клиентам банка это шоу ничем не запомнилось. Даже если бы они проникли в его помещение, то кроме столов, стульев, компьютеров, банкоматов с запасом налички на один день им бы ничего не досталось. Главное у банка - это его сервер, который находится за пределами Украины.Прежде всего, хочу Вам напомнить, что Фонд или временный администратор не являются теми органами и должностными лицами, которые уполномочены законом для предъявления и поддержки обвинений. Для этого есть прокуратура и другие правоохранительные органы.Всвязи с этим, я хочу обратить Ваше внимание на определение Киевского апелляционного суда от 7 мая 2019 года:В частности, апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» на определение суда первой инстанции о наложении ареста на квартиры ВТБ. Но главное заключается даже не в факте отказа прокурору в наложении ареста на квартиры ВТБ, а в его мотивировке для их ареста:"...з ОСОБА_3, Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_4, службовими особами ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749) та іншими невстановленими особами заволоділи шляхом обману майном АТ «ВТБ БАНК» в особливо великих розмірах".Таким образом, именноподозревает прокурор в завладении путем обмана квартирамипо предварительному сговору с другими лицами!!!, в России материнский ВТБ сам держится на ее государственном бюджете:"... государством были влиты колоссальные средства — в общей сложности чистый долг перед ЦБ и Минфином составил 907 млрд руб, из которых 296 млрд руб были взяты в III квартале 2017"., в Украине с 1 января 2018 года была введена новая система международной отчетности, благодаря которойдочернего ВТБ и некоторых других банков вылезли для всеобщего обозрения:"...Введениепо предварительной оценке международных экспертов может привести к, повлияет на, в первом квартале 2018 года в закромах дочернего ВТБ сдохли последние мыши, а удерживал его уже тогда от краха НБУ кредитом рефинансирования в размере, в середине 2018 года НБУ провел стресс-тестирование банков методами оценки качества активов (AQR) и экстраполяции по базовому и неблагоприятному сценариям, результаты которого довел до банков, а огласил публичноИтак, дочерний ВТБ предоставил информацию, что у него набыл, якобы, положительный капитал в размереОднако, по результатам оценки качества активов (AQR) НБУ установил, что уже по состоянию нау дочернего ВТБ был отрицательный капитал в размереПри этом, путем экстраполяции НБУ установил, что капитал ВТБ уменьшится до 2020 года по базовому сценарию до, а по неблагоприятному сценарию довыразилась так ( 4 октября 2018 года): "...нуждались в докапитализации, но уже решили эту проблему":НБУ предложил и материнскому ВТБ пополнить капитал дочернего банка, однако тот отказался:, понимая, что по отчетности МСФО 9 уже нельзя утаить "скелеты в шкафу" и не дожидаясь провальных результатов стресс-тестирования НБУ, ВТБ начал ужеНапример, ВТБ был исключен из списка банков, с которыми НБУ торгует валютой, им была приостановлена выдача депозитных сертификатов, которые гарантируются Фондом, банк вышел из платежной системы Виза и сети банкоматов Радиус, уволились члены правления банка Холод и Витте, а на их должности никто не был назначен. В августе 2018 года была начата акция по предоставлению в аренду сейфов за размещение депозитов на сумму от 10 000 долларов (евро), а когда она провалилась, то банк пылесосил депозиты, предлагая участие в "розыгрыше призов", аж, а с чего Вы взяли, что ВТБ планировал самостоятельно рассчитаться с вкладчиками? Из изложенного мной выше видно, что, наоборот, ВТБ не хотел рассчитываться со всеми вкладчиками, поскольку у дочернего ВТБ для этого не было высоколиквидных активов, а материнский ВТБ отказался их ему предоставить.Кроме того, это не первый случай у материнского ВТБ, когда он отказывался поддерживать банк, владельцем или совладельцем которого он был.Например, в 2014 году материнский ВТБ отказался от поддержки, совладельцем которого он был:"... по данным Нацбанка Болгарии, ВТБ выражал интерес к санации CCB, но источник в ВТБ опроверг это, заявив, что группа не планирует проводить докапитализацию болгарского банка".И что, тут также виноват, а не ВТБ?Наконец, ждем результатов по, и, поэтому, а в чем же виноват здесь, а не ВТБ?Кстати, а почему российский сайт поместил длялоготип, а что, в статье 1058 Гражданского кодекса Украины установлено, что возврат банком вклада (высоколиквидного актива) вкладчика осуществляется путем отчуждения банком активов, в частности, менее ликвидной недвижимости? НеужелиЯ что-то не припомню, чтобы ВТБ предлагал мне договор участия в финансировании строительства, а не договор банковского вклада!И, насколько мне известно, банк, получив фондирование от вкладчиков в виде депозитов, направляет его на кредитование для получения процентов, и получает доход, в основном, именно от этих процентов, а не от отчуждения активов.И, наконец, какое отношение имеют судебные решения о запрете отчуждения активов к исполнению обязательств перед вкладчиками, если арест на коррсчет и кассу ВТБ не накладывался?, а кто мешал ВТБ отчуждать активы до сентября 2018 года кроме как тот факт, что их рыночная стоимость была гораздо меньше их балансовой стоимости на упавшем рынке, в частности, ликвидность недвижимости существенно снизилась?И кто мешает продать, например, этот же Магеллан, который в третий раз Фонд выставлял на торги, уже сейчас?Кроме того, на этих сайтах можно видеть предложения Фонда по продаже активов ВТБ, в том числе недвижимости и земельных участков, на аукционах и их результаты:Итак, а кто мешает сейчас продавать Фонду активы ВТБ на аукционах?В частности, почему до сих не было продано ничего, кроме Сигмы и Инкома в Киеве, которые прибрели покупатели, у которых один бенефициар, который хотел их купить еще в 2018 году, а также нежилого здания в Днепре, и нескольких квартир в Белой Церкви и в Киеве?Неужели это Вы в очередной раз, 31 мая 2019 года, сорвали аукцион по продажеИ неужели это я в очередной раз, 31 мая 2019 года, сорвал аукцион по продажеКстати, а знаете ли Вы, что во время Евро-2012 переусердствовали со строительством отелей в Киеве и сейчас они не заполняются полностью, а "Еврогазбанк" даже обанкротился на отельном бизнесе!Наконец, а кто мешает российскому материнскому ВТБ уже в который раз за несколько лет продать свое же здание в Санкт-Петербурге?Неужелии туда добрался?Или к этим неудачам ВТБ имеет отношение, налагая запрет на отчуждение активов, Апелляционный суд города Киева лишь признал и выполнил решение Арбитражного суда(г. Гаага, Нидерланды):А Вы выступаете против исполнения решенийИ почему Россия в лице его Министерства юстиции допустила принятие этого решения международного суда, отказавшись от участия в рассмотрении дела по существу?Наконец, почему решение о запрете отчуждения активов негативно повлияло именно на ВТБ, тогда как Сбербанк и Проминвестбанк пока выполняют свои обязательства.И не говорила ли Е. Рожкова именно о, когда отметила, что лишь, а Вы знаете, что такоеНа всякий случай поясняю. Например, нужно выиграть заведомо проигрышное дело, поскольку для подтверждения фактов нет доказательств.Тогда заинтересованная сторона идет на сговор с дружественным третьим лицом и заблаговременно устраивает в суде безосновательный спор с ним, в ходе которого они добровольно признают нужный факт.По процессуальным кодексам сторона в деле не доказывает факты, если они были уже установлены в ином деле по отношению к этой стороне с ее участием.Как видно из кредиторских требований к ВТБ, он задолжал вкладчикам и кредиторам около, из которых по опыту самых состоятельных банков-должников (Форум и Диамант) погашается пока лишь около[/b].Неужели для избежания ответственности в полном объеме в установленные в договорах сроки у ВТБ не было искушения устроитьКстати, оппоненты ВТБ, как я и ожидал, так и ничего не добились, поскольку в арбитражном решении гаагского суда ВТБ не является ответчиком, но зато ВТБ создал для себя, который рекламирует, к сожалению, не только ВТБ, чем создаются дополнительные проблемы его вкладчикам и другим кредиторам., я согласен, что частичную, но не основную, ответственность за ущерб от ВТБ, несет и украинская власть.Итак, государство несет субсидиарную (дополнительную) ответственность вместе с ВТБ, когда, введя в него с 2014 года куратора НБУ, позволило ему до 13 ноября 2018 года проводить, а также за несвоевременное признание ВТБ проблемным только, то есть за две недели до отнесения его к неплатежеспособнымГосударство в лице НБУ уже точно знало, по крайней мере, в середине 2018 года, после стресс-тестирования ВТБ, что у него отрицательный капитал.Кстати, можно предположить, что об отрицательном капитале ВТБ НБУ знал и в 1 квартале 2018 года, когда давал рефинансирование ВТБ на 370 млн.грн.Кроме того, по нормам международного права государство не несет ответственности по выплате долгов. Государство должно лишь создать эффективную исполнительную службу, которая должна своевременно исполнять судебные решения. Но если у частных лиц нет денег или иного имущества, то государство не обязано выплачивать их долг.Однако, государство несет ответственность за долгиИтак, государство должно было обеспечить выплатудолга перед ВТБ на суммуеще перед введением в ВТБ временной администрации с, который был установлен решением Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:Если у "Донецкой железной дороги" нет средств для выплаты долга ВТБ, государство должно было выплатить этот долг через государственное казначейство в порядке, который установлен в статье 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", что государством до сих пор не выполнено:По моему мнению, не следует идти на поводу у ВТБ в поддержании за ним, поскольку именно ВТБ несет основную ответственность за проблемы его вкладчиков и других кредиторов, а этот ореол создан ВТБ путем их обмана.