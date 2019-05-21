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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1666166716681669

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:24

  Михалыч написав:Остаюсь при своем мнение, Вы смешали как в той басне людей, коней и телеги. Да и если Кастро, Ленин с Бандерой которых Вы упомянули были не утописты идеалисты, то мы с вами по разному понимаем это понятие.

Еще раз поясняю Вам, что я перечислил этих людей вместе лишь по одному признаку, а именно - они имеют юридическое образование. А люди этой профессии утопистами-идеалистами не являются. Они занимаются практикой и изменяют ею мир, кто в большей степени, кто в меньшей. Бандере удалось это меньше, Кастро и Ульянову-Ленину - больше, но все они не "плыли по течению". Утопиями занимались Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Шарль Фурье и иные, которые высказывали идеи, но ничего не сделали для их претворения в жизнь.

Однако об идеях на этом завершим и перейдем к фактам о деяниях ВТБ, поскольку проблему, которую он создал вкладчикам, нужно решать.

  Михалыч написав:Рейдерством в данном случае с помещением ВТБ на Греческой, 5, в Одессе занималась продажная власть и власть имущие жулики, а не собственники ВТБ, я кому должен верить Вам или своим глазам, вот я наблюдал как ВТБ пытался довольно длительное время в том числе силовым путем отстоять свою собственность привлекая усиленную охрану и не давая рейдерам зайти в здание силой, если собственник ВТБ хотел бы отдать рейдерам помещение то сделал бы это тихо и мирно

Верить можно фактам, которые подтверждаются доказательствами, и даже показания свидетелей, как известно, принимаются под присягой, а, при этом, показаний одного свидетеля недостаточно.
Например, если Вы перечислили события 1991, 2005, 2014 годов, а я бы добавил сюда еще и 1985 год, то можно сделать вывод, что первые впечатления об этих событиях у многих оказались ошибочными, что и привело к тяжелым разочарованиям.
В Киеве я тоже видел, как Правый или Национальный корпус, точно уже не помню, замуровывал главный офис Сбербанка РФ. Кроме неудобств клиентам банка, это шоу ничем мне не запомнилось. Даже если бы они проникли в его помещение, то кроме столов, стульев, компьютеров, банкоматов с запасом налички на один день им бы ничего не досталось. Наконец, главное у банка - это его сервер, а если это банк с иностранным капиталом, то он может находится и за пределами Украины, хотя это лишь мое предположение, которое базируется на мнениях некоторых журналистов по поводу этой "осады" Сбербанка.

  Михалыч написав:кроме того на сто с лишним лямов гривен жилой недвиги уже во время ВА у ВТБ увели рейдеры, а не акционеры, чет я не помню обвинений со стороны фонда или временного администратора в сторону ВТБ или акционеров ВТБ, а помню в сторону наших органов власти которые позволили и легализовали захват этой жилой недвиги.


Прежде всего, хочу Вам напомнить, что Фонд или временный администратор не являются теми органами и должностными лицами, которые уполномочены законом для предъявления и поддержки обвинений. Для этого есть прокуратура и другие правоохранительные органы.
Всвязи с этим, я хочу обратить Ваше внимание на недавнее определение Киевского апелляционного суда от 7 мая 2019 года:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81925142

В частности, апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу ООО «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» на определение суда первой инстанции о наложении ареста на квартиры ВТБ. Но главное заключается даже не в факте отказа прокурору в наложении ареста на квартиры ВТБ, а в его мотивировке для их ареста:
"...службові особи Акціонерного товариства «ВТБ БАНК» за попередньою змовою з ОСОБА_3, Державним реєстратором Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_4, службовими особами ТОВ «СТАН БУД СТРОЙ ЕЛЕКТРО» (код ЄДРПОУ 42660749) та іншими невстановленими особами заволоділи шляхом обману майном АТ «ВТБ БАНК» в особливо великих розмірах".
Таким образом, именно служебных лиц ВТБ подозревает прокурор в завладении путем обмана квартирами своего же банка (!!!) по предварительному сговору с другими лицами!!!

  Михалыч написав:на сколько я помню баланс ВТБ Украина на коней 2017 у них было больше 2 ярдов гривен на счетах и в кассе и на большую сумму чем эти 2 ярда у них уменьшилась задолженность перед вкладчиками до ввода ВА

Во-первых, в России материнский ВТБ сам держится на ее государственном бюджете: https://zhartun.me/2017/11/vtb.html

"... государством были влиты колоссальные средства — в общей сложности чистый долг перед ЦБ и Минфином составил 907 млрд руб, из которых 296 млрд руб были взяты в III квартале 2017".

Во-вторых, в Украине с 1 января 2018 года была введена новая система международной отчетности МСФО 9, благодаря которой "скелеты в шкафу" дочернего ВТБ и некоторых других банков вылезли для всеобщего обозрения:
http://www.ifrs.org.ua/natsbank-o-vvede ... 18-msfo-9/
https://finance.liga.net/bank/article/d ... rostandart

"...Введение МСФО 9 по предварительной оценке международных экспертов может привести к увеличению уровня резервов, повлияет на балансовую стоимость активов, прибыль, капитал".

В-третьих, в первом квартале 2018 года в "закромах" дочернего ВТБ могли погибнуть от голода последние мыши, а удерживал его уже тогда от краха НБУ кредитом рефинансирования в размере 371 млн.грн.:
https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... bu-3869254

В-четвертых, в середине 2018 года НБУ провел стресс-тестирование банков методами оценки качества активов (AQR) и экстраполяции по базовому и неблагоприятному сценариям, результаты которого он довел до банков
в августе 2018 года, а огласил публично в декабре 2018 года:
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880329

Итак, дочерний ВТБ предоставил информацию, что у него на 1 января 2018 года был, якобы, положительный капитал в размере +995 млн.грн.
Однако, по результатам оценки качества активов (AQR) НБУ установил, что уже по состоянию на 1 января 2018 года у дочернего ВТБ был отрицательный капитал в размере -1447 млн.грн.
При этом, путем экстраполяции НБУ установил, что капитал ВТБ может уменьшиться до 2020 года по базовому сценарию до -4427 млн.грн.,
а по неблагоприятному сценарию до -7333 млн.грн..

Первый заместитель главы НБУ Е. Рожкова выразилась так ( 4 октября 2018 года): "...Два из трех банков с российским госкапиталом нуждались в докапитализации, но уже решили эту проблему":
https://finance.liga.net/bank/novosti/v ... siya---nbu

НБУ предложил и материнскому ВТБ пополнить капитал дочернего банка, однако тот отказался, хотя это было его обязанностью собственника, а не правом:
https://www.expert-rating.com/data/uplo ... _Otziv.pdf

В-пятых, понимая, что по отчетности МСФО 9 уже нельзя утаить "скелеты в шкафу" и не дожидаясь провальных результатов стресс-тестирования НБУ, ВТБ начал уже с 1 квартала 2018 года готовится к ликвидации.
Например, ВТБ был исключен из списка банков, с которыми НБУ торгует валютой, им была приостановлена выдача именных депозитных сертификатов, которые гарантируются Фондом, банк вышел из платежной системы Виза и сети банкоматов Радиус, уволились члены правления банка Холод и Витте, а на их должности никто не был назначен. В августе 2018 года была начата акция по предоставлению в аренду сейфов за размещение депозитов на сумму от 10 000 долларов (евро), а когда она провалилась, то банк пылесосил депозиты, предлагая участие в "розыгрыше призов", аж до 13 ноября 2018 года, когда он был признан проблемным .

  Михалыч написав:если бы не действия жуликов и коррумпированных властей Украинских не желающих отдавать займы, а так же не запрет с сентября 2018 отчуждать активы в том числе продавать недвигу то уверен без этих рестрикций со стороны Украины банк бы самостоятельно рассчитался с вкладчиками как и планировал.

Во-первых, а с чего Вы взяли, что ВТБ планировал самостоятельно рассчитаться с вкладчиками? Из изложенного мной выше видно, что, наоборот, ВТБ не хотел рассчитываться со всеми вкладчиками, поскольку у дочернего ВТБ для этого не было высоколиквидных активов, а материнский ВТБ отказался их ему предоставить.
Кроме того, это не первый случай у материнского ВТБ, когда он отказывался поддерживать банк, владельцем или совладельцем которого он был.
Например, в 2014 году материнский ВТБ отказался от поддержки болгарского банка Corporate Commercial Bank, совладельцем которого он был:
https://finance.rambler.ru/economics/25 ... -corpbank/
https://tass.ru/ekonomika/1554873

"... по данным Нацбанка Болгарии, ВТБ выражал интерес к санации CCB, но источник в ВТБ опроверг это, заявив, что группа не планирует проводить докапитализацию болгарского банка".
И что, тут также виноват "болгарский коррумпированный режим", а не ВТБ?

Наконец, ждем результатов по дочернему банку ВТБ в Анголе, и, поэтому, а в чем же виноват здесь "ангольский коррумпированный режим", а не ВТБ?
Кстати, а почему российский сайт поместил для ангольского дочернего банка ВТБ логотип дочернего банка ВТБ в Украине:
https://ru.investing.com/news/stock-mar ... cle-617617

Во-вторых, а что, в статье 1058 Гражданского кодекса Украины установлено, что возврат банком вклада (высоколиквидного актива) вкладчика осуществляется путем отчуждения банком активов, в частности, менее ликвидной недвижимости? Неужели банк - это строительная компания?
Я что-то не припомню, чтобы ВТБ предлагал мне договор участия в финансировании строительства, а не договор банковского вклада!
И, насколько мне известно, банк, получив фондирование от вкладчиков в виде депозитов, направляет его на кредитование для получения процентов, и получает доход, в основном, именно от этих процентов, а не от отчуждения активов.
И, наконец, какое отношение имеют судебные решения о запрете отчуждения активов к исполнению обязательств перед вкладчиками, если арест на коррсчет и кассу ВТБ не накладывался?

В-третьих, а кто мешал ВТБ отчуждать активы до сентября 2018 года кроме как тот факт, что их рыночная стоимость была гораздо меньше их балансовой стоимости на упавшем рынке, в частности, ликвидность недвижимости существенно снизилась?
https://biz.censor.net.ua/news/3030960/ ... s_magellan

И кто мешает продать, например, этот же Магеллан, который, по-моему, Фонд в третий раз выставлял на торги, уже сейчас?
https://ua.news/ru/fgvfo-ne-zmig-prodat ... 0-mln-grn/

Кроме того, на этих сайтах можно видеть предложения Фонда по продаже активов ВТБ, в том числе недвижимости и земельных участков, на аукционах и их результаты:
http://www.vtb.ua/site.nsf/master.xsp?Open
https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

Итак, а кто мешает сейчас продавать Фонду активы ВТБ на аукционах?
В частности, почему до сих не было продано ничего, кроме Сигмы и Инкома в Киеве, которые прибрели покупатели, у которых один бенефициар, который хотел их купить еще в 2018 году, а также нежилого здания в Днепре, и нескольких квартир в Белой Церкви и в Киеве?
Неужели это Вы в очередной раз, 31 мая 2019 года, сорвали аукцион по продаже земельного участка в Одессе на Французском бульваре за 315 млн.грн.?
И неужели это я в очередной раз, 31 мая 2019 года, сорвал аукцион по продаже плавучего отеля "Баккара" в городе Киеве за 83 млн.грн.?
Кстати, а знаете ли Вы, что во время Евро-2012 переусердствовали со строительством отелей в Киеве и сейчас они не заполняются полностью, а "Еврогазбанк" даже обанкротился на отельном бизнесе!

Наконец, а кто мешает российскому материнскому ВТБ уже в который раз за несколько лет продать свое же здание в Санкт-Петербурге?
https://news.rambler.ru/other/41948156- ... sil-tsenu/

Неужели "украинский коррумпированный режим" и туда добрался?
Или к этим неудачам ВТБ имеет отношение "российский режим"?

В-четвертых, налагая запрет на отчуждение активов, Апелляционный суд города Киева лишь признал и выполнил решение Арбитражного суда
(г. Гаага, Нидерланды): http://reyestr.court.gov.ua/Review/76300778

А Вы выступаете против исполнения решений международных судов?
И почему Россия в лице его Министерства юстиции допустила принятие этого решения международного суда, отказавшись от участия в рассмотрении дела по существу в Гааге?
Наконец, почему решение о запрете отчуждения активов негативно повлияло именно на ВТБ, тогда как Сбербанк и Проминвестбанк пока выполняют свои обязательства.
И не говорила ли Е. Рожкова именно о ВТБ, когда отметила, что лишь два российских банка из трех пополнили свой капитал?

В-пятых, а Вы знаете, что такое "судебный междусобойчик"?
На всякий случай поясняю. Например, нужно выиграть заведомо проигрышное дело, поскольку для подтверждения фактов нет доказательств.
Тогда заинтересованная сторона идет на сговор с дружественным третьим лицом и заблаговременно устраивает в суде безосновательный спор с ним, в ходе которого они добровольно признают нужный факт.
По процессуальным кодексам сторона в деле не доказывает факты, если они были уже установлены в ином деле по отношению к этой стороне с ее участием.
Как видно из кредиторских требований к ВТБ, он задолжал вкладчикам и кредиторам около 6 млрд.грн., из которых по опыту самых состоятельных банков-банкротов (Форум и Диамант) погашается пока лишь около 50% требований четвертой очереди.
Неужели для избежания ответственности в полном объеме в установленные в договорах сроки у ВТБ не было искушения устроить "междусобойчик"?
Кстати, оппоненты ВТБ, как я и ожидал, так и ничего не добились в исполнительном производстве, поскольку в арбитражном решении гаагского суда ВТБ не является ответчиком, но зато ВТБ создал для себя ореол мученика, который рекламирует не только он, но и, к сожалению, другие лица, чем создаются дополнительные проблемы его вкладчикам и другим кредиторам.

В-шестых, я согласен, что частичную, но не основную, ответственность за ущерб от ВТБ, несет и украинская власть.
Итак, государство несет субсидиарную (дополнительную) ответственность вместе с ВТБ, когда, введя в него с 2014 года куратора НБУ, позволило ему до 13 ноября 2018 года проводить "акции и розыгрыши призов", а также за несвоевременное признание ВТБ проблемным только 13 ноября 2018 года, то есть за две недели до отнесения его к неплатежеспособным 27 ноября 2018 года.
Государство в лице НБУ уже точно знало, по крайней мере, в середине 2018 года, после стресс-тестирования ВТБ, что у него отрицательный капитал.
Кстати, можно предположить, что об отрицательном капитале ВТБ НБУ знал и в 1 квартале 2018 года, когда давал рефинансирование ВТБ на 371 млн.грн.

Кроме того, по нормам международного права государство не несет ответственности по выплате долгов частных лиц. Государство должно лишь создать эффективную исполнительную службу, которая должна своевременно исполнять судебные решения. Но если у частных лиц нет денег или иного имущества, то государство не обязано выплачивать их долг.

Однако, государство несет ответственность за долги государственных органов и предприятий.
Итак, государство должно было обеспечить выплату государственным предприятием "Донецкая железная дорога" долга перед ВТБ на сумму 933,5 млн.грн. еще перед введением в ВТБ временной администрации с 28 ноября 2018 года, который был установлен решением Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/77246795

Если у "Донецкой железной дороги" нет средств для выплаты долга ВТБ, государство должно было выплатить этот долг через государственное казначейство в порядке, который установлен в статье 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", что государством до сих пор не выполнено: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17

Вывод: По моему мнению, не следует идти на поводу у ВТБ в поддержании за ним ореола мученика, поскольку именно ВТБ несет основную ответственность за проблемы его вкладчиков и других кредиторов, а этот ореол создан служебными лицами ВТБ путем их обмана.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 02 чер, 2019 01:14, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 16:30

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Igneus написав: Главное у банка - это его сервер, который находится за пределами Украины.

Вообще-то, он не может находиться за пределами Украины, есть требования законодательства.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 17:37

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Например, если Вы перечислили события 1991, 2005, 2014 годов, а я бы добавил сюда еще и 1985 год, то можно сделать вывод, что первые впечатления об этих событиях у многих оказались ошибочными, что и привело к тяжелым разочарованиям.


:)

Зображення

  Igneus написав:Вывод: По моему мнению, не следует идти на поводу у ВТБ в поддержании за ним ореола мученика, поскольку именно ВТБ несет основную ответственность за проблемы его вкладчиков и других кредиторов, а этот ореол создан ВТБ путем их обмана.


Сильно Вы приложили ..... причем как по мне в первую очередь вкладчиков и кредиторов ВТБ которые после последнего банкопада своевременно не уменьшили свои вклады до суммы гарантированной ФГВФЛ :?

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:04

  Faceless написав:
Igneus написав: Главное у банка - это его сервер, который находится за пределами Украины.

Вообще-то, он не может находиться за пределами Украины, есть требования законодательства.

Faceless, Я не буду возражать Вам, поскольку это не главный мой довод и он не имеет отношения к сути проблемы.
При этом, этот довод о местонахождении сервера банка с иностранным капиталом я частично заимствовал у Дмитрия Джангирова.
Он выразился так, что ( смотрите с 9:00):
"... Вряд ли у них сервер, согласно законодательства, находится внутри банка... догадываемся, как это все устроено":
https://www.youtube.com/watch?v=Xvg97N6HMFQ

Таким образом, это мое предположение, что, поскольку сервер для банка является критичным, то для банков с иностранным капиталом он может находится и за пределами Украины.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:27

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Igneus написав:
  Faceless написав:
Igneus написав: Главное у банка - это его сервер, который находится за пределами Украины.

Вообще-то, он не может находиться за пределами Украины, есть требования законодательства.

Faceless, Я не буду возражать Вам, поскольку это не главный мой довод и он не имеет отношения к сути проблемы.
При этом, этот довод о местонахождении сервера банка с иностранным капиталом я частично заимствовал у Дмитрия Джангирова.
Он выразился так, что ( смотрите с 9:00):
"... Вряд ли у них сервер, согласно законодательства, находится внутри банка... догадываемся, как это все устроено":
https://www.youtube.com/watch?v=Xvg97N6HMFQ

Таким образом, это мое предположение, что, поскольку сервер для банка является критичным, то для банков с иностранным капиталом он может находится и за пределами Украины.

Это замечание и не было критикой всего поста. Я в целом разделяю ваше мнение.

Но касательно серверов.
Это грубое нарушение. И не надо говорить за банки с иностранным капиталом - у всех евродочек, Альфы - сервера в Украине, например. И при всем моем скептицизме к росбанкам вряд ли они бы на такое пошли. А Джангиров - просто себе журнаглист, его нельзя считать компетентным, а его мнение вряд ли можно считать стоящим внимания. И сервера не обязаны быть "внутри банка" - просто сервера с клиентскими данными должны быть на территории Украины.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 18:50

Зображення[/quote]

А у Вас есть доверенность на представительство интересов ВТБ :wink:

Если есть, то я не буду заниматься видеоплагиатом, а лишь на словах посоветую вспомнить заключительную фразу, которую сказали "профессору Плейшнеру" и он ее повторил, забыв с самого начала обратить внимание на цветок на подоконнике :)

  Михалыч написав:причем как по мне в первую очередь вкладчиков и кредиторов ВТБ которые после последнего банкопада своевременно не уменьшили свои вклады до суммы гарантированной ФГВФЛ

Ну, для того, чтобы вступать в дискуссию в этом контексте, Вам нужно знать, что это является правом вкладчика, а не его обязанностью, а вот возврат вклада в полном объеме является обязанностью банка, а не его правом.
Тем более, совсем недавно Вы утверждали следующее, не так ли:
  Михалыч написав:если бы не действия жуликов и коррумпированных властей Украинских не желающих отдавать займы, а так же не запрет с сентября 2018 отчуждать активы в том числе продавать недвигу то уверен без этих рестрикций со стороны Украины банк бы самостоятельно рассчитался с вкладчиками как и планировал.

Наконец, юристам материнского ВТБ нужно было помнить, что в его уставном капитале более 60% принадлежит государству. Поэтому статью 34 Конвенции еще никто не отменял. А в городе Страсбурге рассчеты предпочитают в евро :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:33

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:А у Вас есть доверенность на представительство интересов ВТБ

Если есть, то я не буду заниматься видеоплагиатом, а лишь на словах посоветую вспомнить заключительную фразу, которую сказали "профессору Плейшнеру" и он ее повторил, забыв с самого начала обратить внимание на цветок на подоконнике


На этом форуме на меня пытались навешать разные ярлыки, но ярлык представителя ВТБ-Вы первый :mrgreen:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 19:42

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Михалыч писал(а):
причем как по мне в первую очередь вкладчиков и кредиторов ВТБ которые после последнего банкопада своевременно не уменьшили свои вклады до суммы гарантированной ФГВФЛ

Ну, для того, чтобы вступать в дискуссию в этом контексте, Вам нужно знать, что это является правом вкладчика, а не его обязанностью, а вот возврат вклада в полном объеме является обязанностью банка, а не его правом.
Тем более, совсем недавно Вы утверждали следующее, не так ли:
  Михалыч писал(а):
если бы не действия жуликов и коррумпированных властей Украинских не желающих отдавать займы, а так же не запрет с сентября 2018 отчуждать активы в том числе продавать недвигу то уверен без этих рестрикций со стороны Украины банк бы самостоятельно рассчитался с вкладчиками как и планировал.

Наконец, юристам материнского ВТБ нужно было помнить, что в его уставном капитале более 60% принадлежит государству. Поэтому статью 34 Конвенции еще никто не отменял. А в городе Страсбурге рассчеты предпочитают в евро


Приведя мою первую цитату, вы пропустили ее начало
Сильно Вы приложили .....
т.е. у меня сложилось было такое впечатление, что это Вы завуалировано делая выводы приложили давших себя обмануть вкладчиков и кредиторов ВТБ о чем я и написал далее в той части которую Вы процитировали.
Далее если бы Вы меня читали, то после последнего банкопада, как осторожный человек, я всегда писал, что держать в любом Украинском банке больше фонда сильно рисковое дело за что меня модераторы банили и удаляли мои посты, последнее мое сообщение на эту тему которое модераторы не удалили было совсем недавно в ходе моей дискусии с Вами ВТБ Банк БАНКРУТ, а по части моих более ранних сообщений мне даже пришлось создать отдельную ветку на которую я давал ссылку по ходу последней дискуссии и там разместить свои посты которые модератор удалял как он считал в непрофильных ветках, так что нет у меня никаких противоречий.....почитайте, что я думаю и писал в этой и той ветке о любых инвестициях в Украину коими являются в том числе и банковские вклады Мысли в слух про инвестиции и сбережения
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 23:24

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Михалыч написав:На этом форуме на меня пытались навешать разные ярлыки, но ярлык представителя ВТБ-Вы первый

Я не навешивал на Вас ярлык представителя ВТБ, а всего лишь спросил об этом у Вас, поскольку Вы явно его защищаете, хотя он этого не достоин.
Кроме того, поскольку Вы привели мне притчу об обессиленном рыцаре со ссылкой на мораль, что не надо усложнять себе жизнь, то я подумал, что это является Вашим советом мне от ВТБ.

Кстати, я лично предлагал ВТБ разойтись мирно, поскольку условия вклада позволяли его досрочный разрыв с потерей мной почти всех процентов.
Однако дочерний ВТБ - это единственный банк в моей депозитной истории, который даже не стал обсуждать со мной по-деловому эту проблему, тогда как примерно подобная проблема была развязана в свое время, например, между мной и банком Надра.
При этом материнскому ВТБ мной также были выдвинуты предложения по мирному урегулированию, однако я даже не получил от него никакого ответа.

Хочу напомнить, что Евросуд отдельно присуждает выплаты за превышение сроков рассмотрения дел национальными судами, если они составляют более пяти лет. И если даже не удается выиграть дело по сути, то можно получить утешительный приз за превышение разумного срока рассмотрения дела.
Поэтому я теперь готов даже изнемогать, в том числе, и за счет российского государственного бюджета, тем более, что это - моя профессия, а мажоритарным собственником материнского ВТБ является государство :) Не могу же я, провозгласив себя приверженцем Эдмунда Берка, отступать от его идей, в том числе, и в борьбе со злом :wink:

Наконец, я думаю, что эту дискуссию между нами не по сути обсуждения на этой ветке следует завершить, тем более, что другие заинтересованные лица тут же извещают, что, например, судебное решение о запрете отчуждения активов банков с российским капиталом не привело к его реализации в исполнительном производстве, так как эти банки не являются ответчиками в арбитражном решении гаагского суда.

Я думаю, что будет лучше, если Вы, как одессит, поясните, например, а почему не удается продать земельный участок на Французском бульваре в Одессе, поскольку я, как киевлянин, уже высказал, например, версию по поводу неудач с продажей плавучего отеля "Баккара" в городе Киеве:
http://domik.ua/novosti/plavuchij-otel- ... 02316.html
http://kievvlast.com.ua/news/otel_bakka ... 5_mln37927
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... de-351758/
https://finclub.net/news/fond-snova-pyt ... kkara.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 08:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Я думаю, что будет лучше, если Вы, как одессит, поясните, например, а почему не удается продать земельный участок на Французском бульваре в Одессе,


Моя версия-участок находится в защитной рекреационной зоне, отсюда купить его могут наверное всего пару тройку человек в стране которые имеют возможность продавить разрешение на строительство и к тому же после майдана они должны еще контролировать/спонсировать хотя бы одну из группировок местных патриотов/боевиков/активистов что бы отстоять его физически от конкурентов контролирующих/спонсирующих других местных патриотов/боевиков/активистов, почитайте в интернете про постоянные стычки на Одесских стройках патриотов/боевиков/активистов друг с другом, больше них дискредитировать майдан и идеи майдана в Одессе могла только центральная власть в Киеве.
Сам участок очень неудобный, это буквально склон который идет под не хилым наклоном к морю, есть риск оползня если забабахать какую то высотку, все соседние более менее ровные участки уже относительно давно застроены.
Михалыч
 
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