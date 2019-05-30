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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:23
не заносят в реестр кредиторов
Добрый День. Моя проблема в том, что я лишь в апреле 2019 узнала о ликвидации ВТБ и написала заявление после дедлайна 21.01.2019. Ликвидатор банка, Шевченко, ответил мне писменно, что я мол опоздала и все обязательства банка передо мной погашены. Мой депозит превышает 200 000 гривен. Есть ли прецеденты по решению данной проблемы? Как добиться внесения в реестр кредиторов ВТБ? Буду благодарна за советы.
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:29
Igneus
Перечитал сейчас свое сообщение, решил сделать дополнительную ремарку.
Добраться до этого участка можно только по Трассе Здоровья-но это не трасса для машин, а 6 км. пешеходной и велодороги идущей по склону вдоль моря, движение транспорта запрещено за исключением туристических электромобилей перевозящих туристов, а если кто то купит участок и что то решит на нем делать/строить, я даже не знаю как туда доставлять строительную технику и стройматериала, дорога на это не рассчитана, да и по ней гуляет много народа приезжего и местных, а они просто не дадут ездить машинам. Да, там земля дорогая и даже очень дорогая, но конкретно этот участок использовать как то почти невозможно по трем причинам:
- защитная рекреационная зона-почти невозможно получить разрешение на любое строительство, а если получишь то придется отбиваться от местных жителей гулящих там и патриотов/бандитов/активистов которые захотят свой кусок урвать на явно незаконном строительстве,
- этот участок склон, рискованно на нем что то строить-есть угроза оползня,
- нет никаких подъездных путей к участку для автомобильного транспорта-единственная дорога это т.н. Трасса Здоровья но она пешеходная, движение автотранспорта запрещено.
Учитывая выше изложенное думаю именно поэтому участок не может найти своего покупателя.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:38
В реестр кредиторов Вы уже не попадете.
Но в реестр на выплату денежных средств на гарантированную сумму до 200000 грн Вы должны были попасть автоматически.
Попробуйте обратиться в Приват, Альфа-банк или в любой банк-агент и узнать у них, есть ли Вы в их реестре или нет.
Жадность и Отвага!
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