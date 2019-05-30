Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45

Natalie написав: lubopytnaya

200 000 я уже получила. Откуда такая уверенность в фатальности положения? 200 000 я уже получила. Откуда такая уверенность в фатальности положения?

К сожалению, из нормы части первой статьи 49 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", согласно которой через 30 дней после опубликования ведомостей о принятии требований кредиторов Фонд приостанавливает их принятие, а те требования, которые поступили позднее, считаются. Это так называемый, который, как видно из текста статьи, не подлежит восстановлению.Вот здесь постановление Верховного Суда, которым отказали даже Министерству финансов Украины:Хотя вот здесь постановление Большой Палаты Верховного Суда, которым вкладчику срок восстановили:При этом Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что 30-дневный срок не является преклюзивным и восстановила его. Но в этом деле у вкладчика была очень уважительная причина: исполнительная служба потеряла его исполнительный лист.Хочу отметить, что практика именно Большой Палаты Верховного Суда по приоритету имеет наивысшую силу для судов общей юрисдикции Украины.Из Вашего поста нельзя понять, почему Вы пропустили 30-дневный срок, при этом пропуск очень длительный во времени.Совет: заходите ви ищите по ключевым словам положительное судебное решение по восстановлению срока именно по Вашему случаю (Ваша причина пропуска срока) и желательно решение именноДела по кредиторским требованиям физических лиц-вкладчиков против Фонда для, являютсяи рассматриваются в, то есть для Вашего случая. Поэтому в реестре выбираетеДела физических лиц-вкладчиков против Фонда по суммамявляютсяи рассматриваются в. Но это, повторяю, не для Вас, ведь как Вы уточнили, 200 000 гривен Вами было получено.Если в гражданских делах ничего не найдете, то тогда, в крайнем случае, смотрите хозяйственные дела по спорам юридических лиц против Фонда, но чтобы причина пропуска срока была похожей.Наконец, на будущее даю ссылку на решение Фонда, в котором уточнен порядок предъявления и принятия кредиторских требований: