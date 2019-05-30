Додано: Пон 03 чер, 2019 20:21

abc111 написав: ....сбер борется за свое и побеждает, а почему ВТБ (фонд) сопли жуёт???

14 травня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу “Укрзалізниці” та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій (у справі №910/22858/17), яким було задоволено позов Сбербанку та вирішено стягнути з держпідприємства “Донецька залізниця” заборгованість за договором кредитної лінії №70-В/11/66/ЮО від 29.12.2011 на суму 68 млн дол (в еквіваленті - 1,8 млрд грн). ....сбер борется за свое и побеждает, а почему ВТБ (фонд) сопли жуёт???14 травня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу “Укрзалізниці” та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій (у справі №910/22858/17), яким було задоволено позов Сбербанку та вирішено стягнути з держпідприємства “Донецька залізниця” заборгованість за договором кредитної лінії №70-В/11/66/ЮО від 29.12.2011 на суму 68 млн дол (в еквіваленті - 1,8 млрд грн).

Почему-же, Фонд действует, и действует очень интересным способом.Еще до введения временной администрации в ВТБ 28 ноября 2018 года решением Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года было взыскано с Государственного предприятия "Донецкая железная дорога" в пользу ВТБ 933,5 млн.грн., которое набрало законной силы 6 ноября 2018 года,а 8 ноября 2018 года судом было оформлено исполнительный документ.Поскольку это решение до 28 ноября 2018 года исполнено не было, Государство виновато в неплатежеспособности ВТБ и должно нести за это ответственность, так как оно отвечает по долгам своих предприятий.В данном случае,- это единое целое в составе: Хозяйственный суд Донецкой области, Донецкая железная дорога, Акционерное общество "Украинская железная дорога", Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Отдел принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, Государственная казначейская служба Украины и т.д.Если Донецкая железная дороги не может выплатить долг, то его должна погашать Государственная казначейская служба Украины по представлению государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (статья 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений).А теперь внимание - что не делает, и что делает Фонд.1) Фонд не подает исполнительный документ по взысканию 933,5 млн.грн. с Донецкой железной дороги в пользу ВТБ в Отдел принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.2) Соответственно, государственный исполнитель Отдела принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины после неисполнения Донецкой железной дорогой судебного решения не подает исполнительный документ в Государственную казначейскую службу Украины для взыскания долга за счет государственного бюджета.3) Однако Государство в лице Фонда принимает решение удовлетворить свои требования, как кредитора очереди № 3, за счет продажи активов ВТБ на сумму, хотя Государство в лице Донецкой железной дороги уже имеет за счет кредита ВТБ, а ему положена только разница:4) Таким образом, Государство хочет завладеть активами ВТБ, за счет которых должны удовлетворяться уже кредиторы очереди № 4, в частности от продажи Сигмы и Инкома, поскольку примерно 19 млн.грн. Фонд получил от продажи помещений на улице Курсантской в Днепре, а 1 млн.грн. он мог получить за квартиры в Белой Церкви или в Киеве, а 933,5 млн.грн. оно имеет, не вернув долг Донецкой железной дороги в пользу ВТБ.5) Уважаемое Государство в лице Фонда (господа): Вы уже полностью удовлетворены за счет активов ВТБ, поскольку основная часть причитающейся Вам суммы 933,5 млн.грн. уже находится в Вашем распоряжении в лице Донецкой железной дороги еще со времен до введения временной администрации в ВТБ! Ваша очередь прошла!