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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 02 чер, 2019 17:23
не заносят в реестр кредиторов
Добрый День. Моя проблема в том, что я лишь в апреле 2019 узнала о ликвидации ВТБ и написала заявление после дедлайна 21.01.2019. Ликвидатор банка, Шевченко, ответил мне писменно, что я мол опоздала и все обязательства банка передо мной погашены. Мой депозит превышает 200 000 гривен. Есть ли прецеденты по решению данной проблемы? Как добиться внесения в реестр кредиторов ВТБ? Буду благодарна за советы.
Додано: Пон 03 чер, 2019 01:29
Igneus
Перечитал сейчас свое сообщение, решил сделать дополнительную ремарку.
Добраться до этого участка можно только по Трассе Здоровья-но это не трасса для машин, а 6 км. пешеходной и велодороги идущей по склону вдоль моря, движение транспорта запрещено за исключением туристических электромобилей перевозящих туристов, а если кто то купит участок и что то решит на нем делать/строить, я даже не знаю как туда доставлять строительную технику и стройматериала, дорога на это не рассчитана, да и по ней гуляет много народа приезжего и местных, а они просто не дадут ездить машинам. Да, там земля дорогая и даже очень дорогая, но конкретно этот участок использовать как то почти невозможно по трем причинам:
- защитная рекреационная зона-почти невозможно получить разрешение на любое строительство, а если получишь то придется отбиваться от местных жителей гулящих там и патриотов/бандитов/активистов которые захотят свой кусок урвать на явно незаконном строительстве,
- этот участок склон, рискованно на нем что то строить-есть угроза оползня,
- нет никаких подъездных путей к участку для автомобильного транспорта-единственная дорога это т.н. Трасса Здоровья но она пешеходная, движение автотранспорта запрещено.
Учитывая выше изложенное думаю именно поэтому участок не может найти своего покупателя.
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:38
В реестр кредиторов Вы уже не попадете.
Но в реестр на выплату денежных средств на гарантированную сумму до 200000 грн Вы должны были попасть автоматически.
Попробуйте обратиться в Приват, Альфа-банк или в любой банк-агент и узнать у них, есть ли Вы в их реестре или нет.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:34
lubopytnaya
200 000 я уже получила. Откуда такая уверенность в фатальности положения?
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:45
К сожалению, из нормы части первой статьи 49 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", согласно которой через 30 дней после опубликования ведомостей о принятии требований кредиторов Фонд приостанавливает их принятие, а те требования, которые поступили позднее, считаются погашенными. Это так называемый преклюзивный (пресекательный) срок, который, как видно из текста статьи, не подлежит восстановлению.
Вот здесь постановление Верховного Суда, которым отказали даже Министерству финансов Украины:
Хотя вот здесь постановление Большой Палаты Верховного Суда, которым вкладчику срок восстановили:
При этом Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что 30-дневный срок не является преклюзивным и восстановила его. Но в этом деле у вкладчика была очень уважительная причина: исполнительная служба потеряла его исполнительный лист.
Хочу отметить, что практика именно Большой Палаты Верховного Суда по приоритету имеет наивысшую силу для судов общей юрисдикции Украины.
Из Вашего поста нельзя понять, почему Вы пропустили 30-дневный срок, при этом пропуск очень длительный во времени.
Совет: заходите в Единый государственный реестр судебных решений и ищите по ключевым словам положительное судебное решение по восстановлению срока именно по Вашему случаю (Ваша причина пропуска срока) и желательно решение именно Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.
Дела по кредиторским требованиям физических лиц-вкладчиков против Фонда для сумм, которые превышают 200 000 гривен, являются гражданскими и рассматриваются в гражданском судопроизводстве, то есть для Вашего случая. Поэтому в реестре выбираете гражданские споры.
Дела физических лиц-вкладчиков против Фонда по суммам меньше или равно 200 000 гривен являются административными и рассматриваются в административном судопроизводстве. Но это, повторяю, не для Вас, ведь как Вы уточнили, 200 000 гривен Вами было получено.
Если в гражданских делах ничего не найдете, то тогда, в крайнем случае, смотрите хозяйственные дела по спорам юридических лиц против Фонда, но чтобы причина пропуска срока была похожей.
Наконец, на будущее даю ссылку на решение Фонда, в котором уточнен порядок предъявления и принятия кредиторских требований:
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 03 чер, 2019 20:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:21
Почему-же, Фонд действует, и действует очень интересным способом.
Еще до введения временной администрации в ВТБ 28 ноября 2018 года решением Хозяйственного суда Донецкой области от 4 октября 2018 года было взыскано с Государственного предприятия "Донецкая железная дорога" в пользу ВТБ 933,5 млн.грн., которое набрало законной силы 6 ноября 2018 года,
а 8 ноября 2018 года судом было оформлено исполнительный документ.
Поскольку это решение до 28 ноября 2018 года исполнено не было, Государство виновато в неплатежеспособности ВТБ и должно нести за это ответственность, так как оно отвечает по долгам своих предприятий.
В данном случае, государство - это единое целое в составе: Хозяйственный суд Донецкой области, Донецкая железная дорога, Акционерное общество "Украинская железная дорога", Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Отдел принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, Государственная казначейская служба Украины и т.д.
Если Донецкая железная дороги не может выплатить долг, то его должна погашать Государственная казначейская служба Украины по представлению государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины (статья 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений).
А теперь внимание - что не делает, и что делает Фонд.
1) Фонд не подает исполнительный документ по взысканию 933,5 млн.грн. с Донецкой железной дороги в пользу ВТБ в Отдел принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.
2) Соответственно, государственный исполнитель Отдела принудительного исполнения решений Департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины после неисполнения Донецкой железной дорогой судебного решения не подает исполнительный документ в Государственную казначейскую службу Украины для взыскания долга за счет государственного бюджета.
3) Однако Государство в лице Фонда принимает решение удовлетворить свои требования, как кредитора очереди № 3, за счет продажи активов ВТБ на сумму 953,5 млн.грн., хотя Государство в лице Донецкой железной дороги уже имеет за счет кредита ВТБ 933,5 млн.грн., а ему положена только разница:
953,5 - 933,5 = 20 млн.грн..
4) Таким образом, Государство хочет завладеть активами ВТБ, за счет которых должны удовлетворяться уже кредиторы очереди № 4, в частности от продажи Сигмы и Инкома, поскольку примерно 19 млн.грн. Фонд получил от продажи помещений на улице Курсантской в Днепре, а 1 млн.грн. он мог получить за квартиры в Белой Церкви или в Киеве, а 933,5 млн.грн. оно имеет, не вернув долг Донецкой железной дороги в пользу ВТБ.
5) Уважаемое Государство в лице Фонда (господа Ворушилин, Оленчик, Рекрут, Рудуха): Вы уже полностью удовлетворены за счет активов ВТБ, поскольку основная часть причитающейся Вам суммы 933,5 млн.грн. уже находится в Вашем распоряжении в лице Донецкой железной дороги еще со времен до введения временной администрации в ВТБ! Ваша очередь прошла!
Востаннє редагувалось Igneus в Пон 03 чер, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:30
Арест с имущества ВТБ был автоматически снят еще с дня введения временной администрации в ВТБ 28 ноября 2018 года (пункт 2 части 5 статьи 36 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц").
Таким образом, это решение Верховного Суда актуально лишь для Сбербанка и Проминвестбанка.
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:54
Это не так. Во первых в реестре
А во вторых в ФГВФЛ на тот момент подтвердили, что активы арестованы и не могут продаваться.
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