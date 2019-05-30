Додано: Пон 03 чер, 2019 22:05

Igneus написав: Арест с имущества ВТБ был автоматически снят еще с дня введения временной администрации в ВТБ 28 ноября 2018 года (пункт 2 части 5 статьи 36 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц").



Таким образом, это решение Верховного Суда актуально лишь для Сбербанка и Проминвестбанка. Арест с имущества ВТБ был автоматически снят еще с дня введения временной администрации в ВТБ 28 ноября 2018 года (пункт 2 части 5 статьи 36 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц").Таким образом, это решение Верховного Суда актуально лишь для Сбербанка и Проминвестбанка.

rsq написав: Это не так. Во первых в реестре http://reyestr.court.gov.ua/Review/7957 ... IdpTj-55HE указано, что арест снят. Зачем решение суда, если бы арест был снят автоматом? Это не так. Во первых в реестре... IdpTj-55HE указано, что арест снят. Зачем решение суда, если бы арест был снят автоматом?

rsq написав: А во вторых в ФГВФЛ на тот момент подтвердили, что активы арестованы и не могут продаваться. А во вторых в ФГВФЛ на тот момент подтвердили, что активы арестованы и не могут продаваться.

В постановлении Верховного суда от 25 января 2019 года указано такое:118. Апеляційний суд міста Києва, вирішуючи питання про вжиття заходів забезпечення позову, залишив поза увагою ту обставину, що такі процесуальні заходи можуть вживатися судом лише щодо майна, яке належить119. У цій справі боржником є, аВідповідно, арешт як засіб забезпечення виконання арбітражного рішення щодо Російської Федерації є обґрунтованим. Те саме стосується заборони вчиняти дії, направлені на відчуження певного майна.120. Вживаючи заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на, суд тим самим обмежив права, що може призвести до порушення статті 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка передбачає право кожної фізичної чи юридичної особи мирно володіти своїм майном.121. З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про наявність підстав для визнання та приведення до виконання в Україні рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Королівство Нідерландів) від 02 травня 2018 року у справі ПТС № 2015-36 за позовом ТОВ «Еверест Істейт», ПП «Едельвейс-2000», ПрАТ «Фортуна», ПрАТ «ЮБК-Інвест», ТОВ «Нива-Тур», ТОВ «Імме», ПП «Планета», ТОВ «Крим дівелопмент», ПрАТ «Аеробуд», ТОВ «Приватофіс», ТОВ «Дайріс», ТОВ «Ділайн ЛТД», ТОВ «Телекомпанія «Жиса», ТОВ «Приватленд», ТОВ з іноземними інвестиціями «Дан-панорама», ТОВ «Санаторій «Енергетик», ТОВ «КУА «Фінансовий капітал», ТОВ «КУА «Фінансовий вектор» та ОСОБА_4122. Суд також приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно, яке знаходиться на території України та яке згідно із законом України належить на праві власності боржнику за вказаним рішенням Арбітражного суду -, як заходу для забезпечення вимог стягувачів за вказаним арбітражним рішенням.У той же час арешт та заборона дій щодо відчуження майна, яке відповідно до українського законодавства належить, є безпідставними, а тому ухвала Апеляційного суду м. Києва від 05 вересня 2018 року123. Майно, на яке накладається арешт та стягнення, має бути визначено виконавцем в кожному конкретному випадку на підставі встановлення його власника згідно з нормами законодавства України, в тому числі, абзацу 2 частини першої статті 8 Закону України «Про депозитарну систему України», частини п'ятої статті 12, статті 32 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.Таким образом, был, иКроме того, Верховный Суд указывает:"... Не заслуговують на увагу також посилання АТ «ВТБ Банк» на те, що: судом встановлено, що заява про забезпечення позову була подана і ухвала Апеляційного суду м. Києва про забезпечення позову була постановлена. У будь-якому випадку виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 рокуТаким образом, Суд говорит, что если в банке после введения временной администрации идет его ликвидация, то исполнение этой ухвалы должно осуществляться с соблюдением законодательства Украины, а именно - эта ухвала не подлежит исполнению, поскольку после введения временной администрации арест снимается автоматически по закону без дополнительного решения суда.Юристам ВТБ (Фонда) было лень написать заявление об отзыве апелляционной жалобы, потому что для ВТБ эта ухвала уже не имела никакого значенияс 28 ноября 2018 года, так как действовала прямая норма закона о снятии арестов с этого дня.А решение Верховного Суда нужно только для Проминвестбанка и Сбербанка.Ну, во-первых, Ворушилин в начале сентября 2018 года говорил, что в Украине нет проблемных банков, а шумиха вокруг российских банков является безосновательной, поскольку эти банки под надежным контролем:Таким образом, то, что "подтверждает" Фонд, не обязательно соответствует истине.Во-вторых, в части 4 статьи 51 Закона Украины "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" установлено такое:"4. Фонду заборонено відчужувати майно банку, крім випадків надання виконавчою дирекцією Фонду дозволу на реалізацію окремого майна з метою запобігання збиткам або ризикам його втрати чи пошкодження, а також у випадках, передбачених цим Законом."Таким образом, задержка с продажей активов ВТБ была связана не с их арестом, а с отсутствием решения Фонда об утверждении способа, порядка, состава и условий их отчуждения.При этом, в Фонде не могли быстро сообразить, к каким активам присоединять в нагрузку банкоматы ВТБ, а к каким - его источники бесперебойного питания.В конце-концов решили, что банкоматы следует присоединить к квартирам в Белой Церкви, а источники бесперебойного питания - к автомобилямВ результате, не продали ни квартиры, ни автомобили