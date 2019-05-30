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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 05 чер, 2019 15:00
VitaliyN написав:
Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую....
Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???
Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:)))
Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров
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Natalie
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Додано: Сер 05 чер, 2019 16:25
Natalie написав: VitaliyN написав:
Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую....
Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???
Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:)))
Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров
Так супостат пу Кримчаків задобрив...депо що в українських банках були віддав...сказав що кредити можуть не повертати. Ні?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:28
...сайт финбаланс
ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.
...интересно жить в стране дураков....
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abc111
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Додано: Чет 06 чер, 2019 18:57
abc111 написав:
...сайт финбаланс
ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.
...интересно жить в стране дураков....
Банка БТБ не з цієї кагорти. Навіть кредитик залізниці вже пробачили.
Не любите Ви Неньку Україну...мабуть.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:00
Михалыч написав:
Я уже прошел свой путь от идеализма к реальной жизни, да и как по мне перечислив данных персонажей Вы смешали в одну кучу как в той басне людей, коней и телеги, но думаю я догадываюсь, что вы хотите сказать. Я отвечу вам так, я не радикал романтик, не фанатик и не революционер, тем более не в Украинских реалиях в которой любые радикальные меры могут закончиться только по Томасу Карлейлу, что показали наглядно события которые я наблюдал как то 1991 г., 2005 г. так и 2014 г. -"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи " причем с каждым разом негодяи в Украине становятся все более и более отвратными/мерзкими.
P.S. таково мое мнение, аргументов которые переубедили бы меня я не видел, если Ваше мнение другое то это нормально когда люди имеют разное мнение и могут свободно дискутировать.
+100
За все посты, которые реальные и неподдельные.
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Пенс
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Сер 15 тра, 2019 19:34
YKK
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