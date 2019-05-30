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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1669167016711672

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 15:00

  VitaliyN написав:Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую....
Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???

Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:)))
Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров :)
Natalie
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2019 16:25

  Natalie написав:
  VitaliyN написав:Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую....
Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???

Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:)))
Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров :)

Так супостат пу Кримчаків задобрив...депо що в українських банках були віддав...сказав що кредити можуть не повертати. Ні?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:28

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

...сайт финбаланс
ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.

...интересно жить в стране дураков....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 18:57

  abc111 написав:...сайт финбаланс
ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.

...интересно жить в стране дураков....


Банка БТБ не з цієї кагорти. Навіть кредитик залізниці вже пробачили.
Не любите Ви Неньку Україну...мабуть. :wink:
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 14:00

  Михалыч написав:Я уже прошел свой путь от идеализма к реальной жизни, да и как по мне перечислив данных персонажей Вы смешали в одну кучу как в той басне людей, коней и телеги, но думаю я догадываюсь, что вы хотите сказать. Я отвечу вам так, я не радикал романтик, не фанатик и не революционер, тем более не в Украинских реалиях в которой любые радикальные меры могут закончиться только по Томасу Карлейлу, что показали наглядно события которые я наблюдал как то 1991 г., 2005 г. так и 2014 г. -"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи " причем с каждым разом негодяи в Украине становятся все более и более отвратными/мерзкими.

P.S. таково мое мнение, аргументов которые переубедили бы меня я не видел, если Ваше мнение другое то это нормально когда люди имеют разное мнение и могут свободно дискутировать.


+100
За все посты, которые реальные и неподдельные.
Пенс
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