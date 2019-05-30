Михалыч написав:

Я уже прошел свой путь от идеализма к реальной жизни, да и как по мне перечислив данных персонажей Вы смешали в одну кучу как в той басне людей, коней и телеги, но думаю я догадываюсь, что вы хотите сказать. Я отвечу вам так, я не радикал романтик, не фанатик и не революционер, тем более не в Украинских реалиях в которой любые радикальные меры могут закончиться только по Томасу Карлейлу, что показали наглядно события которые я наблюдал как то 1991 г., 2005 г. так и 2014 г. -"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи " причем с каждым разом негодяи в Украине становятся все более и более отвратными/мерзкими.P.S. таково мое мнение, аргументов которые переубедили бы меня я не видел, если Ваше мнение другое то это нормально когда люди имеют разное мнение и могут свободно дискутировать.