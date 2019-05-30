VitaliyN написав:Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую.... Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???
Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:))) Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров
VitaliyN написав:Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую.... Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???
Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:))) Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров
Так супостат пу Кримчаків задобрив...депо що в українських банках були віддав...сказав що кредити можуть не повертати. Ні?
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
...сайт финбаланс ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.
abc111 написав:...сайт финбаланс ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.
...интересно жить в стране дураков....
Банка БТБ не з цієї кагорти. Навіть кредитик залізниці вже пробачили. Не любите Ви Неньку Україну...мабуть.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
VitaliyN написав:Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую.... Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???
Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:))) Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров
Этот вопрос задан, наверное, именно мне, поэтому постараюсь ответить. Приятно, что форумчанин, который пишет на ветке фондового рынка, обратил внимание на ветку банка-банкрота, да еще и в момент волатильности на мировых фондовых рынках.
Итак, хирург-онколог, получив данные исследований (томография, рентген, УЗИ, биопсия), делает операцию, например, на брюшной полости, и после ее разреза проводит уже своим взглядом ее тотальную ревизию на предмет объема опухолевого процесса. Если он видит, что нет прорастания опухоли или отсева метастазов на жизненно важные органы, например, в печень или в обе почки, он радикально удаляет их, чтобы дать человеку шанс на выживание, а иначе лишь зашивает разрез и человек далее погибает.
Так и юрист обязан собрать и представить суду абсолютно все факты, которые должны четко показать процесс возникновения и развития юридического спора, чтобы суд мог объективно его решить. При этом нужно понимать, что суд не будет рассматривать во второй раз юридический спор с одинаковыми основаниями иска (фактами) и предметом иска (требованиями). Как исключение, суд может рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, которые уже существовали на момент первичного рассмотрения дела судом, однако по их незнанию не были рассмотрены, но это бывает очень редко.
Например, в 2002 году кировоградский юрист Игорь Погасий, который ранее уволился из армии, проиграл в Евросуде свое личное дело всвязи с неисполнением Украиной судебного решения в его пользу против воинской части, которое набрало законной силы, о выплате надбавок. Евросуд решил, что Погасий не обращался к иском к исполнительной службе и, таким образом, не исчерпал все средства защиты на национальном уровне: https://minjust.gov.ua/m/str_182
Однако, далее Погасий подал в Евросуд несколько жалоб в интересах уже своих клиентов, в которых доказывал, что в Украине нет эффективных средств защиты в случае неисполнения решений национальных судов против государственных органов, поскольку государство умышленно не выделяет в бюджете средств на их исполнение. В результате Евросуд принял в 2009 году пилотное решение в деле "Юрий Николаевич Иванов против Украины", в котором согласился с фактами, представленными Погасием: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_479 Таким образом, настойчивость юриста Погасия в сборе всех фактов и доведении их до Евросуда привела к изменению его позиции в пользу граждан Украины, хотя свое аналогичное дело Погасий ранее проиграл.
Поэтому, если не совмещать депозит, Западную Европу и Крым до и после 2014 года, то есть не представлять на рассмотрение суда все факты, которые имеют отношение к делу, можно проиграть его даже на национальном уровне. Хотя судебная практика против государственного Приватбанка, который не возвращает вклады его крымским вкладчикам, свидетельствует, что их право подлежит защите. При этом нужно понимать, что Евросуд отказывает в принятии жалоб, если не были исчерпаны все средства национальной защиты, например, истец уже в исковом заявлении в национальный суд не изложил все факты, которые позднее были изложены им в формуляре жалобы до Евросуда.
Наконец, Махатма Ганди говорил: "Вы можете никогда не узнать, к каким результатам привели ваши действия. Но если вы ничего не сделаете, результатов не будет". Поэтому нужно грамотно и настойчиво "стучать во все доступные двери для их открытия", чтобы защитить свое право, а не ограничиваться лишь вопросом на ветке фондового рынка о том, когда будут выплачиваться дивиденды и, получая ответы типе "ждите", быть после этого "обиженным", как Вы.
abc111 написав:...сайт финбаланс ФГВФО заявляв, що Верховний Суд розглядає позови про незаконність виведення з ринку близько десятка банків, вкладникам яких Фонд сумарно вже виплатив майже 14 млрд грн. Крім того, як зауважувалося, ще 12 банків оскаржують віднесення їх до неплатоспроможних у судах нижчих інстанцій.
...интересно жить в стране дураков....
Банка БТБ не з цієї кагорти. Навіть кредитик залізниці вже пробачили. Не любите Ви Неньку Україну...мабуть.
Квесторе, мабуть це Вольтер казав, що «я не погоджуюся з Вашою думкою, але віддам все своє життя за те, щоб Ви мали можливість її вільно висловлювати» Відтак, дозвольте й мені частково не погодитися з Вашою думкою.
По-перше, я погоджуюся з Вами, що ВТБ не належить до когорти тих банків, хто оскаржуватимуть рішення НБУ про їх ліквідацію, адже саме ВТБ мріяв про це. При цьому погроза ВТБ про звернення з позовом до колишнього президента просто смішна в очах юристів, адже була звичайною вербальною інтервенцією для відводу уваги від їх справжнього замислу, про яку вони, до речі, вже забули.
По-друге, я не погоджуюся з Вами, що кредит ВТБ для Донецькій залізниці пробачили, адже цей кредит був виданий ВТБ за рахунок пасивів, тобто коштів клієнтів ВТБ. Цей кредит було стягнуто з Донецької залізниці на користь ВТБ судовим рішенням, яке набрало законної сили. При цьому після оголошення ВТБ неплатоспроможним та акцептування Фондом кредиторських вимог до нього на суму близько 5,3 млрд.грн. він вже нічого не може пробачити, адже це не належить до повноважень боржника. До речі, щоб цієї мрії не виникало у Фонду або інших державних органів, до шановної європейської судової інституції у місті Страсбурзі вже доведена інформація про зазначене судове рішення, яке не виконується державою
По-третє, слід розрізняти поняття country, як країна, тобто територія, населення, мова, звичаї тощо, і state, як держава, тобто організація і здійснення політичної влади. Я люблю Україну, як країну (country). А що стосується організації і здійснення політичної влади, тобто України, як держави (state), то нещодавно більшість українського народу висловилася з цього приводу, і я також був разом із цією більшістю. Однак я поважаю вибір меншості, яка висловилися інакше на території Львівської області.
ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо
Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации". Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я. Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр. Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди (зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн. Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн. Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".