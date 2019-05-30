Додано: Суб 08 чер, 2019 00:33

Natalie написав: VitaliyN написав: Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую....

Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года??? Извините, я вообще ничего не пишу, не комментирую....Но тут ! Вы, наверное, красивы - спору нет, остальное??? Как можно тут совместить депозит, разум, западную Европу и Крым до 2014 года???

Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:)))

Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров Вас удивляет мир своей нелогичностью и непредсказуемостью:)))Крым-2014... затем многолетние ограничения на выдачу наличных в Украине... затем военное положение после инцидента в Керченском проливе ... вендетта Коломойского ... много всего ... Но личностные характеристики давать никому не стану, я не из отдела кадров

Этот вопрос задан, наверное, именно мне, поэтому постараюсь ответить.Приятно, что форумчанин, который пишет на ветке фондового рынка, обратил внимание на ветку банка-банкрота, да еще и в момент волатильности на мировых фондовых рынках.Итак, хирург-онколог, получив данные исследований (томография, рентген, УЗИ, биопсия), делает операцию, например, на брюшной полости, и после ее разреза проводит уже своим взглядом еена предмет объема опухолевого процесса. Если он видит, что нет прорастания опухоли или отсева метастазов на жизненно важные органы, например, в печень или в обе почки, он радикально удаляет их, чтобы дать человеку шанс на выживание, а иначе лишь зашивает разрез и человек далее погибает.Так и юрист обязан собрать и представить суду, которые должны четко показать процесс возникновения и развития юридического спора, чтобы суд мог объективно его решить. При этом нужно понимать, что суд не будет рассматривать во второй раз юридический спор с одинаковыми основаниями иска (фактами) и предметом иска (требованиями). Как исключение, суд может рассмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам, которые уже существовали на момент первичного рассмотрения дела судом, однако по их незнанию не были рассмотрены, но это бывает очень редко.Например, в 2002 году кировоградский юрист, который ранее уволился из армии, проиграл в Евросуде свое личное дело всвязи с неисполнением Украиной судебного решения в его пользу против воинской части, которое набрало законной силы, о выплате надбавок. Евросуд решил, что Погасий не обращался к иском к исполнительной службе и, таким образом, не исчерпал все средства защиты на национальном уровне:Однако, далее Погасий подал в Евросуд несколько жалоб в интересах уже своих клиентов, в которых доказывал, что в Украине нет эффективных средств защиты в случае неисполнения решений национальных судов против государственных органов, поскольку государство умышленно не выделяет в бюджете средств на их исполнение.В результате Евросуд принял в 2009 году пилотное решение в деле, в котором согласился с фактами, представленными Погасием:Таким образом, настойчивость юриста Погасия в сборе всех фактов и доведении их до Евросуда привела к изменению его позиции в пользу граждан Украины, хотя свое аналогичное дело Погасий ранее проиграл.Поэтому, если не совмещать депозит, Западную Европу и Крым до и после 2014 года, то есть не представлять на рассмотрение суда все факты, которые имеют отношение к делу, можно проиграть его даже на национальном уровне. Хотя судебная практика против государственного Приватбанка, который не возвращает вклады его крымским вкладчикам, свидетельствует, что их право подлежит защите.При этом нужно понимать, что Евросуд отказывает в принятии жалоб, если не были исчерпаны все средства национальной защиты, например, истец уже в исковом заявлении в национальный суд не изложил все факты, которые позднее были изложены им в формуляре жалобы до Евросуда.Наконец,говорил:Поэтому нужно грамотно и настойчиво "стучать во все доступные двери для их открытия", чтобы защитить свое право, а не ограничиваться лишь вопросом на ветке фондового рынка о том, когда будут выплачиваться дивиденды и, получая ответы типе "ждите", быть после этого "обиженным", как Вы.