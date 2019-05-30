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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1670167116721673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:57

  lwa написав:
  Igneus написав:
  ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо

Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации".
Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" :D (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я.
Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр.
Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди
(зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн.
Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн.
Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".

А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?

Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое :P
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:44

  rsq написав:Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах.

Это ещё раз подтверждает мысль о том, что "клуши в отделениях" часто шарят меньше клиентов, и не являются источником достоверной информации
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:07

  Вкладчик1234 написав:
  rsq написав:Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах.

Это ещё раз подтверждает мысль о том, что "клуши в отделениях" часто шарят меньше клиентов, и не являются источником достоверной информации

И частенько за счет работников подгоняют "план", такое практикуется в банках. В ВТБ тоже существовала такая практика.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:24

  rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.

А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.

Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:43

  Igneus написав:
  rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.

А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.

Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.

Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:54

  rsq написав:
  Igneus написав:
  rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.

А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.

Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.

Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.

По ссылке ниже вводите номер дела, выбираете в графе "Регион" Киев, а в графе "Суд" название суда, указываете, что Вы не робот, для чего далее правильно выбираете картинки, и, наконец, погуглив фамилии, все увидите :)
https://court.gov.ua/fair/
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