ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо
Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации". Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я. Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр. Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди (зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн. Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн. Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".
А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?
Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое
У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.
Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.
Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.
rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.
Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.
По ссылке ниже вводите номер дела, выбираете в графе "Регион" Киев, а в графе "Суд" название суда, указываете, что Вы не робот, для чего далее правильно выбираете картинки, и, наконец, погуглив фамилии, все увидите https://court.gov.ua/fair/