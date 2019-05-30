Додано: Нед 09 чер, 2019 10:38

lwa написав: Igneus написав: ntoptchilo написав: Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо

Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации".

Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" (смотрите тут

Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр.

Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди

(зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн.

Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн.

Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком". Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации".Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля"(смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ ), поделиться той информацией, которую получил я.Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр.Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди(зарплата сотрудников банка) на суммуи кредитора 3-ей очереди (Фонд) на суммуОднако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около, подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно:Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более, выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".

А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ? А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?

Не думаю, потому что Донецкая железная дорога - этов стратегической отрасли хозяйствования, а Фонд -. Во всяком случае Украинская железная дорога выступала категорически против продажи Проминвестбанком своего долга перед ним:Кроме того, по содержанию части 2 статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в границах полномочий и способом, которые предусмотрены в Конституции и законах Украины.В статье 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", который являетсядля этих правоотношений, установлен четкий порядок действий для государственных органов и их должностных лиц в случае неисполнения государственным предприятием судебного решения о взыскании с него долга, а именноНаконец, само понятиедолжно минимизировать вероятность продажи "нужному человеку", так как если не будет, как минимум, двух заявок или претенденты не торгуются между собой в ходе торгов, торги признаются такими, что не состоялись.