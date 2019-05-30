RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1670167116721673

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 11:57

  lwa написав:
  Igneus написав:
  ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо

Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации".
Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" :D (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я.
Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр.
Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди
(зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн.
Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн.
Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".

А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?

Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое :P
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 658 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:40

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
rsq
 
Повідомлень: 52
З нами з: 14.11.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 21:44

  rsq написав:Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах.

Это ещё раз подтверждает мысль о том, что "клуши в отделениях" часто шарят меньше клиентов, и не являются источником достоверной информации
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6081 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 22:07

  Вкладчик1234 написав:
  rsq написав:Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах.

Это ещё раз подтверждает мысль о том, что "клуши в отделениях" часто шарят меньше клиентов, и не являются источником достоверной информации

И частенько за счет работников подгоняют "план", такое практикуется в банках. В ВТБ тоже существовала такая практика.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8231
З нами з: 03.11.08
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1776 раз.
 
Профіль
1
5
2
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:24

  rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.

А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.

Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
Igneus
 
Повідомлень: 97
З нами з: 29.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:43

  Igneus написав:
  rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.

А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.

Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.

Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.
rsq
 
Повідомлень: 52
З нами з: 14.11.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 23:54

  rsq написав:
  Igneus написав:
  rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333
Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.

А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.

Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.

Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.

По ссылке ниже вводите номер дела, выбираете в графе "Регион" Киев, а в графе "Суд" название суда, указываете, что Вы не робот, для чего далее правильно выбираете картинки, и, наконец, погуглив фамилии, все увидите :)
https://court.gov.ua/fair/
Igneus
 
Повідомлень: 97
З нами з: 29.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:36

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.

А что здесь удивительного ? адвокат работает за деньги, а это как минимум уже "оформление двух исковых заявлений..." + больше потраченого времени, если клиент не разбирается и не может проконтролировать компетенцию и чистоплотность адвоката, то его будут "доить" на деньги.
lwa
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 01.06.13
Подякував: 54 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:38

  lwa написав:
  Igneus написав:
  ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо

Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации".
Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" :D (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я.
Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр.
Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди
(зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн.
Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн.
Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".

А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?

Не думаю, потому что Донецкая железная дорога - это государственное предприятие в стратегической отрасли хозяйствования, а Фонд - государственный орган. Во всяком случае Украинская железная дорога выступала категорически против продажи Проминвестбанком своего долга перед ним: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... X9wxELxO4k

Кроме того, по содержанию части 2 статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в границах полномочий и способом, которые предусмотрены в Конституции и законах Украины.

В статье 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", который является специальным для этих правоотношений, установлен четкий порядок действий для государственных органов и их должностных лиц в случае неисполнения государственным предприятием судебного решения о взыскании с него долга, а именно путем выплаты государственным казначейством этого долга за счет средств государственного бюджета: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17

Наконец, само понятие "аукцион" должно минимизировать вероятность продажи "нужному человеку", так как если не будет, как минимум, двух заявок или претенденты не торгуются между собой в ходе торгов, торги признаются такими, что не состоялись.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 09 чер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
Повідомлень: 97
З нами з: 29.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 10:51

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое :P

Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка.
При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства.
Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia
Igneus
 
Повідомлень: 97
З нами з: 29.08.18
Подякував: 31 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1670167116721673
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4833, 4834, 4835
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48346 24581678
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 09:59
diplomnet
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 822, 823, 824
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8233 1486645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 18:54
RuslanKyiv
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 929, 930, 931
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9306 2486007
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 тра, 2019 19:34
YKK

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (71961)
09.06.2019 14:22
EximBonus Bot (423)
09.06.2019 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.