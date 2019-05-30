ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо
Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации". Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я. Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр. Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди (зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн. Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн. Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".
А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?
Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое
У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.
Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.
Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.
rsq написав:У рядовых сотрудников банка были депозиты в этом же банке: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81727333 Ну пусть население без фин. образования принесло 200+, но сотрудники.. Также удивительно, почему они, первыми зная о шухере, не смогли вытащить свои деньги в таких небольших суммах. Кстати это, возможно, еще одна причина, почему уменьшилась 4-я очередь.
А истец - не сотрудник банка ВТБ, хотя сотрудник банка, который входил в банковскую группу ВТБ. Наверное поэтому ему и не удалось забрать свой вклад. Хотя он явно нерядовой сотрудник другого банка.
Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
Почему Вы решили, что это сотрудник группы ВТБ, а не самого банка? Ранее я слышал, что сотрудники держали в банке деньги, потому подумал, что это именно такой же кейс.
По ссылке ниже вводите номер дела, выбираете в графе "Регион" Киев, а в графе "Суд" название суда, указываете, что Вы не робот, для чего далее правильно выбираете картинки, и, наконец, погуглив фамилии, все увидите https://court.gov.ua/fair/
Igneus написав:Но меня поражает другое - как его адвокат подала иск в административный суд, когда Верховный Суд уже решил, что споры вкладчиков-кредиторов за сумму, которая превышает 200 000 гривен, рассматриваются в гражданских судах, а в административных судах рассматриваются лишь споры о возмещении гарантированных сумм до 200 000 гривен.
А что здесь удивительного ? адвокат работает за деньги, а это как минимум уже "оформление двух исковых заявлений..." + больше потраченого времени, если клиент не разбирается и не может проконтролировать компетенцию и чистоплотность адвоката, то его будут "доить" на деньги.
ntoptchilo написав:Может,кто-то знает какая задолженность банка по 4-й очереди?Какие перспективы выплат по 4-й очереди?Спасибо
Информация о сумме акцептированных требований кредиторов 4-й очереди не является информацией с ограниченным доступом и ее можно получить от Фонда во исполнение Закона Украины "О доступе к публичной информации". Могу лишь, имея репутацию "пустопорожнего балабола" и "неадекватного отмороженного тролля" (смотрите тут ВТБ Банк БАНКРУТ), поделиться той информацией, которую получил я. Итак, по состоянию на сегодня сумма акцептированных требований кредиторов 4-ой очереди составляет 643 671 641,26 грн. Эта сумма в дальнейшем может увеличиться в случае удовлетворения судебных исков кредиторов, которым было отказано во включении их требований в реестр. Сейчас осуществляется удовлетворение требований кредиторов 2-ой очереди (зарплата сотрудников банка) на сумму 3 978 335,23 грн. и кредитора 3-ей очереди (Фонд) на сумму 953 489 735,59 грн. Однако у государства, к которому относится Фонд, есть долг перед ВТБ в лице государственного предприятия "Донецкая железная дорога" на сумму около 933,5 млн.грн., подтвержденный судебным решением, которое набрало законную силу. Итак, фактически Фонду, как кредитору 3-очереди, надо вернуть из активов ВТБ лишь разницу, а именно: 953,5 - 933,5 = 20 млн.грн. Таким образом, в случае отстранения Фонда от удовлетворения его требований на сумму более 20 млн.грн., выплаты кредиторам 4-очереди уже можно начинать, поскольку для этого достаточно средств от продажи торговых центров "Сигма" и "Инком".
А может ли Фонд продать через аукцион долг железной дороги, с дисконтом разумеется (через схему голландского аукциона например) "нужному человеку" ????? Как вам такое развитие ситуации ?
Не думаю, потому что Донецкая железная дорога - это государственное предприятие в стратегической отрасли хозяйствования, а Фонд - государственный орган. Во всяком случае Украинская железная дорога выступала категорически против продажи Проминвестбанком своего долга перед ним: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_t ... X9wxELxO4k
Кроме того, по содержанию части 2 статьи 19 Конституции Украины органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в границах полномочий и способом, которые предусмотрены в Конституции и законах Украины.
В статье 4 Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений", который является специальным для этих правоотношений, установлен четкий порядок действий для государственных органов и их должностных лиц в случае неисполнения государственным предприятием судебного решения о взыскании с него долга, а именно путем выплаты государственным казначейством этого долга за счет средств государственного бюджета: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4901-17
Наконец, само понятие "аукцион" должно минимизировать вероятность продажи "нужному человеку", так как если не будет, как минимум, двух заявок или претенденты не торгуются между собой в ходе торгов, торги признаются такими, что не состоялись.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 09 чер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое
Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка. При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства. Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia