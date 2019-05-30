sens написав:Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое
Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка. При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства. Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»: http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia