Додано: Пон 10 чер, 2019 06:19

sens написав: Igneus написав: sens написав: Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое

Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка.

При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства.

Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка.При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства.Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»: буду краток,выплаты 200+ будут буду краток,выплаты 200+ будут

Я помню этот позитивный прогноз, который Вы высказали, по-моему, еще в ноябре 2018 года. Не стал его искать, но там Вы упоминали еще один из денежных агрегатов.Я понимаю, что платить будут, поскольку это был замысел ВТБ по замене его обязательств перед вкладчиками, выраженных в высоколиквидных активах (в денежном измерении), на их не совсем ликвидные залоги, когда они начали терпеть неудачи в их продаже в 2016-2018 годах и решили выйти таким экстравагантным способом из "игры".А там еще МВФ, будь он неладен, поднажал на НБУ, требуя вывода из "игры" банков-зомби, наподобие ВТБ, взамен на предоставление транша.Кстати, отсутствие продаж залогов Фондом в последнее время, после успешно проданного БЦ Инком, еще раз подтверждает этот факт.Один из вопросов заключается в том, по какому варианту, что касается объемов, пойдут выплаты - Форума или Диаманта?Кроме того, будет государство добровольно возвращать 933,5 млн.грн. долга Донецкой ЖД, если не хватит залогов для полной выплаты 200+, или нет?Кстати, вопрос выплаты долга Донецкой ЖД критичен для юридических лиц, поскольку без этого до них, по-моему, не дойдут.Наконец, у Вас отличный девизМеня тоже научили больше делать и меньше верить[/quote]я пишу и читаю,там где есть моё частичное присутствие, по какому критерию вы пишите в ветке ВТБ - ответьте сами