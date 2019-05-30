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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1671167216731674

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 15:44

  Igneus написав:
  sens написав:Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое :P

Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка.
При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства.
Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia
буду краток,выплаты 200+ будут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2019 20:40

  sens написав:
  Igneus написав:
  sens написав:Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое :P

Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка.
При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства.
Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia
буду краток,выплаты 200+ будут

Я помню этот позитивный прогноз, который Вы высказали, по-моему, еще в ноябре 2018 года. Не стал его искать, но там Вы упоминали еще один из денежных агрегатов.
Я понимаю, что платить будут, поскольку это был замысел ВТБ по замене его обязательств перед вкладчиками, выраженных в высоколиквидных активах (в денежном измерении), на их не совсем ликвидные залоги, когда они начали терпеть неудачи в их продаже в 2016-2018 годах и решили выйти таким экстравагантным способом из "игры".
А там еще МВФ, будь он неладен, поднажал на НБУ, требуя вывода из "игры" банков-зомби, наподобие ВТБ, взамен на предоставление транша.
Кстати, отсутствие продаж залогов Фондом в последнее время, после успешно проданного БЦ Инком, еще раз подтверждает этот факт.
Один из вопросов заключается в том, по какому варианту, что касается объемов, пойдут выплаты - Форума или Диаманта?
Кроме того, будет государство добровольно возвращать 933,5 млн.грн. долга Донецкой ЖД, если не хватит залогов для полной выплаты 200+, или нет?
Кстати, вопрос выплаты долга Донецкой ЖД критичен для юридических лиц, поскольку без этого до них, по-моему, не дойдут.
Наконец, у Вас отличный девиз "никому не верю" :wink:
Меня тоже научили больше делать и меньше верить :)
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:19

  sens написав:
  Igneus написав:
  sens написав:Вспоминаю как было с Михайловским и негарантированным депозитом с финкомпанией - выплатили через полгода всяких блоков , а с ВТБ думаю в течении ближайших двух лет будет ОК,если конечно ЗЕ не обьявят ранее импичмент и Фонду будет проще деребанить нечестно нажитое :P

Случай с банком "Михайловским" был несколько иным, поскольку речь шла о средствах, внесенных физическим лицами в пользу финансовых компаний при посредничестве этого банка.
При этом Фонд сначала не признавал эти трехсторонние договоры договорами банковских вкладов, средства по которым подлежат возмещению в размере до 200 000 гривен за счет государства.
Ситуация была урегулирована лишь после принятия Закона Украины «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг»:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... 16-hrudnia
буду краток,выплаты 200+ будут

Я помню этот позитивный прогноз, который Вы высказали, по-моему, еще в ноябре 2018 года. Не стал его искать, но там Вы упоминали еще один из денежных агрегатов.
Я понимаю, что платить будут, поскольку это был замысел ВТБ по замене его обязательств перед вкладчиками, выраженных в высоколиквидных активах (в денежном измерении), на их не совсем ликвидные залоги, когда они начали терпеть неудачи в их продаже в 2016-2018 годах и решили выйти таким экстравагантным способом из "игры".
А там еще МВФ, будь он неладен, поднажал на НБУ, требуя вывода из "игры" банков-зомби, наподобие ВТБ, взамен на предоставление транша.
Кстати, отсутствие продаж залогов Фондом в последнее время, после успешно проданного БЦ Инком, еще раз подтверждает этот факт.
Один из вопросов заключается в том, по какому варианту, что касается объемов, пойдут выплаты - Форума или Диаманта?
Кроме того, будет государство добровольно возвращать 933,5 млн.грн. долга Донецкой ЖД, если не хватит залогов для полной выплаты 200+, или нет?
Кстати, вопрос выплаты долга Донецкой ЖД критичен для юридических лиц, поскольку без этого до них, по-моему, не дойдут.
Наконец, у Вас отличный девиз "никому не верю" :wink:
Меня тоже научили больше делать и меньше верить :)[/quote]я пишу и читаю,там где есть моё частичное присутствие, по какому критерию вы пишите в ветке ВТБ - ответьте сами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:58

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  sens написав:я пишу и читаю,там где есть моё частичное присутствие, по какому критерию вы пишите в ветке ВТБ - ответьте сами

У меня приличное присутствие в ВТБ и если бы его не было, то меня не было б вообще на этой ветке. По горькой иронии судьбы, своей регистрацией 29 августа 2018 года я неосознанно предугадал падение ВТБ. Хотя изначально регистрировался лишь для точечных вкраплений в дискуссии на валютной ветке, когда из-за политических склок там терялся смысл событий по сути. Времени нет для того, чтобы почитать что-то на форуме, не говоря уже о том, чтобы что-то грамотно писать.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 12:41

  Igneus написав:
  sens написав:я пишу и читаю,там где есть моё частичное присутствие, по какому критерию вы пишите в ветке ВТБ - ответьте сами

У меня приличное присутствие в ВТБ и если бы его не было, то меня не было б вообще на этой ветке. По горькой иронии судьбы, своей регистрацией 29 августа 2018 года я неосознанно предугадал падение ВТБ. Хотя изначально регистрировался лишь для точечных вкраплений в дискуссии на валютной ветке, когда из-за политических склок там терялся смысл событий по сути. Времени нет для того, чтобы почитать что-то на форуме, не говоря уже о том, чтобы что-то грамотно писать.
после принятие ибан принимающим банком,видимо всем ранее писавшим требования придется повторно писать свои требования с новыми реквизитами. Слава НБУ и ЕС !;!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:03

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Костін ось на днях сказав, що їх юристи слідкують за процесом продажу активів. І наголошує, що активів достатньо. Я так розумію, що навіть без врахування вкрадених квартир активів достатньо з точки зору Костіна для погашення зобов'язань перед корпоративними клієнтами.
https://www.politnavigator.net/deyateln ... o-net.html
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:22

  rsq написав:Костін ось на днях сказав, що їх юристи слідкують за процесом продажу активів. І наголошує, що активів достатньо. Я так розумію, що навіть без врахування вкрадених квартир активів достатньо з точки зору Костіна для погашення зобов'язань перед корпоративними клієнтами.
https://www.politnavigator.net/deyateln ... o-net.html

Обратите внимание, что Фонд ничего не продал после "Инкома".
Очередные торги, которые были назначены на 10-11 июня, не состоялись:
https://prozorro.sale/auction/search?ed ... ll&index=3

Интересно, исходя из чего Фонд присоединил в нагрузку банкоматы именно к квартирам в Белой Церкви, в результате чего и квартиры перестали покупать?
Что потенциальные владельцы квартир будут делать с банкоматами :roll:

Кстати, а что-же юристы ВТБ не следили за процессом продажи этого-же имущества раннее, а если и следили, то почему с отрицательным результатом:
https://biz.censor.net.ua/news/3030960/ ... s_magellan

При этом, а что-же мешает юристам ВТБ следить за продажей своего-же здания в родном Санкт-Петербурге и почему от этого слежения такой-же отрицательный результат: https://news.rambler.ru/other/41948156- ... u/?updated

Кроме того, обратите внимание на реальный размер дисконтов к жилой и нежилой недвижимости, земельным участкам, правам требования по кредитам в более-менее успешных банках (Диамант, Форум), где частично закрывают 4-ю очередь, и станут понятны шансы юридических лиц.

Наконец, квартиры в Днепре окончательно не украдены. На 11 июня назначено рассмотрение апелляционной жалобы ВТБ по этим квартирам:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81632754

Таким образом, одни сотрудники ВТБ организовали кражу квартир у собственного банка, а их коллеги на это-же и жалуются: можно сказать, что у них договор подряда (глава 61 ГК Украины) :) Но 105 млн.грн. за эти квартиры, даже если их продадут по такой цене, вряд ли повлияют радикально на шансы юридических лиц вернуть свои деньги.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 04:49

  Igneus написав:
  rsq написав:Костін ось на днях сказав, що їх юристи слідкують за процесом продажу активів. І наголошує, що активів достатньо. Я так розумію, що навіть без врахування вкрадених квартир активів достатньо з точки зору Костіна для погашення зобов'язань перед корпоративними клієнтами.
https://www.politnavigator.net/deyateln ... o-net.html

Обратите внимание, что Фонд ничего не продал после "Инкома".
Очередные торги, которые были назначены на 10-11 июня, не состоялись:
https://prozorro.sale/auction/search?ed ... ll&index=3

Интересно, исходя из чего Фонд присоединил в нагрузку банкоматы именно к квартирам в Белой Церкви, в результате чего и квартиры перестали покупать?
Что потенциальные владельцы квартир будут делать с банкоматами :roll:

Кстати, а что-же юристы ВТБ не следили за процессом продажи этого-же имущества раннее, а если и следили, то почему с отрицательным результатом:
https://biz.censor.net.ua/news/3030960/ ... s_magellan

При этом, а что-же мешает юристам ВТБ следить за продажей своего-же здания в родном Санкт-Петербурге и почему от этого слежения такой-же отрицательный результат: https://news.rambler.ru/other/41948156- ... u/?updated

Кроме того, обратите внимание на реальный размер дисконтов к жилой и нежилой недвижимости, земельным участкам, правам требования по кредитам в более-менее успешных банках (Диамант, Форум), где частично закрывают 4-ю очередь, и станут понятны шансы юридических лиц.

Наконец, квартиры в Днепре окончательно не украдены. На 11 июня назначено рассмотрение апелляционной жалобы ВТБ по этим квартирам:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/81632754

Таким образом, одни сотрудники ВТБ организовали кражу квартир у собственного банка, а их коллеги на это-же и жалуются: можно сказать, что у них договор подряда (глава 61 ГК Украины) :) Но 105 млн.грн. за эти квартиры, даже если их продадут по такой цене, вряд ли повлияют радикально на шансы юридических лиц вернуть свои деньги.

Прайм и Грин имели все шансы не стать быть рабочими,но в них ввели ВА,это не было закономерно,оба банка до последнего дня работы не вводили ограничительные лимиты , это пример номер раз и второй пример номер пять,когда банк ничего не платил никому месяцами (захидинком ) , но про него все забыли и рекламы про четвертую очередь ни слова . Все что в банковской сфере происходит,логически объяснить для обывателя не возможно никак. Пример из своего опыта-финростбанк отдавал клиентам по 500 грн,но зп выдавал через кассу в полном объеме,также и менял очень большие суммы,как понимаете про такое в официальном источнике не напишут
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:25

Igneus Спасибо.
ntoptchilo
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:58

  rsq написав:Костін ось на днях сказав, що їх юристи слідкують за процесом продажу активів. І наголошує, що активів достатньо. Я так розумію, що навіть без врахування вкрадених квартир активів достатньо з точки зору Костіна для погашення зобов'язань перед корпоративними клієнтами.
https://www.politnavigator.net/deyateln ... o-net.html

Костін балабол...в в реаліях Неньки України не орієнтується...мабуть.
За Голос...наш голос
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