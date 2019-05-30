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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1672167316741675

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 01:40

  Квесторе_поверніться написав:
  rsq написав:Костін ось на днях сказав, що їх юристи слідкують за процесом продажу активів. І наголошує, що активів достатньо. Я так розумію, що навіть без врахування вкрадених квартир активів достатньо з точки зору Костіна для погашення зобов'язань перед корпоративними клієнтами.
https://www.politnavigator.net/deyateln ... o-net.html

Костін балабол...в в реаліях Неньки України не орієнтується...мабуть.

Ні, він з'орієнтувався, коли з'ясувалося у 2015-2017 роках, що, наприклад, ринок нерухомості впав, і не лише в Україні, а й в Росії, а залогі ВТБ неліквідні. Крім того, в Україні немає зараз вільного капіталу для їх купівлі, адже попитом на ринку користуються ОВДП під 17-18%, які можна швидко реалізувати. Наостанок, ВТБ підійшов к фінішу останнім, коли на ринку дуже багато для продажу залогів інших банків, які ліквідуються. Відтак він вирішив у 2018 році зібрати гроши вкладників, зокрема, вкладників БМ банку, яким наполегливо рекомендували переказувати вклади до ВТБ. Для цього до приміщення БМ банку відрядили навіть співробітника ВТБ. Коштами цих та інших вкладників ВТБ повернув НБУ кредит рефінансування на 371 млн.грн.. А потім ВТБ залишив вкладників зі своїми неліквідними залогами, приховавши вихід з України судовим "міждусобойчиком" з фірмами олігарха.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 13:22

  Igneus написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  rsq написав:Костін ось на днях сказав, що їх юристи слідкують за процесом продажу активів. І наголошує, що активів достатньо. Я так розумію, що навіть без врахування вкрадених квартир активів достатньо з точки зору Костіна для погашення зобов'язань перед корпоративними клієнтами.
https://www.politnavigator.net/deyateln ... o-net.html

Костін балабол...в в реаліях Неньки України не орієнтується...мабуть.

Ні, він з'орієнтувався, коли з'ясувалося у 2015-2017 роках, що, наприклад, ринок нерухомості впав, і не лише в Україні, а й в Росії, а залогі ВТБ неліквідні. Крім того, в Україні немає зараз вільного капіталу для їх купівлі, адже попитом на ринку користуються ОВДП під 17-18%, які можна швидко реалізувати. Наостанок, ВТБ підійшов к фінішу останнім, коли на ринку дуже багато для продажу залогів інших банків, які ліквідуються. Відтак він вирішив у 2018 році зібрати гроши вкладників, зокрема, вкладників БМ банку, яким наполегливо рекомендували переказувати вклади до ВТБ. Для цього до приміщення БМ банку відрядили навіть співробітника ВТБ. Коштами цих та інших вкладників ВТБ повернув НБУ кредит рефінансування на 371 млн.грн.. А потім ВТБ залишив вкладників зі своїми неліквідними залогами, приховавши вихід з України судовим "міждусобойчиком" з фірмами олігарха.

Все так...але не більше 200000 в одному банку святе правило вкладника в кожному банку Неньки України...ну крім Мого банку. :wink:
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:19

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Квесторе_поверніться написав:Все так...але не більше 200000 в одному банку святе правило вкладника в кожному банку Неньки України...ну крім Мого банку. :wink:

Квесторе, це право вкладника (кредитора), а не його обов'язок, а ось повернення вкладу в повному обсязі, незалежно від суми, це обов'язок банку (боржника), а не його право :) В цьому випадку навіть не треба цитувати Цивільний кодекс України. А який Ваш банк? :wink:

До речі, я співчуваю пересічному вкладнику банку Місто з Краматорська, який, як видно з гілки цього банку, не може протягом тривалого часу отримати свій вклад.
Вкладнику там радять звертатися в НБУ, прокуратуру, пікетувати банк...
Навіщо це? Я покарав би банк, в тому числі, із нарахуванням пені на суму невиконаного зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

А що стосується ВТБ, то не треба забувати, що мажоритарний акціонер дочірнього ВТБ - це платоспроможний російський банк з часткою держави у статутному капіталі більш 60%. А я знаю і вмію, як працювати з боржниками, які належать державі :wink:

Кстати, я поздравляю Россию в этот день, 12 июня, с ее праздником!
Однако, хочу отметить, что долг российского ВТБ погашается не в интервью его руководителей, а надлежащим исполнением своего обязательства, о чем они проинформированы. И чем ранее это произойдет, тем меньше убытков будет для банка и государства, как материальных, так и репутационных.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:12

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:А що стосується ВТБ, то не треба забувати, що мажоритарний акціонер дочірнього ВТБ - це платоспроможний російський банк з часткою держави у статутному капіталі більш 60%. А я знаю і вмію, як працювати з боржниками, які належать державі

Супер...не заперечую щоб Ви покошмарили супостата.
Але це дуже сумнівно...рішення міжнарожних судів пу до одного місця.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29048
З нами з: 22.11.13
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