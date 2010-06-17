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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1673167416751676

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:43

ФГВФЛ перечислит средства 7 тыс. вкладчиков банка «Форум» нотариусу
Фонд гарантирования вкладов в связи с завершением ликвидации банка «Форум» решил перечислить средства 7061 кредитора банка четвертой очереди (с вкладами более 200 тыс. грн) на депозит нотариуса. Объем таких средств составил 51,47 млн грн.

Это новая процедура возврата ? Причем здесь нотариус, почему не на личные счета клиентов?
Кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте пожалуйста .
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:43

  lwa написав:ФГВФЛ перечислит средства 7 тыс. вкладчиков банка «Форум» нотариусу
Фонд гарантирования вкладов в связи с завершением ликвидации банка «Форум» решил перечислить средства 7061 кредитора банка четвертой очереди (с вкладами более 200 тыс. грн) на депозит нотариуса. Объем таких средств составил 51,47 млн грн.

Это новая процедура возврата ? Причем здесь нотариус, почему не на личные счета клиентов?
Кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте пожалуйста .

Когда писали заявления о кредиторских требованиях по стандартной форме, то в его концовке содержится обязательство кредитора в течение 10 дней сообщить об изменении реквизитов своего счета в банке.
В конце 2018 - начале 2019 года банки переходили на новые счета.
Кое-кто из вкладчиков Форума забыл о своем обязательстве, новые реквизиты не сообщил, и поэтому деньги, которые Фонд перечислял кредиторам на счета по старым реквизитам, возвращались банками Фонду.
Тогда все правильно - статья 537 Гражданского кодекса Украины, поскольку кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства:
viewtopic.php?p=4662545#p4662545

Наконец, в этом году банки переходят на IBAN.
Поэтому забывать и это не нужно.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:16

  Igneus написав:
  lwa написав:ФГВФЛ перечислит средства 7 тыс. вкладчиков банка «Форум» нотариусу
Фонд гарантирования вкладов в связи с завершением ликвидации банка «Форум» решил перечислить средства 7061 кредитора банка четвертой очереди (с вкладами более 200 тыс. грн) на депозит нотариуса. Объем таких средств составил 51,47 млн грн.

Это новая процедура возврата ? Причем здесь нотариус, почему не на личные счета клиентов?
Кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте пожалуйста .

Когда писали заявления о кредиторских требованиях по стандартной форме, то в его концовке содержится обязательство кредитора в течение 10 дней сообщить об изменении реквизитов своего счета в банке.
В конце 2018 - начале 2019 года банки переходили на новые счета.
Кое-кто из вкладчиков Форума забыл о своем обязательстве, новые реквизиты не сообщил, и поэтому деньги, которые Фонд перечислял кредиторам на счета по старым реквизитам, возвращались банками Фонду.
Тогда все правильно - статья 537 Гражданского кодекса Украины, поскольку кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства:
viewtopic.php?p=4662545#p4662545

Наконец, в этом году банки переходят на IBAN.
Поэтому забывать и это не нужно.

спасибо за разъяснение. Исходя из скорости продажи активов, думаю выплаты если и будут в этом году, то уже по новым реквизитам (IBAN)
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:Исходя из скорости продажи активов

Да, скорость продажи активов стремительная, можно сказать даже спринтерская, как, например, у брата и сестры Эрика и Бет Хайден на дистанции 500 метров в конькобежном спорте :)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/yury11/113734.html

Это свидетельствует о "высокой ликвидности активов", в которые вложился "ВТБ Банк" (Украина), а также о "высоком профессионализме", прежде всего, членов его правления, назначение которых осуществлялось мажоритарным акционером, а именно "Банк ВТБ" (Россия).
Igneus
 
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  #<1 ... 1673167416751676
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