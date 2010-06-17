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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1673167416751676

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 18:43

ФГВФЛ перечислит средства 7 тыс. вкладчиков банка «Форум» нотариусу
Фонд гарантирования вкладов в связи с завершением ликвидации банка «Форум» решил перечислить средства 7061 кредитора банка четвертой очереди (с вкладами более 200 тыс. грн) на депозит нотариуса. Объем таких средств составил 51,47 млн грн.

Это новая процедура возврата ? Причем здесь нотариус, почему не на личные счета клиентов?
Кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте пожалуйста .
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 22:43

  lwa написав:ФГВФЛ перечислит средства 7 тыс. вкладчиков банка «Форум» нотариусу
Фонд гарантирования вкладов в связи с завершением ликвидации банка «Форум» решил перечислить средства 7061 кредитора банка четвертой очереди (с вкладами более 200 тыс. грн) на депозит нотариуса. Объем таких средств составил 51,47 млн грн.

Это новая процедура возврата ? Причем здесь нотариус, почему не на личные счета клиентов?
Кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте пожалуйста .

Когда писали заявления о кредиторских требованиях по стандартной форме, то в его концовке содержится обязательство кредитора в течение 10 дней сообщить об изменении реквизитов своего счета в банке.
В конце 2018 - начале 2019 года банки переходили на новые счета.
Кое-кто из вкладчиков Форума забыл о своем обязательстве, новые реквизиты не сообщил, и поэтому деньги, которые Фонд перечислял кредиторам на счета по старым реквизитам, возвращались банками Фонду.
Тогда все правильно - статья 537 Гражданского кодекса Украины, поскольку кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства:
viewtopic.php?p=4662545#p4662545

Наконец, в этом году банки переходят на IBAN.
Поэтому забывать и это не нужно.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:16

  Igneus написав:
  lwa написав:ФГВФЛ перечислит средства 7 тыс. вкладчиков банка «Форум» нотариусу
Фонд гарантирования вкладов в связи с завершением ликвидации банка «Форум» решил перечислить средства 7061 кредитора банка четвертой очереди (с вкладами более 200 тыс. грн) на депозит нотариуса. Объем таких средств составил 51,47 млн грн.

Это новая процедура возврата ? Причем здесь нотариус, почему не на личные счета клиентов?
Кто компетентен в этом вопросе, прокомментируйте пожалуйста .

Когда писали заявления о кредиторских требованиях по стандартной форме, то в его концовке содержится обязательство кредитора в течение 10 дней сообщить об изменении реквизитов своего счета в банке.
В конце 2018 - начале 2019 года банки переходили на новые счета.
Кое-кто из вкладчиков Форума забыл о своем обязательстве, новые реквизиты не сообщил, и поэтому деньги, которые Фонд перечислял кредиторам на счета по старым реквизитам, возвращались банками Фонду.
Тогда все правильно - статья 537 Гражданского кодекса Украины, поскольку кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства:
viewtopic.php?p=4662545#p4662545

Наконец, в этом году банки переходят на IBAN.
Поэтому забывать и это не нужно.

спасибо за разъяснение. Исходя из скорости продажи активов, думаю выплаты если и будут в этом году, то уже по новым реквизитам (IBAN)
lwa
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 23:34

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:Исходя из скорости продажи активов

Да, скорость продажи активов стремительная, можно сказать даже спринтерская, как, например, у брата и сестры Эрика и Бет Хайден на дистанции 500 метров в конькобежном спорте :)
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/yury11/113734.html

Это свидетельствует о "высокой ликвидности активов", в которые вложился "ВТБ Банк" (Украина), а также о "высоком профессионализме", прежде всего, членов его правления, назначение которых осуществлялось мажоритарным акционером, а именно "Банк ВТБ" (Россия).
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 11:38

Igneus
Так тут явно Фонд затягивает с продажей. Некоторые ликвидные объекты тупо не продают. Например центральный офис. Он один стоит около 30 процентов от 4 очереди, если не больше. Выставляли и не продали не так уж и много: славноизвестная Баккара и Магеллан в Харькове. Непонятно, почему затягивают с продажей других объектов. Видимо, ждут когда наступит полная Ж в стране, чтобы можно было скинуть за безуенок. Даже предложение Тигибко покрывало 20 процентов выплат по 4 очереди, а за проданные уже объекты он давал существенно меньше денег, чем продали по факту. Так может надо с Фонда спрашивать? :twisted:
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 12:13

  Andreww написав:Igneus
Так тут явно Фонд затягивает с продажей. Некоторые ликвидные объекты тупо не продают. Например центральный офис. Он один стоит около 30 процентов от 4 очереди, если не больше. Выставляли и не продали не так уж и много: славноизвестная Баккара и Магеллан в Харькове. Непонятно, почему затягивают с продажей других объектов. Видимо, ждут когда наступит полная Ж в стране, чтобы можно было скинуть за безуенок. Даже предложение Тигибко покрывало 20 процентов выплат по 4 очереди, а за проданные уже объекты он давал существенно меньше денег, чем продали по факту. Так может надо с Фонда спрашивать? :twisted:

Ну так выставили уже недвижимость, кроме главного офиса, и пытались продать по нескольку раз. Выставили также с июля и права требования по кредитам. Расписание торгов уже по 7 августа 2019 года:
http://www.vtb.ua/site.nsf/master.xsp?Open

Но не продается, поскольку выставляется по балансовой стоимости, по которой взяли залоги "умельцы" из ВТБ, а она не соответствует рыночной стоимости. И торги на Прозорро это подтверждают, поскольку после Инкома не продали ничего: https://prozorro.sale/auction/search/?e ... on&index=1

А к Фонду главный вопрос по долгу Донецкой железной дороги на 933,5 млн.грн., который является долгом государства, и он уже ему задан. Если удовлетворительного ответа не будет, то, кроме непопулярных мер к государству в городе Страсбурге, придется осуществлять аналогичные меры и на национальном уровне, отстраняя Фонд, как кредитора третьей очереди, от возмещения ему за счет активов ВТБ ровно на сумму 933,5 млн.грн.
Igneus
 
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