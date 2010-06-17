Додано: Чет 20 чер, 2019 12:13

Andreww написав: Igneus

Так тут явно Фонд затягивает с продажей. Некоторые ликвидные объекты тупо не продают. Например центральный офис. Он один стоит около 30 процентов от 4 очереди, если не больше. Выставляли и не продали не так уж и много: славноизвестная Баккара и Магеллан в Харькове. Непонятно, почему затягивают с продажей других объектов. Видимо, ждут когда наступит полная Ж в стране, чтобы можно было скинуть за безуенок. Даже предложение Тигибко покрывало 20 процентов выплат по 4 очереди, а за проданные уже объекты он давал существенно меньше денег, чем продали по факту. Так может надо с Фонда спрашивать? Так тут явно Фонд затягивает с продажей. Некоторые ликвидные объекты тупо не продают. Например центральный офис. Он один стоит около 30 процентов от 4 очереди, если не больше. Выставляли и не продали не так уж и много: славноизвестная Баккара и Магеллан в Харькове. Непонятно, почему затягивают с продажей других объектов. Видимо, ждут когда наступит полная Ж в стране, чтобы можно было скинуть за безуенок. Даже предложение Тигибко покрывало 20 процентов выплат по 4 очереди, а за проданные уже объекты он давал существенно меньше денег, чем продали по факту. Так может надо с Фонда спрашивать?

Ну так выставили уже недвижимость, кроме главного офиса, и пытались продать по нескольку раз. Выставили также с июля и права требования по кредитам. Расписание торгов уже по 7 августа 2019 года:Но не продается, поскольку выставляется по балансовой стоимости, по которой взяли залоги "умельцы" из ВТБ, а она не соответствует рыночной стоимости. И торги на Прозорро это подтверждают, поскольку после Инкома не продали ничего:А к Фонду главный вопрос по долгу, который является долгом государства, и он уже ему задан. Если удовлетворительного ответа не будет, то, кроме непопулярных мер к государству в городе Страсбурге, придется осуществлять аналогичные меры и на национальном уровне, отстраняя Фонд, как кредитора третьей очереди, от возмещения ему за счет активов ВТБ ровно на сумму 933,5 млн.грн.