Igneus по Магеллану . По продажам 2-х торг . центров, ранее имевшим спрос от ПЕРЕКУПЩИКА Тигипко можно усмотреть некую закономерность, а именно : предложения Тигипко по цене составляли 50% от рыночной стоимости
СИГМА- Тигипко 196 млн- рыночная 350
Инком Тигип 180 млн рыночная 390
Магеллан Тигип 196 млн ,вполне вероятно рыночная предполож 400 млн, учитывая что оценочная 486 млн
ГО ВТБ Тигип 196 млн , вероятная рыночн около 300 млн, оценочная 232
все остальное нуждается в значительном дисконте и длительно по времени Очень хотелось чтобы именно эти ликвидные объекты выставлялись на продажу.На данный момент в анонсах торгов есть все ,что угодно, только не эти объекты. Зачем мучить людей ожиданием.