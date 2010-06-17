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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:30
Igneus по Магеллану . По продажам 2-х торг . центров, ранее имевшим спрос от ПЕРЕКУПЩИКА Тигипко можно усмотреть некую закономерность, а именно : предложения Тигипко по цене составляли 50% от рыночной стоимости
СИГМА- Тигипко 196 млн- рыночная 350
Инком Тигип 180 млн рыночная 390
Магеллан Тигип 196 млн ,вполне вероятно рыночная предполож 400 млн, учитывая что оценочная 486 млн, то есть еще нужно провести 1-2 торгов , чтобы продать этот объект
ГО ВТБ Тигип 196 млн , вероятная рыночн около 300 млн, оценочная 232
все остальное нуждается в значительном дисконте и длительно по времени Очень хотелось чтобы именно эти ликвидные объекты выставлялись на продажу.На данный момент в анонсах торгов есть все ,что угодно, только не эти объекты. Зачем мучить вкладчиков ненужным ожиданием. По Экватору будет ноль , пока цена не опустится до оценочной -120 млн , Тигипко предлагал 55 млн , где-то около 100 млн будет продан. Фонду надо более рьяно опускать завышенные цены для быстрейшей и эффективной продажи
Востаннє редагувалось саша
в П'ят 21 чер, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:59
пойдет, но по другому адресу.....
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:56
Михалыч нет на 3,5,7 и более букв
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:50
Однозначно пойдёт. И выиграет. Поэтому и тянут с продажей активов.
Кроме пути, подобного вышеуказанному, есть и другие "приятнейшие" для властей Украины аспекты. В частности, иностранные акционеры банка. Они могут счесть себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских органов власти, и потребовать компенсации.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Сер 26 чер, 2019 10:13
Баблонавт написав:
Однозначно пойдёт. И выиграет.
Не любите Ви Неньку Україну.
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