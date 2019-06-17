Igneus по Магеллану . По продажам 2-х торг . центров, ранее имевшим спрос от ПЕРЕКУПЩИКА Тигипко можно усмотреть некую закономерность, а именно : предложения Тигипко по цене составляли 50% от рыночной стоимости СИГМА- Тигипко 196 млн- рыночная 350 Инком Тигип 180 млн рыночная 390 Магеллан Тигип 196 млн ,вполне вероятно рыночная предполож 400 млн, учитывая что оценочная 486 млн, то есть еще нужно провести 1-2 торгов , чтобы продать этот объект ГО ВТБ Тигип 196 млн , вероятная рыночн около 300 млн, оценочная 232 все остальное нуждается в значительном дисконте и длительно по времени Очень хотелось чтобы именно эти ликвидные объекты выставлялись на продажу.На данный момент в анонсах торгов есть все ,что угодно, только не эти объекты. Зачем мучить вкладчиков ненужным ожиданием. По Экватору будет ноль , пока цена не опустится до оценочной -120 млн , Тигипко предлагал 55 млн , где-то около 100 млн будет продан. Фонду надо более рьяно опускать завышенные цены для быстрейшей и эффективной продажи
Востаннє редагувалось саша в П'ят 21 чер, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Однозначно пойдёт. И выиграет. Поэтому и тянут с продажей активов.
Кроме пути, подобного вышеуказанному, есть и другие "приятнейшие" для властей Украины аспекты. В частности, иностранные акционеры банка. Они могут счесть себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских органов власти, и потребовать компенсации.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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саша написав:Andreww Затягивание налицо. Из списка Тигипко, к-рый явно брал на перепродажу самое ликвидное и часть к-го уже продано,Сигма, Инком , НО почему из этого списка действительно не выставляют ГО ВТБ с оцен стоимостью 232 млн и не выставляют на очередные торги МАГЕЛЛАН , с оцен стоимостью 486 млн ,по нему осталось 1-2 раза уценить на 10% и 4-ая очередь будет БЫСТРО покрыта. До августа то торги расписаны,но этих объектов нет.Согласно Прозорро по Инкому сделка затягивается деньги еще не заплачено- статус- очікується підписання договору.
Сделка по Инкому затягивается из-за антимонопольного комитета.