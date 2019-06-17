Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:51

lwa написав: пойдет, но по другому адресу..... пойдет, но по другому адресу.....

lwa написав: Михалыч нет на 3,5,7 и более букв Михалыч нет на 3,5,7 и более букв

Михалыч написав: а не пойдет ли ВТБ по стопам ВЭБа а не пойдет ли ВТБ по стопам ВЭБа

Михалыч написав: Пойдет не в Страсбургский суд а в Печерский суд Киева Пойдет не в Страсбургский суд а в Печерский суд Киева

Баблонавт написав: Однозначно пойдёт. И выиграет. Поэтому и тянут с продажей активов. Кроме пути, подобного вышеуказанному, есть и другие "приятнейшие" для властей Украины аспекты. В частности, иностранные акционеры банка. Они могут счесть себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских органов власти, и потребовать компенсации. Однозначно пойдёт. И выиграет. Поэтому и тянут с продажей активов. Кроме пути, подобного вышеуказанному, есть и другие "приятнейшие" для властей Украины аспекты. В частности, иностранные акционеры банка. Они могут счесть себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских органов власти, и потребовать компенсации.

-4,427 млрд.грн.

-7,333 млрд.грн.

Квесторе_поверніться написав: Не любите Ви Неньку Україну. Не любите Ви Неньку Україну.

Я тут ненадолго отлучился ... по специальности. Пришлось Пенсионный фонд подучить, а то там не знают, в каком составе участников рассматривать споры об отмене штрафов, наложенных исполнительной службой.Итак, по отношению ВТБ:И еще:Ну, я не буду таким радикальным, но в основном поддерживаю, ограничившись лишьДело в том, что неисполненное обязательство именуется одинаково, четырьмя буквами, как в русском языке (), а також українською мовою ().Поэтому ВТБ, имея статус, пойдет в направлении, указанном этими четырьмя буквами, как и установлено Евросудом в делахНа то он и должник, чтобы шагать в заданном кредитором направленииКроме того:И еще пишет про "хитрый план":Так уже ж были в Гаагском арбитраже. Дважды не только не входят в одну и ту же реку, но и в спор по одним и тем же основаниям.Кроме того, насчет Страсбургского суда, то комбинаторы уже опоздали, поскольку еще 3 июня 2019 года, по моим данным, этому суду был вручен документ совершенно противоположного смысла, чтобы некоторым должникам жизнь не казалась медом.Наконец, что касается Печерского суда, то кажется они уже оставляли за собой право, но я по реестру так и не дождался его реализации:При этом,(статья 52 ГПК Украины) они получат моментально в Печерском суде, если я дождусь этого, что для меня будет даже прощеДалее:И что-же ВТБ (Россия) отыграет после "выигрыша?Дыру в капитале к 2020 году по, а также обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами, в том числе,И что, иностранные акционеры, действительно чувствуют себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских властей, и даже потребуют компенсацию за банкрота, у которого(!!!) не работают.И кто эти кредиты выдавал и согласовывал - не правление ли ВТБ Украина, которое назначалось его наблюдательным советом - вспомнить их всех по фамилиям Вы не хотите?А то, что акционеры, в том числе и иностранные, несут ответственность за свою собственность, - они и Вы не забыли?Кстати, у меня в Дельте проблем не было, но я не понимаю остальных ее вкладчиков, которые выпускают американскую Каргилл в очередной раз "сухой из воды", поскольку она уже выходила без потерь с Укрпромбанка.При этом, еще никто из иностранцев не жаловался на проблемы своих украинских "дочурок", например, Форума, Сведбанка, Эрсте, СЕБ, Укрсоцбанка и т.д. - зафиксировали свои убытки, вышли цивилизованно и этому рады.Наконец,Вітаю Вас, Квесторе, ізНа жаль, дуже мало українців знають свій Основний Закон, а якщо знають, то вважають його, в тому числі, державні службовці, які утримуються за рахунок коштів платників податків: