Igneus по Магеллану . По продажам 2-х торг . центров, ранее имевшим спрос от ПЕРЕКУПЩИКА Тигипко можно усмотреть некую закономерность, а именно : предложения Тигипко по цене составляли 50% от рыночной стоимости СИГМА- Тигипко 196 млн- рыночная 350 Инком Тигип 180 млн рыночная 390 Магеллан Тигип 196 млн ,вполне вероятно рыночная предполож 400 млн, учитывая что оценочная 486 млн, то есть еще нужно провести 1-2 торгов , чтобы продать этот объект ГО ВТБ Тигип 196 млн , вероятная рыночн около 300 млн, оценочная 232 все остальное нуждается в значительном дисконте и длительно по времени Очень хотелось чтобы именно эти ликвидные объекты выставлялись на продажу.На данный момент в анонсах торгов есть все ,что угодно, только не эти объекты. Зачем мучить вкладчиков ненужным ожиданием. По Экватору будет ноль , пока цена не опустится до оценочной -120 млн , Тигипко предлагал 55 млн , где-то около 100 млн будет продан. Фонду надо более рьяно опускать завышенные цены для быстрейшей и эффективной продажи
Востаннє редагувалось саша в П'ят 21 чер, 2019 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Однозначно пойдёт. И выиграет. Поэтому и тянут с продажей активов.
Кроме пути, подобного вышеуказанному, есть и другие "приятнейшие" для властей Украины аспекты. В частности, иностранные акционеры банка. Они могут счесть себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских органов власти, и потребовать компенсации.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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саша написав:Andreww Затягивание налицо. Из списка Тигипко, к-рый явно брал на перепродажу самое ликвидное и часть к-го уже продано,Сигма, Инком , НО почему из этого списка действительно не выставляют ГО ВТБ с оцен стоимостью 232 млн и не выставляют на очередные торги МАГЕЛЛАН , с оцен стоимостью 486 млн ,по нему осталось 1-2 раза уценить на 10% и 4-ая очередь будет БЫСТРО покрыта. До августа то торги расписаны,но этих объектов нет.Согласно Прозорро по Инкому сделка затягивается деньги еще не заплачено- статус- очікується підписання договору.
Сделка по Инкому затягивается из-за антимонопольного комитета.
Я тут ненадолго отлучился ... по специальности. Пришлось Пенсионный фонд подучить, а то там не знают, в каком составе участников рассматривать споры об отмене штрафов, наложенных исполнительной службой. Итак, по отношению ВТБ:
lwa написав:пойдет, но по другому адресу.....
И еще:
lwa написав:Михалыч нет на 3,5,7 и более букв
Ну, я не буду таким радикальным, но в основном поддерживаю, ограничившись лишь четырьмя буквами. Дело в том, что неисполненное обязательство именуется одинаково, четырьмя буквами, как в русском языке (долг), а також українською мовою (борг). Поэтому ВТБ, имея статус государственного банка России, пойдет в направлении, указанном этими четырьмя буквами, как и установлено Евросудом в делах "Золотас против Греции (№ 2)" и "Котов против России". На то он и должник, чтобы шагать в заданном кредитором направлении .
Кроме того:
Михалыч написав:а не пойдет ли ВТБ по стопам ВЭБа
И еще пишет про "хитрый план":
Михалыч написав:Пойдет не в Страсбургский суд а в Печерский суд Киева
Так уже ж были в Гаагском арбитраже. Дважды не только не входят в одну и ту же реку, но и в спор по одним и тем же основаниям. Кроме того, насчет Страсбургского суда, то комбинаторы уже опоздали, поскольку еще 3 июня 2019 года, по моим данным, этому суду был вручен документ совершенно противоположного смысла, чтобы некоторым должникам жизнь не казалась медом. Наконец, что касается Печерского суда, то кажется они уже оставляли за собой право, но я по реестру так и не дождался его реализации: https://www.rbc.ru/politics/27/11/2018/ ... 3f32ca2028
При этом, иск третьего лица с самостоятельными требованиями (статья 52 ГПК Украины) они получат моментально в Печерском суде, если я дождусь этого, что для меня будет даже проще
Далее:
Баблонавт написав:Однозначно пойдёт. И выиграет. Поэтому и тянут с продажей активов. Кроме пути, подобного вышеуказанному, есть и другие "приятнейшие" для властей Украины аспекты. В частности, иностранные акционеры банка. Они могут счесть себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских органов власти, и потребовать компенсации.
И что-же ВТБ (Россия) отыграет после "выигрыша? Дыру в капитале к 2020 году по базовому сценарию до -4,427 млрд.грн., по неблагоприятному (в случае девальвации гривны) сценарию до -7,333 млрд.грн., а также обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами, в том числе, перед вкладчиками с пенею 3% на сумму долга за каждый день неисполнения договоров банковских вкладов: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=84880329
И что, иностранные акционеры, действительно чувствуют себя несправедливо ограбленными из-за действий украинских властей, и даже потребуют компенсацию за банкрота, у которого 95% кредитов (!!!) не работают. И кто эти кредиты выдавал и согласовывал - не правление ли ВТБ Украина, которое назначалось его наблюдательным советом - вспомнить их всех по фамилиям Вы не хотите? А то, что акционеры, в том числе и иностранные, несут ответственность за свою собственность, - они и Вы не забыли? Кстати, у меня в Дельте проблем не было, но я не понимаю остальных ее вкладчиков, которые выпускают американскую Каргилл в очередной раз "сухой из воды", поскольку она уже выходила без потерь с Укрпромбанка. При этом, еще никто из иностранцев не жаловался на проблемы своих украинских "дочурок", например, Форума, Сведбанка, Эрсте, СЕБ, Укрсоцбанка и т.д. - зафиксировали свои убытки, вышли цивилизованно и этому рады.
Наконец,
Квесторе_поверніться написав:Не любите Ви Неньку Україну.
Вітаю Вас, Квесторе, із Днем Конституції України! На жаль, дуже мало українців знають свій Основний Закон, а якщо знають, то вважають його необов'язковими рекомендаціями, в тому числі, державні службовці, які утримуються за рахунок коштів платників податків: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/06/27/7219356/
Сделка наконец-то закрыта, договор-купли продажи подписан 03.07.19 после полного расчёта покупателя с продавцом (390М без НДС!). С нетерпением ждём от хитросделанных ворушилинцев выставления на аукцион здания ГО на Пушкинской, а также харьковского Магеллана и черкасского Экватора по адекватным ценам!!! Ну и начала расчётов со вкладчиками 200+ хотя бы к 1-й годовщине бесславной кончины ВТБ