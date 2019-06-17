ДВС: НЕХАЙ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" ПОВЕРТАЄ СБЕРБАНКУ $68 МЛН ДОЛ БОРГУ "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ"
Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся в Госпсуд Донецької області із заявою про заміну боржника (держпідприємства “Донецька залізниця”) у виконавчому провадженні №59296433 на його правонаступника (ПАТ “Українська залізниця”) в рамках примусового виконання наказу суду Донецької області від 06.02.2019 в справі №910/22858/17 про стягнення з “Донецької залізниці” на користь Сбербанку 68 млн дол заборгованості.
Розгляд заяви в суді призначений на 11 липня.