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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1675167616771678

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Надеюсь ликвидатор ВТБ и фонд все таки не остановятся на этом http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidato ... zaliznitsi и будут бороться до конца во всех инстанциях. Суммы долга УЗ перед ВТБ более чем достаточно что бы рассчитаться с 3 очередью и уже начать выплачивать четвертой.

ДВС: НЕХАЙ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" ПОВЕРТАЄ СБЕРБАНКУ $68 МЛН ДОЛ БОРГУ "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ"

http://финбаланс.ком.юа/news/dvs-nekha ... zaliznitsi
Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся в Госпсуд Донецької області із заявою про заміну боржника (держпідприємства “Донецька залізниця”) у виконавчому провадженні №59296433 на його правонаступника (ПАТ “Українська залізниця”) в рамках примусового виконання наказу суду Донецької області від 06.02.2019 в справі №910/22858/17 про стягнення з “Донецької залізниці” на користь Сбербанку 68 млн дол заборгованості.

Розгляд заяви в суді призначений на 11 липня.
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:56

Пламенный привет Национальному банку Украины, у которого в штате целый департамент банковского надзора ( госпожа Дегтярева ) с функциями "выездных" и "безвыездных" проверок и кураторами, один из которых сидел, в частности, в ВТБ с 2014 года, в том числе, во время проведения им акций по "льготной аренде сейфов" и "розыгрышу призов" до дня признания проблемным, был послан от ТОО "Специзоляция-Восток":
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82347279
Igneus
 
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