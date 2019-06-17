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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1675167616771678

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Надеюсь ликвидатор ВТБ и фонд все таки не остановятся на этом http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidato ... zaliznitsi и будут бороться до конца во всех инстанциях. Суммы долга УЗ перед ВТБ более чем достаточно что бы рассчитаться с 3 очередью и уже начать выплачивать четвертой.

ДВС: НЕХАЙ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" ПОВЕРТАЄ СБЕРБАНКУ $68 МЛН ДОЛ БОРГУ "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ"

http://финбаланс.ком.юа/news/dvs-nekha ... zaliznitsi
Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся в Госпсуд Донецької області із заявою про заміну боржника (держпідприємства “Донецька залізниця”) у виконавчому провадженні №59296433 на його правонаступника (ПАТ “Українська залізниця”) в рамках примусового виконання наказу суду Донецької області від 06.02.2019 в справі №910/22858/17 про стягнення з “Донецької залізниці” на користь Сбербанку 68 млн дол заборгованості.

Розгляд заяви в суді призначений на 11 липня.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:56

Пламенный привет Национальному банку Украины, у которого в штате целый департамент банковского надзора ( госпожа Н. Дегтярева ) с функциями "выездных" и "безвыездных" проверок и кураторами, один из которых сидел, в частности, в ВТБ с 2014 года, в том числе, во время проведения им акций по "льготной аренде сейфов" и "розыгрышу призов" до дня признания проблемным, был послан от ООО "Специзоляция-Восток", с напоминаем о позитивных обязательствах государства в гарантировании права на мирное владение имуществом по статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод также и в отношениях между физическими и юридическими лицами: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82347279
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:00

  Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены!
"Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской :oops: .
Причем алчный бесполезный для общества перекуп Тигипко предлагал за этот объект ВСЕГО 4 МЛН!! Мне также непонятно, почему не выставляют на продажу ГО ВТБ???
саша
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:и даже потребуют компенсацию за банкрота, у которого 95% кредитов (!!!) не работают. :wink:

Если Вы внимательно читаете эту ветку, то видите, что "неработание" львиной части кредитов является результатом сознательного пренебрежения исполнением своих функций со стороны органов государственной власти Украины.
ПИБу долг вернули, Сбер своё получит, а ВТБ долги госкомпаний не вернули и тем самым сознательно обанкротили работоспособный банк.
  3xXx написав:Суммы долга УЗ перед ВТБ более чем достаточно что бы рассчитаться с 3 очередью и уже начать выплачивать четвертой.

Активов у банка было более чем достаточно, а злой умысел докажут профессионалы.
Особенно - в не предвзятом суде. За бугром, например. В пользу иностранцев-миноритариев.

Так что со стороны укровластей наиболее разумный подход к вопросу ВТБ - тянуть и ничего не продавать, надеясь на то, что истекут все сроки и "рассосутся" все активы. Где-то так они и действуют.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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