Додано: Чет 11 лип, 2019 01:06

Баблонавт написав: Если Вы внимательно читаете эту ветку, то видите, что "неработание" львиной части кредитов является результатом сознательного пренебрежения исполнением своих функций со стороны органов государственной власти Украины.

ПИБу долг вернули, Сбер своё получит, а ВТБ долги госкомпаний не вернули и тем самым сознательно обанкротили работоспособный банк. Если Вы внимательно читаете эту ветку, то видите, что "неработание" львиной части кредитов является результатом сознательного пренебрежения исполнением своих функций со стороны органов государственной власти Украины.ПИБу долг вернули, Сбер своё получит, а ВТБ долги госкомпаний не вернули и тем самым сознательно обанкротили работоспособный банк.

Баблонавт написав: Активов у банка было более чем достаточно, а злой умысел докажут профессионалы. Особенно - в не предвзятом суде. За бугром, например. В пользу иностранцев-миноритариев. Активов у банка было более чем достаточно, а злой умысел докажут профессионалы. Особенно - в не предвзятом суде. За бугром, например. В пользу иностранцев-миноритариев.

Баблонавт написав: Так что со стороны укровластей наиболее разумный подход к вопросу ВТБ - тянуть и ничего не продавать, надеясь на то, что истекут все сроки и "рассосутся" все активы. Где-то так они и действуют. Так что со стороны укровластей наиболее разумный подход к вопросу ВТБ - тянуть и ничего не продавать, надеясь на то, что истекут все сроки и "рассосутся" все активы. Где-то так они и действуют.

Я внимательно читаю не только эту ветку, и не только читаю, а еще и инициирую привлечение к ответственности тех, кто не выполняет закон и договор.Я уже неоднократно здесь писал, что по нормам национального и, главное, международного права, государство отвечает за долги только государственных должников или частных должников, но в структуре собственности которых государство имеет от 25%. А за долги физлиц государство не несет вообще никакой ответственности. И поэтому не нужно страдать иллюзиями.Из государственных должников перед ВТБ имеет долг только. Процесс привлечения государства к ответственности за этот долг мной уже запущен в начале июня 2019 года.Что касается остальных проблемных кредитов ВТБ, которые были розданы им физлицам и частным юрлицам, то читайте статьи 6 и 42 Хозяйственного кодекса Украины:Загальними принципами господарювання в Україні є:органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.Статья 42:- це самостійна, ініціативна, систематична,господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.И после этого Вы хотите сказать, что если ВТБ нараздал кредиты кому попало из физлиц и юрлиц частной формы собственности, то государство за них должно отвечать?Вот здесь и наступает ответственность акционеров ВТБ, в том числе и иностранных, которые назначали топ-менеджмент ВТБ, раздававший кредиты всем без разбора. Именно акционеры обязаны закрывать дыру в капитале своими средствами, поскольку по Конституциям и Гражданским кодексам России и УкраиныПрежде всего, по законодательствуне бывает -Активы у ВТБ еще остались, но недвижимость не относится к высоколиквидным активам, а та, что у ВТБ, тем более.А для судебного процесса "за бугром" у ВТБ должно быть право на признание решения иностранного суда в Украине.1. Рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних справ) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання, або2. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.Вы уверены, что, например, у иностранцев-миноритариев ВТБ есть международный договор или принцип взаимности для выполнения решения иностранного суда на территории Украины? И чем подтверждается эта уверенность?Наконец, все слышали об угрозах материнского ВТБ подать иск против бывшего президента Украины. А что, по Конституции Украины и Закону Украины "О банках и банковской деятельности" президент Украины является регулятором банковской деятельности и, поэтому, надлежащим ответчиком? И если предположим, что это так, то под каким регистрационным номером дело по этому иску зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных решений Украины, позвольте Вас спросить?Если власти Украины будут поступать по Вашему совету, то государственный бюджет Украины "рассосется" не только из-за долга Донецкой ЖД, но и из-за бездеятельности Фонда в ликвидации ВТБ путем продажи его активов, что является его обязанностью, а не правом.Тем более, что те из вкладчиков и юрлиц Украины, которые пожелают, могут добраться до активов ВТБ и в России, поскольку он государственный и никуда в обозримом будущем не исчезнет.