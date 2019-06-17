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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1675167616771678

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:35

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Надеюсь ликвидатор ВТБ и фонд все таки не остановятся на этом http://финбаланс.ком.юа/news/Likvidato ... zaliznitsi и будут бороться до конца во всех инстанциях. Суммы долга УЗ перед ВТБ более чем достаточно что бы рассчитаться с 3 очередью и уже начать выплачивать четвертой.

ДВС: НЕХАЙ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" ПОВЕРТАЄ СБЕРБАНКУ $68 МЛН ДОЛ БОРГУ "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ"

http://финбаланс.ком.юа/news/dvs-nekha ... zaliznitsi
Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції звернувся в Госпсуд Донецької області із заявою про заміну боржника (держпідприємства “Донецька залізниця”) у виконавчому провадженні №59296433 на його правонаступника (ПАТ “Українська залізниця”) в рамках примусового виконання наказу суду Донецької області від 06.02.2019 в справі №910/22858/17 про стягнення з “Донецької залізниці” на користь Сбербанку 68 млн дол заборгованості.

Розгляд заяви в суді призначений на 11 липня.
3xXx
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 18:56

Пламенный привет Национальному банку Украины, у которого в штате целый департамент банковского надзора ( госпожа Н. Дегтярева ) с функциями "выездных" и "безвыездных" проверок и кураторами, один из которых сидел, в частности, в ВТБ с 2014 года, в том числе, во время проведения им акций по "льготной аренде сейфов" и "розыгрышу призов" до дня признания проблемным, был послан от ООО "Специзоляция-Восток", с напоминаем о позитивных обязательствах государства в гарантировании права на мирное владение имуществом по статье 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод также и в отношениях между физическими и юридическими лицами: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82347279
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:00

  Doubting Thomas написав:Сегодня на аукционе была продана за 17 288 888 грн. нежилая недвига (Киев, Борщаговка). Мелочь, а приятно - продана на 30% с хвостом дороже стартовой цены!
"Голубым воришкам" и просто сиротам из Фонда этого, пожалуй, хватит на месяц-полтора скромного существования и тяжких раздумий о продаже наконец-то гораздо более существенного актива ВТБ - здания ГО на Пушкинской :oops: .
Причем алчный бесполезный для общества перекуп Тигипко предлагал за этот объект ВСЕГО 4 МЛН!! Мне также непонятно, почему не выставляют на продажу ГО ВТБ???
саша
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:17

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:и даже потребуют компенсацию за банкрота, у которого 95% кредитов (!!!) не работают. :wink:

Если Вы внимательно читаете эту ветку, то видите, что "неработание" львиной части кредитов является результатом сознательного пренебрежения исполнением своих функций со стороны органов государственной власти Украины.
ПИБу долг вернули, Сбер своё получит, а ВТБ долги госкомпаний не вернули и тем самым сознательно обанкротили работоспособный банк.
  3xXx написав:Суммы долга УЗ перед ВТБ более чем достаточно что бы рассчитаться с 3 очередью и уже начать выплачивать четвертой.

Активов у банка было более чем достаточно, а злой умысел докажут профессионалы.
Особенно - в не предвзятом суде. За бугром, например. В пользу иностранцев-миноритариев.

Так что со стороны укровластей наиболее разумный подход к вопросу ВТБ - тянуть и ничего не продавать, надеясь на то, что истекут все сроки и "рассосутся" все активы. Где-то так они и действуют.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 01:06

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Баблонавт написав:Если Вы внимательно читаете эту ветку, то видите, что "неработание" львиной части кредитов является результатом сознательного пренебрежения исполнением своих функций со стороны органов государственной власти Украины.
ПИБу долг вернули, Сбер своё получит, а ВТБ долги госкомпаний не вернули и тем самым сознательно обанкротили работоспособный банк.

Я внимательно читаю не только эту ветку, и не только читаю, а еще и инициирую привлечение к ответственности тех, кто не выполняет закон и договор.
Я уже неоднократно здесь писал, что по нормам национального и, главное, международного права, государство отвечает за долги только государственных должников или частных должников, но в структуре собственности которых государство имеет от 25%. А за долги физлиц государство не несет вообще никакой ответственности. И поэтому не нужно страдать иллюзиями.
Из государственных должников перед ВТБ имеет долг только Донецкая ЖД
( 933,5 млн. грн.). Процесс привлечения государства к ответственности за этот долг мной уже запущен в начале июня 2019 года.
Что касается остальных проблемных кредитов ВТБ, которые были розданы им физлицам и частным юрлицам, то читайте статьи 6 и 42 Хозяйственного кодекса Украины:
Статья 6: Загальними принципами господарювання в Україні є:
заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

Статья 42: Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

И после этого Вы хотите сказать, что если ВТБ на собственный риск раздал кредиты кому попало из физлиц и юрлиц частной формы собственности, то государство за них должно отвечать?
Вот здесь и наступает ответственность акционеров ВТБ, в том числе и иностранных, которые назначали топ-менеджмент ВТБ, раздававший кредиты всем без разбора. Именно акционеры обязаны закрывать дыру в капитале своими средствами, поскольку по Конституциям и Гражданским кодексам России и Украины собственность прежде всего обязывает.

  Баблонавт написав:Активов у банка было более чем достаточно, а злой умысел докажут профессионалы. Особенно - в не предвзятом суде. За бугром, например. В пользу иностранцев-миноритариев.

Прежде всего, по законодательству злых умыслов не бывает - умысел бывает прямой или непрямой.
Активы у ВТБ еще остались, но недвижимость не относится к высоколиквидным активам, а та, что у ВТБ, тем более.
А для судебного процесса "за бугром" у ВТБ должно быть право на признание решения иностранного суда в Украине.

Статья 462 Гражданского процессуального кодекса Украины:
1. Рішення іноземного суду (суду іноземної держави, інших компетентних органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних справ) визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.
2. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше.

Вы уверены, что, например, у иностранцев-миноритариев ВТБ есть международный договор или принцип взаимности для выполнения решения иностранного суда на территории Украины? И чем подтверждается эта уверенность?
Наконец, все слышали об угрозах материнского ВТБ подать иск против бывшего президента Украины. А что, по Конституции Украины и Закону Украины "О банках и банковской деятельности" президент Украины является регулятором банковской деятельности и, поэтому, надлежащим ответчиком? И если предположим, что это так, то под каким регистрационным номером дело по этому иску зарегистрировано в Едином государственном реестре судебных решений Украины, позвольте Вас спросить?

  Баблонавт написав:Так что со стороны укровластей наиболее разумный подход к вопросу ВТБ - тянуть и ничего не продавать, надеясь на то, что истекут все сроки и "рассосутся" все активы. Где-то так они и действуют.

Если власти Украины будут поступать по Вашему совету, то государственный бюджет Украины "рассосется" не только из-за долга Донецкой ЖД, но и из-за бездеятельности Фонда в ликвидации ВТБ путем продажи его активов, что является его обязанностью, а не правом.
Тем более, что те из вкладчиков и юрлиц Украины, которые пожелают, могут добраться до активов ВТБ и в России, поскольку он государственный и никуда в обозримом будущем не исчезнет.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:01

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  Igneus написав:Тем более, что те из вкладчиков и юрлиц Украины, которые пожелают, могут добраться до активов ВТБ и в России, поскольку он государственный и никуда в обозримом будущем не исчезнет.

Думка правильна...супостат пу нехай платить.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:22

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:Тем более, что те из вкладчиков и юрлиц Украины, которые пожелают, могут добраться до активов ВТБ и в России, поскольку он государственный и никуда в обозримом будущем не исчезнет.

Думка правильна...супостат пу нехай платить.

у психиатра давно были ? у вас паранойя, лечитесь, запускать не надо.
lwa
 
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