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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1677167816791680

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 15:15

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  lwa написав:то была не правильная рада,
сейчас новая.

Ага...Зєля+Бєня.
Славко і Юля бажано щоб пієдналися.
Ну а кумпу і Порох хай шматують один одного.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 20:50

По Магеллану торги снова не состоялись. Следующие торги уже пройдут по цене 313 млн. грн.

https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2019-07-22-000005-b

Еще 2е несостоявшихся аукциона и выйдем на предложение от Тигипко.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 14:05

Ну вот со сменой власти НАКОНЕЦ начались сдвиги


СУД ВВІВ ПРОЦЕДУРУ САНАЦІЇ ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", В ЯКОГО МІЛЬЯРДНІ БОРГИ ПЕРЕД БАНКАМИ

17 липня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/1012/14 про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” задовольнив клопотання розпорядника майном та ввів процедуру санації компанії строком на 6 місяців (до 17.01.2020).

Згідно з судовими матеріалами, напередодні (16 липня) відповідне рішення щодо санації було прийняте зборами кредиторів та зборів комітету кредиторів.

Провадження в справі про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” було відкрите ще в 2014 році.

13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги

- ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - четвертої черги);
- Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги);
- Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги);
- БТА Банку - 97,2 млн грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги);
- ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - четвертої черги);
- банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги);
- Приватбанку - 44,1 млн грн (четвертої черги).

Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою, вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн.

Засновник акумуляторної групи “Веста” - Віктор Дзензерський, батько нардепа Дениса Дзензерського (заступник голови комітету ВР питань фінансової політики і банківської діяльності).

У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом.

Як писав Finbalance, 09.11.2018 Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу нардепа Дениса Дзензерського та скасував ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 03.08.2018 (в справі №200/17906/14-ц), якою було задоволено подання держвиконавця і тимчасово обмежено Д. Дзензерського у праві виїзду за межі України до повного виконання ним рішення цього суду від 25.06.2015 щодо погашенням заборгованості перед ВТБ Банком.

Згідно з судовими матеріалами, Д. Дзензерський був поручителем по боргам компаній рупи “Веста”. Щоправда, влітку 2017 року Д. Дзензерський публічно запевняв, що не є поручителем по кредитам, які видав ВТБ Банк і написав заяву в правоохоронні органи щодо фальсифікації відповідних порук.

Відповідно до судових матеріалів, на виконанні в державної виконавчої служби перебувало зведене виконавче провадження №47912939 щодо примусового виконання 13 виконавчих документів про стягнення з Д. Дзензерського грошових коштів на користь ВТБ Банку (загалом - 4,16 млрд грн), а також банку “Кредит Дніпро” (17 млн дол), БТА Банку (196,8 млн грн).

НАБУ і САП звинувачували Д. Дзензерського в поданні недостовірних даних у декларації за 2015 рік, зокрема, незадекларування ним відомостей про наявність фінансових зобов`язань перед ВТБ Банком, “Кредит Дніпро”, БТА Банком та наявність корпоративних прав у ПАТ «МНК «Веста».

Крім того, Генпрокуратура проводила розслідування щодо невиконання Д. Дзензерським судового рішення про погашення боргу перед ВТБ Банком, а поліція - за фактом вчинення службовими особами компаній «Рекуперація свинцю» та «Веста-Дніпро» (пов’язані з групо Веста) щодо ВТБ Банку шахрайства в особливо великих розмірах.

А то чувак сидел в верховной зраде прошлого созыва в должности зам ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и в ус не дул, следующим приготовиться !!!!!!

РАДУЕТ что среди кредиторов есть ГОСБАНК - УКРЭКСИМ с приличной суммой почти в 1 млрд грн !!! НАДЕЮСЬ дело доведут до логического конца....
lwa
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:41

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

Обеспеченный кредитор 7-й очереди уже получил 90 млн. грн. от продажи Инкома. Обеспечением был именно этот БЦ. Поэтому на 1.07.2019 дебет с кредитом в отчетности банка не совпадал на почти 200 млн грн.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:46

  rsq написав:Обеспеченный кредитор 7-й очереди уже получил 90 млн. грн. от продажи Инкома. Обеспечением был именно этот БЦ. Поэтому на 1.07.2019 дебет с кредитом в отчетности банка не совпадал на почти 200 млн грн.

это как ? по цифрам непонятно
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 14:04

  lwa написав:
  rsq написав:Обеспеченный кредитор 7-й очереди уже получил 90 млн. грн. от продажи Инкома. Обеспечением был именно этот БЦ. Поэтому на 1.07.2019 дебет с кредитом в отчетности банка не совпадал на почти 200 млн грн.

это как ? по цифрам непонятно


На 1.07.2019 в тис. грн:

Фонд погасил: 3969,32 + 624 696,34 = 628 655,66
Фонду погасили: 12 491,76 + 772 258,69 +39 080,67 =823 831,12

Мой предыдущий пост был о том, куда делась разница между дебетом и кредитом. Цифры взяти на сайте ФГВФЛ.
rsq
 
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