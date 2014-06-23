Додано: Чет 25 лип, 2019 14:05

Ну вот со сменой власти НАКОНЕЦ начались сдвиги





СУД ВВІВ ПРОЦЕДУРУ САНАЦІЇ ПАТ "ВЕСТА-ДНІПРО", В ЯКОГО МІЛЬЯРДНІ БОРГИ ПЕРЕД БАНКАМИ



17 липня Госпсуд Дніпропетровської області в рамках справи №904/1012/14 про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” задовольнив клопотання розпорядника майном та ввів процедуру санації компанії строком на 6 місяців (до 17.01.2020).



Згідно з судовими матеріалами, напередодні (16 липня) відповідне рішення щодо санації було прийняте зборами кредиторів та зборів комітету кредиторів.



Провадження в справі про визнання банкрутом ПАТ “Веста-Дніпро” було відкрите ще в 2014 році.



13.11.2014 Госпсуд Дніпропетровської області затвердив реєстр вимог кредиторів, включивши в нього в т.ч. вимоги



- ВТБ Банку - 1,15 млрд грн (з яких 1 млрд грн - четвертої черги);

- Укрексімбанку - 978,8 млн грн (з яких 957 млн грн - четвертої черги);

- Кредит Дніпро - 276,6 млн грн (з яких 237,8 млн грн - четвертої черги);

- БТА Банку - 97,2 млн грн (з яких 89,4 млн грн - четвертої черги);

- ВіЕйБі Банку - 95,1 млн грн (з яких 93,3 млн грн - четвертої черги);

- банку “Форум” - 63,2 млн грн (четверто черги);

- Приватбанку - 44,1 млн грн (четвертої черги).



Крім того, окремо були внесені до реєстру вимог кредиторів, забезпечених заставою , вимоги ВТБ Банку на 1,68 млрд грн.



Засновник акумуляторної групи “Веста” - Віктор Дзензерський, батько нардепа Дениса Дзензерського ( заступник голови комітету ВР питань фінансової політики і банківської діяльності ).



У 2011 році корпорація Westa здійснила IPO на Варшавській біржі. Вона була оцінена майже в 190 млн дол (портфельні інвестори придбали 25% акцій компанії за 46 млн дол). Між групою «Веста» та кредиторами з 2014 року в судах триває боротьба з перемінним успіхом.



Як писав Finbalance, 09.11.2018 Дніпровський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу нардепа Дениса Дзензерського та скасував ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська від 03.08.2018 (в справі №200/17906/14-ц), якою було задоволено подання держвиконавця і тимчасово обмежено Д. Дзензерського у праві виїзду за межі України до повного виконання ним рішення цього суду від 25.06.2015 щодо погашенням заборгованості перед ВТБ Банком.



Згідно з судовими матеріалами, Д. Дзензерський був поручителем по боргам компаній рупи “Веста”. Щоправда, влітку 2017 року Д. Дзензерський публічно запевняв, що не є поручителем по кредитам, які видав ВТБ Банк і написав заяву в правоохоронні органи щодо фальсифікації відповідних порук.



Відповідно до судових матеріалів, на виконанні в державної виконавчої служби перебувало зведене виконавче провадження №47912939 щодо примусового виконання 13 виконавчих документів про стягнення з Д. Дзензерського грошових коштів на користь ВТБ Банку ( загалом - 4,16 млрд грн ), а також банку “Кредит Дніпро” (17 млн дол), БТА Банку (196,8 млн грн).



НАБУ і САП звинувачували Д. Дзензерського в поданні недостовірних даних у декларації за 2015 рік, зокрема, незадекларування ним відомостей про наявність фінансових зобов`язань перед ВТБ Банком, “Кредит Дніпро”, БТА Банком та наявність корпоративних прав у ПАТ «МНК «Веста».



Крім того, Генпрокуратура проводила розслідування щодо невиконання Д. Дзензерським судового рішення про погашення боргу перед ВТБ Банком, а поліція - за фактом вчинення службовими особами компаній «Рекуперація свинцю» та «Веста-Дніпро» (пов’язані з групо Веста) щодо ВТБ Банку шахрайства в особливо великих розмірах.



А то чувак сидел в верховной зраде прошлого созыва в должности зам ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и в ус не дул, следующим приготовиться !!!!!!



РАДУЕТ что среди кредиторов есть ГОСБАНК - УКРЭКСИМ с приличной суммой почти в 1 млрд грн !!! НАДЕЮСЬ дело доведут до логического конца....